DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,48 +3,0%Gold5.170 +0,5%
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Sinkende Ölpreis: Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE mit Umsatzsprung - Gewinn deutlich tiefer -- Rheinmetall im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus

aktualisiert 10.03.26 08:19 Uhr

EU-Kommissar: Freigabe strategischer Ölreserven könnte gerechtfertigt sein. Shell verkauft Jiffy Lube für Milliardensumme. LANXESS: Moody’s stuft Kreditwürdigkeit ab. Airbus: So viele Flugzeuge wurden im Februar ausgeliefert und so viele bestellt.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit Gewinnen erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich klar im Plus.
Der TecDAX dürfte ebenfalls zulegen.

VW-Aktie im Blick: Volkswagen vermeldet Gewinneinbruch 2025
VWEVOTECHPEÖlreservenGoldpreisRüstungsaktienOHB

