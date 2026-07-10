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Nahost-Konflikt im Blick: Asiens Börsen in Grün -- SK hynix vor Start an der NASDAQ -- VW: Radikaler Sparkurs - Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- Meta, Ölpreis im Fokus

aktualisiert 10.07.26 07:47 Uhr

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Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Donnerstag etwas von seinen kräftigen Vortagesverlusten.

Nach einem freundlichen Start fiel der DAX am Mittag vorübergehend leicht ins Minus, konnte dann aber wieder in grünes Terrain und über die 25.000-Punkte-Marke klettern. Letztlich schloss er 0,89 Prozent höher bei 25.118,27 Punkten.
Der TecDAX konnte sein anfänglich moderates Plus kräftig ausbauen und beendete den Handelstag 2,1 Prozent stärker bei 3.825 Zählern.

Noch am Montag hatte der deutsche Leitindex mit 25.900 Punkten ein neues Rekordhoch markiert, bevor er zeitweise bis auf 24.830 Punkte zurückfiel. Grund für den Einbruch war zum einen die eingetrübten Stimmung für KI-Wert, zum anderen die erneute Verschärfung der Lage im Nahen Osten, welche Ängste vor steigenden Ölpreisen, anziehender Inflation und einer Belastung der Wirtschaft schürte.

Die Gemengelage blieb am Donnerstag widersprüchlich: Trotz der von Präsident Trump für beendet erklärten Waffenruhe und weiteren gegenseitigen Angriffen, sei der Iran laut Trump gleichzeitig an einem Rahmenabkommen mit den USA interessiert. Irans Außenminister Araghtschi stellte jedoch klar, dass Gespräche über eine endgültige Vereinbarung erst möglich seien, wenn die Drohungen aufhörten. Fest steht, dass die Ölpreise seit Wochenbeginn kräftig gestiegen sind, was die Sorgen vor Preisauftrieb und einer möglichen Reaktion der Notenbanken weiter befeuert.

"Monatelang entwickelte sich der Iran-Konflikt in eine Richtung, die auf ein diplomatisches Endspiel hindeutete. Die Ereignisse der letzten Tage gehen allerdings in die falsche Richtung", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank laut dpa die jüngsten Entwicklungen.

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