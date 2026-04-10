Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken -- Volkswagen im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende mit einem Kursplus erwartet. Entsprechend zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor der Startglocke mit einer gut behaupteten Tendenz.

Auch der TecDAX dürfte fester in den Handel starten. Nach dem schwachen Vortag dürfte der DAX am Freitag wieder leicht zulegen. Unterstützend wirkt, dass die Ölpreise trotz der weiterhin angespannten Lage im Nahen Osten stabil bleiben und kein zusätzlicher Inflationsdruck entsteht. Der Brent-Preis liegt aktuell bei rund 96 Dollar, nachdem er infolge der Waffenruhe zwischenzeitlich deutlich gefallen war. Die Situation bleibt jedoch fragil: Kritik aus den USA an Irans Umgang mit der Straße von Hormus sowie anhaltende Angriffe Israels im Libanon sorgen weiterhin für Unsicherheit an den Märkten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag fester erwartet. So zeigt sich der EURO STOXX 50 vorbörslich mit einem kleinen Plus. Positive Vorgaben aus den USA dürften Europas Börsen einen freundlichen Start in den Freitag ermöglichen. An der Wall Street stützte vor allem die Hoffnung auf eine stabile Waffenruhe im Nahen Osten die Kurse. Allerdings bleibt die Zurückhaltung hoch: Am Nachmittag werden die US-Inflationsdaten für März erwartet, die bei stärkerem Anstieg neue Zinssorgen auslösen könnten. Auch die deutschen Verbraucherpreise rücken in den Fokus. Unternehmensseitig sind hingegen kaum Impulse zu erwarten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen drehten am Donnerstag im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Der Dow Jones verlor anfänglich leicht, konnte im Anschluss jedoch Aufschläge verzeichnen. Sein Schlussstand: 48.185,80 Punkte (+0,58 Prozent).

Der NASDAQ Composite eröffnete dagegen kaum bewegt und gab im Anschluss leicht nach. Auch er verbuchte im weiteren Verlauf Gewinne und beendete den Handel 0,83 Prozent stärker bei 22.822,42 Punkten. Nach anfänglichen Kursverlusten, die auf Zweifel an der Stabilität des zweiwöchigen Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran zurückzuführen waren, drehte die Wall Street im Verlauf des Donnerstags ins Plus. Marktteilnehmer beschrieben die Einigung zwar als unsicher, sehen jedoch zugleich ermutigende Anzeichen. Aus den Golfstaaten wurde seit fast 24 Stunden kein Raketen- oder Drohnenbeschuss aus Teheran gemeldet, was als Hinweis darauf gewertet wurde, dass die Waffenruhe zunehmend Wirkung zeigt. Zudem berichteten Medien, dass Israels Premierminister Benjamin Netanjahu bereit sein soll, Gespräche mit dem Libanon aufzunehmen. Zuvor hatten anhaltende israelische Angriffe auf Positionen der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon das Waffenstillstandsabkommen beinahe gefährdet. Laut Reza Amiri Moghadam, dem iranischen Botschafter in Pakistan, wollen iranische Unterhändler nach Pakistan reisen, um "ernsthafte Gespräche" mit den USA aufzunehmen. Zuvor hatte Teheran laut Wall Street Journal über Vermittler signalisiert, dass eine Teilnahme an den Verhandlungen von einer Waffenruhe im Libanon abhänge. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken