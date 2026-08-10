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DAX fällt zurück -- US-Börsen tiefer -- Berkshire Hathaway mit starken Zahlen -- Intel, Apple, Plug Power, Gold, Siemens Energy, DroneShield, Micron, NVIDIA, SAP, Infineon, SpaceX, Telekom im Fokus

aktualisiert 10.08.26 16:08 Uhr

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Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt gibt seine anfänglichen Gewinne am Montag wieder ab.

Der DAX hat die Sitzung 0,16 Prozent höher bei 26.360,44 Punkten begonnen. Im weiteren Verlauf bewegte sich der Leitindex zunächst auf grünem Terrain und behielt dabei auch sein jüngstes Rekordhoch im Blick. Am Nachmittag fiel er dann zurück an seinen Vortagesschlusskurs und notiert aktuell nur noch marginal im Plus.
Der TecDAX notierte zum Start 0,33 Prozent stärker bei 4.082,18 Zählern und hält sich anschließend auf leicht höherem Niveau.

Der DAX nimmt zu Wochenbeginn nur zeitweise erneut Kurs auf sein Rekordhoch. Bereits ein moderates Plus genügte am Montagmittag, um den Abstand zum bisherigen Höchststand von 26.445 Punkten, den der Leitindex am Freitagnachmittag erreicht hatte, auf wenige Zähler zu reduzieren. "An den weltweiten Börsen scheint weiterhin die Sonne", schrieben die Experten von Index-Radar. Rückenwind hatten die Märkte bereits vor dem Wochenende von den US-Arbeitsmarktdaten erhalten. Die Zahlen verringerten zugleich die Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen anheben könnte.

Zusätzliche Unterstützung erhält die Börsenrally von der Hoffnung auf eine erneute Öffnung der Straße von Hormus. Eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg ist zwar weiterhin nicht in Sicht, dennoch gibt sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich. Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine rasche Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die wichtige Meerenge gedämpft. Die Führung in Teheran knüpfte Öltransporte aus den Förderregionen am Persischen Golf an neue Bedingungen.

Der JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka beurteilt die Aussichten für Aktien weiterhin positiv und erwartet weitere Rekordstände. Dabei sieht er die Märkte mit zahlreichen Belastungsfaktoren konfrontiert - von geopolitischen Risiken über Inflationssorgen bis zu Zweifeln an der wirtschaftlichen Entwicklung. Seiner Einschätzung nach bieten jedoch die solide Gewinnentwicklung der Unternehmen und die vergleichsweise zurückhaltende Positionierung der Anleger einen stabilisierenden Faktor und helfen den Märkten, externe Schocks abzufedern. Auch mit Blick auf den anhaltenden KI-Boom bleibt Matejka zuversichtlich.

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