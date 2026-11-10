Fallende Ölpreise: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Plug Power übertrifft Erwartungen -- RENK tauscht CFO aus -- Infineon macht mehr Gewinn -- Henkel, Porsche, HENSOLDT, NVIDIA im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag höher präsentieren. Der DAX gewinnt vorbörslich und nimmt damit auch Kurs auf ein neues Rekordhoch.

Der TecDAX wird ebenso fester erwartet. Gestützt von weiter nachgebenden Ölpreisen könnte der DAX am Dienstag wieder in Reichweite seines Rekordhochs aus der Vorwoche rücken. In der vergangenen Woche war das Börsenbarometer von seinem Höchststand bei 26.692 Zählern zeitweise um mehr als 1.000 Punkte abgerutscht. Auslöser waren wachsende Sorgen vor einer strengeren Regulierung der KI-Branche, nachdem die Demokraten die US-Zwischenwahlen für sich entschieden hatten. Diese Bedenken scheinen sich mittlerweile etwas zu legen. Den größten Schub für die Kurse liefern aber die weiter fallenden Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump zusätzliche Angriffe auf den Iran vorerst für nicht nötig erklärt hat. Der zuletzt kräftig unter Druck geratene Technologiesektor erholt sich dadurch spürbar, was sich vom US-Handel am Vortag bis zum Morgen in Asien quer durch alle großen Indizes beobachten lässt. Sinkende Ölpreise mildern die Inflationssorgen und eröffnen damit die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik. Das kommt vor allem den stark auf Finanzierung angewiesenen Tech-Konzernen zugute. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden am Dienstag stärker erwartet. Der EURO STOXX 50 klettert vorbörslich. Händler erwarten, dass sich die kräftige Erholung auch am Dienstag fortsetzt. Vor allem Technologietitel dürften von den sehr starken Vorlagen der Wall Street weiter profitieren. Für ausgesprochen positive Stimmung sorgt am Markt zudem, dass Anthropic an seinem für November geplanten Börsengang festhält. Auch die politische Lage in den USA nach den Zwischenwahlen wird inzwischen gelassener bewertet: “Der allgemeine Glaube, dass die Demokraten gewonnen haben und damit das KI-Geschäft vorbei ist, erscheint bestenfalls übertrieben”, sagte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide. Gleichzeitig nährt die Aussicht auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Hoffnung der Anleger. Das schickt die Ölpreise weiter nach unten und dämpft die Inflationssorgen. Im Mittelpunkt stehen am Dienstag zunächst die US-Verbraucherpreise (CPI). Erwartet wird ein Anstieg um 3,9 Prozent zum Vorjahr, einige Analysten halten sogar eine Rate von 4 Prozent oder mehr für möglich. In Europa hatten die Niederlande bereits am Morgen eine anziehende Teuerung gemeldet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Für die US-Börsen begann die neue Handelswoche mit einer klaren Erholung. Der Dow Jones baute seinen frühen Gewinn anschließend kräftig aus und schloss 2,15 Prozent fester bei 52.389,75 Punkten.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite zog nach seinem freundlichen Start weiterhin deutlich an und beendete den Montagshandel 2,74 Prozent stärker bei 25.253,14 Zählern. An den US-Börsen spielte sich am Montag ein positiver Handel ab, gestützt von spürbar nachgebenden Ölpreisen. Auslöser hierfür war eine Aussage von US-Präsident Donald Trump, der weitere großangelegte Angriffe im Iran als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet hatte. Am breiten Markt zeigte man sich weitgehend unbeeindruckt davon, dass die Papiere von NVIDIA unter Druck standen. Grund hierfür sind Berichte über eine angebliche Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin, was China jedoch zurückwies. Marktbeobachter von Index-Radar sehen in einem potenziellen Rücktritt des Mitbegründers ein wesentliches Risiko, da Huang als zentraler Integrationsfigur des weltweiten KI-Booms gilt. Unterdessen mahnen die Strategen der Citigroup bei US-Aktien und dem weltweiten Technologiesektor vorerst zur Zurückhaltung. Obwohl die US-Bank für KI-Titel weiterhin grundsätzlich optimistisch gestimmt bleibt, wartet sie für eine Hochstufung auf „Overweight“ zunächst eine Bereinigung der Marktpositionen und eine Stabilisierung der Anlegerstimmung ab. Bis dahin sehen die Experten attraktive Chancen in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



