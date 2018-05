Asiens Börsen im Plus -- Trotz Iran-Deal: Wall Street mit Gewinnen -- Airbus und Boeing verlieren wegen Iran-Sanktionen Milliardenaufträge -- 21st Century Fox: Gewinnsprung

Der DAX begann den Tag kaum bewegt und arbeitete sich am Vormittag ins Plus vor. Zur Mittagszeit schmolzen die Gewinne jedoch wieder ab und der Leitindex pendelte um die Nulllinie. Zum Sitzungsende wies er einen kleinen Aufschlag von 0,24 Prozent auf 12.943,06 Punkte aus. Der TecDAX startete ebenfalls kaum verändert, legte aber dann kräftig zu. Er beendete den Tag 1,02 Prozent fester bei 2.773,40 Zählern.

An den Aktienmärkten blieb der befürchtete Volatilitätsschub aus. Nachdem US-Präsident Trump seine Entscheidung zum Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen verkündet hat, hielten die europäischen Börsen ihre Gewinne aus dem Spätgeschäft am Dienstag trotz allem und bauten diese etwas aus. "Derzeit scheint Trump isoliert", meinte Heino Ruland von Ruland-Research - die Diplomatie habe noch eine Chance. Sollten allerdings tatsächlich Sanktionen der US-Regierung auch gegen Firmen folgen, die mit dem Iran Geschäfte machen, müsse man die Situation neu bewerten, sagt er.

Der EuroSTOXX 50 ging marginal stärker in den Tag und bewegte sich zum Handelsende - nach zwischenzeitlich deutlichen Aufschlägen - knapp in der Gewinnzone. Er schloss 0,33 Prozent höher bei 3.569,74 Zählern.

Wie bereits heiß spekuliert worden war, gab US-Präsident Donald Trump am Vorabend den Ausstieg aus dem Iran-Abkommen bekannt. Durch die Entscheidung stiegen insbesondere die Ölpreise , was der Energiebranche auf die Sprünge half.Allerdings gibt es erste Stimmen, die die Stärke im Ölpreis nicht als nachhaltig ansehen. Sollte der Iran als Öl -Lieferant ausfallen, könnten die USA oder Saudi-Arabien ihre Produktion ausweiten, heißt es zur Begründung.

Der Dow Jones eröffnete das Geschäft mit kleinen Aufschlägen und suchte lange nach seiner Richtung. Im späten Nachmittagshandel wurde die Stimmung aber besser, der Leitindex verzeichnet Aufschläge und ging mit einem Plus von 0,75 Prozent bei 24.543,16 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite kämpfte sich ebenfalls in die Gewinnzone vor und nahm im späten Handel Fahrt auf. Mit einem Aufschlag von 1,0 Prozent auf 7.339,91 Zähler verabschiedete sich das Börsenbarometer aus dem Mittwochshandel.

Im Donnerstagshandel weisen Asiens Börsen überwiegend positive Vorzeichen aus.

Beim Nikkei 225 war ein leichtes Plus in höhe von 0,3 Prozent auf 22.478 Punkte registriert worden. Der Shanghai Composite wies am Morgen mit 3.165 Zählern ein Plus von 0,2 Prozent auf. Der Hang Seng legte deutlich stärker zu und verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 20.806 Punkte.

Die an der Wall Street zu beobachtende Tendenz setzt sich am Donnerstag in Asien fort: Die Aktienkurse steigen und die Ölpreise ziehen nach der US-Entscheidung zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran weiter an. Anders als in den USA fallen die Kursgewinne bei den Dividendenpapieren in Japan & Co allerdings eher moderat aus.

An den asiatischen Aktienmärkten XXXXXXXX

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken