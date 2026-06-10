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Eskalation im Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen unter Druck - KOSPI-Handel zeitweise unterbrochen -- UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile

aktualisiert 10.06.26 07:10 Uhr

Trump erhebt Vorwürfe: Iran hat US-Militärhubschrauber abgeschossen. KRONES bestätigt Ziele und erhöht Dividende.

Marktentwicklung


Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften erneut Vorsicht walten lassen.

Der DAX hatte am Vortag 0,74 Prozent auf 24.433,06 Punkte verloren und zeigt sich auch am Mittwoch vorbörslich tiefer.
Der TecDAX hatte sich sich 1,52 Prozent tiefer bei 4.005,67 Zählern in den Feierabend verabschiedet.

Die Lage an den Weltbörsen bleibt am Mittwoch von großer Unsicherheit geprägt, da eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und die wechselseitigen Angriffe im Iran-Krieg die Anleger belasten. Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten herrscht eine ausgeprägte Zurückhaltung, sodass der Broker IG den DAX zwei Stunden vor dem XETRA-Start um 0,1 Prozent tiefer auf 24.410 Punkte taxierte. Nach Einschätzung der Commerzbank wurden am Vorabend in New York im Vorfeld mehrerer großer Börsengänge die hohen Bewertungen der vom KI-Boom profitierenden Unternehmen hinterfragt. Diese Skepsis schwappte im asiatischen Handel direkt auf die Märkte in Japan, Taiwan und Südkorea über, wo es zu erneuten Kursverlusten kam.

Zusätzliche Verunsicherung bringt die Tatsache, dass sich die USA und der Iran trotz einer bestehenden Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende wieder gegenseitig angegriffen haben. Als Reaktion auf den Abschuss eines amerikanischen Militärhubschraubers bombardierten die USA iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Teheran reagierte darauf umgehend und griff nach Angaben iranischer Medien US-Stützpunkte in der Golfregion sowie in Jordanien unter anderem mit ballistischen Raketen an, was laut Armeeangaben auch den Einsatz der kuwaitischen Luftabwehr erforderlich machte.

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