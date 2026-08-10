DAX fällt zurück -- US-Börsen tiefer -- Berkshire Hathaway mit starken Zahlen -- Intel, Apple, Plug Power, Gold, Siemens Energy, DroneShield, Micron, NVIDIA, SAP, Infineon, SpaceX, Telekom im Fokus

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Am deutschen Aktienmarkt gibt seine anfänglichen Gewinne am Montag wieder ab. Der DAX hat die Sitzung 0,16 Prozent höher bei 26.360,44 Punkten begonnen. Im weiteren Verlauf bewegte sich der Leitindex zunächst auf grünem Terrain und behielt dabei auch sein jüngstes Rekordhoch im Blick. Am Nachmittag fiel er dann zurück an seinen Vortagesschlusskurs und notiert aktuell nur noch marginal im Plus.

Der TecDAX notierte zum Start 0,33 Prozent stärker bei 4.082,18 Zählern und hält sich anschließend auf leicht höherem Niveau. Der DAX nimmt zu Wochenbeginn nur zeitweise erneut Kurs auf sein Rekordhoch. Bereits ein moderates Plus genügte am Montagmittag, um den Abstand zum bisherigen Höchststand von 26.445 Punkten, den der Leitindex am Freitagnachmittag erreicht hatte, auf wenige Zähler zu reduzieren. "An den weltweiten Börsen scheint weiterhin die Sonne", schrieben die Experten von Index-Radar. Rückenwind hatten die Märkte bereits vor dem Wochenende von den US-Arbeitsmarktdaten erhalten. Die Zahlen verringerten zugleich die Befürchtungen, dass die US-Notenbank die Leitzinsen anheben könnte. Zusätzliche Unterstützung erhält die Börsenrally von der Hoffnung auf eine erneute Öffnung der Straße von Hormus. Eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg ist zwar weiterhin nicht in Sicht, dennoch gibt sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich. Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine rasche Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die wichtige Meerenge gedämpft. Die Führung in Teheran knüpfte Öltransporte aus den Förderregionen am Persischen Golf an neue Bedingungen. Der JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka beurteilt die Aussichten für Aktien weiterhin positiv und erwartet weitere Rekordstände. Dabei sieht er die Märkte mit zahlreichen Belastungsfaktoren konfrontiert - von geopolitischen Risiken über Inflationssorgen bis zu Zweifeln an der wirtschaftlichen Entwicklung. Seiner Einschätzung nach bieten jedoch die solide Gewinnentwicklung der Unternehmen und die vergleichsweise zurückhaltende Positionierung der Anleger einen stabilisierenden Faktor und helfen den Märkten, externe Schocks abzufedern. Auch mit Blick auf den anhaltenden KI-Boom bleibt Matejka zuversichtlich. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten greifen zum Wochenstart vorsichtig zu. Der EURO STOXX 50 startete zum Wochenauftakt 0,06 Prozent tiefer bei 6.520,07 Punkten. Im Anschluss notiert er knapp oberhalb der Nulllinie. An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten blieb die Bewegung am Montag überschaubar. Die Anleger reagierten damit nur verhalten auf das derzeitige Spannungsfeld aus geringeren Erwartungen an eine bevorstehende Zinserhöhung in den USA und der weiterhin unsicheren Lage im Nahen Osten. Der Iran hatte am Samstag die Hoffnung auf eine rasche Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus gedämpft. Die Führung in Teheran machte eine Öffnung der für den internationalen Öl- und Gashandel bedeutenden Meerenge von weitreichenden Vorleistungen der USA abhängig. "Noch setzt die Mehrheit der Investoren auf eine diplomatische Lösung, aber die Situation bleibt insgesamt weiterhin undurchsichtig und schwierig", erklärte Andreas Lipkow, Analyst bei CMC Markets. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentieren sich am Montag leicht im Minus. Der Dow Jones Industrial bewegte sich zu Beginn minimale 0,07 Prozent fester bei 54.072,66 Punkten und dreht dann in die Verlustzone.

Der technologielastige NASDAQ Composite startete die Sitzung unterdessen 0,04 Prozent im Minus bei 26.680,44 Stellen und gibt im weiteren Verlauf deutlicher nach. Die anhaltenden Zweifel an einer schnellen Lösung des Nahostkonflikts stimmen die Anleger zunächst vorsichtig. Zwar hatte der Iran erklärt, kurz vor einer Einigung mit Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus zu stehen. Gleichzeitig stellte ein iranischer Vertreter jedoch mehrere Forderungen an die USA, darunter einen Abzug amerikanischer Truppen sowie ein Ende der Militärschläge gegen mit Teheran verbündete Milizen. Unterdessen lehnte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Entwaffnung der Hamas ab. Zusätzliche Zurückhaltung könnte die für Mittwoch erwartete Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise auslösen. Nach dem jüngsten Rückgang der Inflation im Juni warten die Marktteilnehmer nun auf weitere Hinweise darauf, dass sich der Trend zur sinkenden Teuerung fortsetzt. Investoren wollten einen weiteren Beweis sehen, dass die Desinflation andauere, erklärte Patrick Munnelly von Tickmill. Zum Wochenstart stehen in den USA zunächst keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. Auch die Berichtssaison neigt sich ihrem Ende entgegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



