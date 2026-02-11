DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -5,2%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,30 +0,3%Gold5.065 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus
Top News
DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus DAX mit leichtem Plus erwartet - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke voraus
MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen MSCI World: Diese Risiken sollten ETF-Anleger 2026 kennen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus

aktualisiert 11.02.26 08:06 Uhr

Volkswagen-Betriebsrat fordert Anerkennungsprämie für Mitarbeiter. Wacker Neuson: Margenziel verfehlt und nur moderates Wachstum erwartet. Gerresheimer verschiebt Konzernabschluss. Ford mit Milliardenverlust. Mattel enttäuscht beim Weihnachtsgeschäft. thyssenkrupp nucera: Schwächer ins neue Geschäftsjahr gestartet als erwartet. SCHOTT Pharma: Deutlich profitables Wachstum und Prognose bestätigt

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch moderat höher starten.

Der DAX hatte den Vortagesthandel 0,11 Prozent tiefer bei 24.987,85 Punkten beendet, könnte am Mittwoch aber leicht fester in den Handel einsteigen.
Der TecDAX ging bei 3.653,51 Zählern aus dem Handel (+0,5 Prozent).

Der deutsche Leitindex setzt seinen hartnäckigen Kampf um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten am Mittwochmorgen damit voraussichtlich weiter fort. Bereits am Dienstag hatte das Börsenbarometer kurzzeitig an der 25.075-Punkte-Marke geschnuppert, konnte das Niveau jedoch nicht halten. Das nächste Ziel der Bullen bleibt das jüngste Zwischenhoch bei knapp 25.100 Zählern.

Obwohl der Dow Jones am Vorabend erneut einen historischen Höchststand markierte, fehlte es an nachhaltiger Dynamik; die Gewinne schmolzen bis zum Handelsschluss fast vollständig dahin. Andere US-Indizes hielten sich mit Angriffen auf ihre Rekordmarken merklich zurück.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
Siemens EnergyRobinhoodLufthansaTKMSCommerzbankFordApple

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

10.02.26DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
09.02.26Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
06.02.26Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
05.02.26Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Rot -- US-Börsen mit Verlusten -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, BYD, DroneShield, SAP, Arm, Softwareaktien, Wolfspeed, Snap im Fokus
04.02.26DAX letztlich tiefer -- Wall Street schließlich uneinheitlich -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten