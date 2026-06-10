Eskalation im Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen unter Druck - KOSPI-Handel zeitweise unterbrochen -- UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile

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Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften erneut Vorsicht walten lassen. Der DAX hatte am Vortag 0,74 Prozent auf 24.433,06 Punkte verloren und zeigt sich auch am Mittwoch vorbörslich tiefer.

Der TecDAX hatte sich sich 1,52 Prozent tiefer bei 4.005,67 Zählern in den Feierabend verabschiedet. Die Lage an den Weltbörsen bleibt am Mittwoch von großer Unsicherheit geprägt, da eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und die wechselseitigen Angriffe im Iran-Krieg die Anleger belasten. Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisdaten herrscht eine ausgeprägte Zurückhaltung, sodass der Broker IG den DAX zwei Stunden vor dem XETRA-Start um 0,1 Prozent tiefer auf 24.410 Punkte taxierte. Nach Einschätzung der Commerzbank wurden am Vorabend in New York im Vorfeld mehrerer großer Börsengänge die hohen Bewertungen der vom KI-Boom profitierenden Unternehmen hinterfragt. Diese Skepsis schwappte im asiatischen Handel direkt auf die Märkte in Japan, Taiwan und Südkorea über, wo es zu erneuten Kursverlusten kam. Zusätzliche Verunsicherung bringt die Tatsache, dass sich die USA und der Iran trotz einer bestehenden Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende wieder gegenseitig angegriffen haben. Als Reaktion auf den Abschuss eines amerikanischen Militärhubschraubers bombardierten die USA iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der strategisch wichtigen Straße von Hormus. Teheran reagierte darauf umgehend und griff nach Angaben iranischer Medien US-Stützpunkte in der Golfregion sowie in Jordanien unter anderem mit ballistischen Raketen an, was laut Armeeangaben auch den Einsatz der kuwaitischen Luftabwehr erforderlich machte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen verbuchten am zweiten Handelstag der Woche Verluste. Der EURO STOXX 50 eröffnete knapp auf rotem Terrain und drehte anschließend ins Plus. Bis zum Handelsende gab er seine Gewinne jedoch wieder ab und notierte letztlich 0,21 Prozent im Minus bei 6.049,74 Punkten. Für Unterstützung sorgte die Entspannung im Nahen Osten. Nachdem sich Israel und der Iran nach wechselseitigen Raketenangriffen erneut auf eine Waffenruhe verständigt hatten, waren keine neuen Kampfhandlungen bekannt geworden. Vor diesem Hintergrund gab auch der Ölpreis leicht nach, was die Stimmung an den Märkten zusätzlich stützte. Dennoch drehte die zunächst positive Stimmung im Laufe des Tages. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag uneins. Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung wenig bewegt. Im Verlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain zurück, wo er sich größtenteils aufhielt. Im Späthandel ging es jedoch leicht aufwärts. Er schloss 0,17 Prozent höher bei 50.870,94 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte zum Start noch zu, drehte im Verlauf allerdings ins Minus. Letztlich verabschiedete er sich 0,97 Prozent tiefer bei 25.678,82 Zählern. Die US-Aktienmärkte gerieten am Dienstag im Handelsverlauf teilweise deutlich unter Druck. Belastet wurden sie vor allem durch erneute Kursverluste bei zuvor stark gelaufenen Halbleiterwerten. Zudem sorgten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Konflikt für Verunsicherung unter den Anlegern. Im weiteren Verlauf konnten die Indizes ihre zwischenzeitlichen Tiefstände jedoch teilweise wieder wettmachen. Im Fokus der Anleger stehen zudem mehrere große Kapitalmarkttransaktionen. Der bevorstehende Börsengang von SpaceX sowie die Kapitalmaßnahmen bei großen Technologiekonzernen könnten die hohe Nachfrage nach KI-Aktien auf die Probe stellen. Marktbeobachter verweisen auf die Gefahr, dass das zusätzliche Aktienangebot die Aufnahmekapazität der Investoren belastet und die Volatilität erhöht. Auch Unternehmen aus dem KI-Sektor drängen verstärkt an den Kapitalmarkt. Nach Anthropic hat inzwischen auch OpenAI eine Aktienplatzierung beantragt. Angesichts der milliardenschweren Investitionen in KI-Infrastruktur wächst jedoch die Diskussion, ob sich diese Ausgaben langfristig ausreichend auszahlen werden. Die anstehenden Börsengänge gelten daher als wichtiger Test für das Vertrauen der Anleger in den KI-Boom. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



