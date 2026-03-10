Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit Gewinnen erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich klar im Plus.

Der TecDAX dürfte ebenfalls zulegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften am zweiten Handelstag der Woche zulegen. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Europas Börsen dürften am Dienstag mit Gewinnen in den Handel starten, nachdem US-Präsident Trump in einem CBS-Interview erklärte, der Iran-Krieg sei "abgeschlossen" und werde "sehr bald" beendet sein. Daraufhin gaben die Ölpreise weiter nach, nachdem sie zuvor von ihren extremen Höchstständen zurückgekommen waren, und auch die US-Indizes drehten ins Plus. Die Aussagen werden am Markt als Bestätigung des sogenannten Taco-Trades (Trump always chickens out) gewertet. Hintergrund ist, dass Trump angesichts stark gestiegener Ölpreise und der damit verbundenen Inflationsrisiken innenpolitisch unter Druck steht, da hohe Energiekosten die Chancen der Republikaner bei den Zwischenwahlen im November schmälern könnten. Gleichzeitig bleibt die Lage volatil: Es ist unklar, wie der Iran reagieren wird, da die Revolutionären Garden betonten, das Land werde selbst über das Kriegsende entscheiden. Auch das mögliche Vorgehen Israels sorgt für Unsicherheit. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street konnte am Montag im Handelsverlauf in die Gewinnzone vordringen. Der Dow Jones startete etwas tiefer und fiel zunächst weiter zurück. Im Späthandel gelang ihm dann der Sprung ins Plus. Sein Schlussstand: 47.740,95 Punkte (+0,50 Prozent).

Der NASDAQ Composite eröffnete deutlicher im Minus und pendelte im weiteren Verlauf lange um die Nulllinie, bis er sich ebenso auf grünes Terrain vorarbeiten konnte. Er beendete den Handel kräftige 1,38 Prozent höher bei 22.695,95 Stellen. Eine Reporterin des US-Senders "CBS News" berichtete auf der Plattform X nach einem Interview mit US-Präsident Donald Trump , dass dieser ein baldiges Ende des Krieges gegen den Iran für möglich halte. Daraufhin fiel der Preis für Rohöl der Sorte Brent kräftig. In der Nacht auf Montag hatte die Sorge vor Ölknappheit den Preis zeitweise noch auf über 120 Dollar getrieben. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationsmittel, sie haben keine Luftwaffe", sagte Trump laut der CBS-Reporterin. Zudem fügte er hinzu, dass die USA dem ursprünglich veranschlagten Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen für den Krieg "weit voraus" seien. Bezüglich der Straße von Hormus - derzeit weitgehend durch den Iran blockiert und ein zentrales Nadelöhr im globalen Öl- und Gasverkehr - erklärte Trump, dass eine Übernahme der Kontrolle erwogen werde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken