Vor EZB-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Ölpreise auf hohen Niveau stabil -- Bayer im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag mit einem verhaltenen Start erwartet. Der DAX sowie der TecDAX dürften sich zur Eröffnung kaum bewegen. Nach dem jüngsten Kursverlust deutet sich im DAX am Donnerstag ein verhaltener Handelsauftakt an. Im bisherigen Wochenverlauf hatte der deutsche Leitindex im Tief rund zwei Prozent nachgegeben und war dabei unter seine 50-Tage-Linie gerutscht. Hauptursache für die verhaltene Stimmung bleibt der kontinuierliche Anstieg der Ölpreise, der die Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation weiter anheizt. So hat sich der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent mittlerweile wieder nahezu seinem Zwischenhoch aus dem Juli angenähert. Vor dem Hintergrund des allgemeinen Preisdrucks wird am frühen Nachmittag allgemein damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins zum zweiten Mal im laufenden Jahr anheben wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkte wird am Donnerstag mit einer leichten Erholung gerechnet. Der EURO STOXX 50 wird mit einer leichten Aufwärtstendenz erwartet. Nach den Kursverlusten des Vortages zeichnet sich an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag eine leichte Erholung zum Handelsstart ab, wenngleich das Marktumfeld weiter von Spannungen geprägt bleibt. Der Ölpreis der Sorte Brent verharrt am Morgen nahezu unverändert bei 101 US-Dollar pro Barrel, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nahe ihrem Jahreshöchststand bei 4,84 Prozent verbleiben. Wesentlicher Belastungsfaktor ist weiterhin der anhaltende militärische Konflikt im Nahen Osten zwischen den USA und dem Iran, bei dem derzeit keine Anzeichen für eine Entschärfung vorliegen. Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag. Da ein Zinsschritt von 25 Basispunkten aufgrund der hohen Inflation am Markt als sicher gilt, fokussieren sich Marktteilnehmer vor allem auf geldpolitische Signale für den künftigen Kurs. Von Interesse sind hierbei Aussagen zur Angemessenheit der aktuellen Markterwartungen für künftige Zinsschritte, die neuen Stabsprojektionen zu Inflation und Wirtschaftswachstum sowie die Bewertung der Energiepreisentwicklung. Als noch bedeutsamer für die globalen Finanzmärkte wird jedoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche eingestuft, da hinsichtlich des weiteren Fed-Kurses deutlich größere Unsicherheit herrscht. Richtungsweisend sind daher die anstehenden US-Inflationsdaten: Am Nachmittag werden zunächst die Erzeugerpreise für August erwartet, für die Experten einen Zuwachs von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat prognostizieren, bevor am Freitag die für die Finanzmärkte noch relevanteren Verbraucherpreise folgen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Mittwoch nach unten. Der Dow Jones startete etwas schwächer und hat auch anschließend abgegeben. Zum Handelsende notierte er 0,77 Prozent leichter bei 52.381,08 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls mit einem Minus und verweilte auch weiterhin auf rotem Terrain. Er ging 0,64 Prozent tiefer bei 26.253,34 Zählern aus dem Handel. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte erneut im Minus, nachdem bereits der Dienstag Verluste gebracht hatte. Belastet wurde die Stimmung durch die anhaltend hohen Ölpreise, die bei Anlegern die Sorge vor anziehender Inflation und in der Folge vor steigenden Zinsen schüren. Grund für den Preisanstieg sind neue wechselseitige Angriffe am Persischen Golf. Die Nordseesorte Brent kletterte dadurch erstmals seit Juli wieder über die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Joachim Klement von Panmure Liberum sieht durch die Ölpreise von 100 Dollar den Inflationsdruck wieder verstärkt in den Fokus rücken. Da die Fed derzeit keine klare Orientierung für die kommende Geldpolitik gebe, gewönnen dadurch die EZB-Entscheidung sowie die Aussagen von Christine Lagarde am Donnerstag zusätzlich an Gewicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



