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Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken -- Volkswagen im Fokus

aktualisiert 10.04.26 08:13 Uhr

DHL: HV soll Unternehmensstruktur-Vereinfachung zustimmen. Geely: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg. Verbraucherpreise ziehen an: Energie verteuert sich kräftig. Ölpreise zeigen sich kaum verändert. Goldpreis: Zweiter Wochengewinn in Folge möglich. Iberdrola: Versorger baut Anteil an Neoenergia auf 98 Prozent aus.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende mit einem Kursplus erwartet.

Entsprechend zeigt sich der DAX rund eine Stunde vor der Startglocke mit einer gut behaupteten Tendenz.
Auch der TecDAX dürfte fester in den Handel starten.

Nach dem schwachen Vortag dürfte der DAX am Freitag wieder leicht zulegen. Unterstützend wirkt, dass die Ölpreise trotz der weiterhin angespannten Lage im Nahen Osten stabil bleiben und kein zusätzlicher Inflationsdruck entsteht. Der Brent-Preis liegt aktuell bei rund 96 Dollar, nachdem er infolge der Waffenruhe zwischenzeitlich deutlich gefallen war.

Die Situation bleibt jedoch fragil: Kritik aus den USA an Irans Umgang mit der Straße von Hormus sowie anhaltende Angriffe Israels im Libanon sorgen weiterhin für Unsicherheit an den Märkten.

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