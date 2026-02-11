DAX dürfte 25.000 Punkte wieder angreifen -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Robinhood, TKMS im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Mittwoch moderat höher starten. Der DAX hatte den Vortagesthandel 0,11 Prozent tiefer bei 24.987,85 Punkten beendet, könnte am Mittwoch aber leicht fester in den Handel einsteigen.

Der TecDAX ging bei 3.653,51 Zählern aus dem Handel (+0,5 Prozent). Der deutsche Leitindex setzt seinen hartnäckigen Kampf um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten am Mittwochmorgen damit voraussichtlich weiter fort. Bereits am Dienstag hatte das Börsenbarometer kurzzeitig an der 25.075-Punkte-Marke geschnuppert, konnte das Niveau jedoch nicht halten. Das nächste Ziel der Bullen bleibt das jüngste Zwischenhoch bei knapp 25.100 Zählern. Obwohl der Dow Jones am Vorabend erneut einen historischen Höchststand markierte, fehlte es an nachhaltiger Dynamik; die Gewinne schmolzen bis zum Handelsschluss fast vollständig dahin. Andere US-Indizes hielten sich mit Angriffen auf ihre Rekordmarken merklich zurück. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften am Mittwoch gehalten starten. Der EURO STOXX 50 schloss am Dienstag 0,16 Prozent niedriger bei 6.049,59 Stellen. Mit einem abwartenden Börsenhandel rechnen Händler. Bis zur Vorlage des verschobenen US-Arbeitsmarktberichtes am Nachmittag dürften sich Anleger bedeckt halten. Der US-Bericht zum Januar wird mit Spannung erwartet, am Abend äußern sich zudem noch drei Fed-Mitglieder. Am Vorabend hatte bereits Dallas-Fed-Chefin Lorie Logan unterstrichen, sie sehe das aktuelle US-Zinsniveau als passend für die Wirtschaftslage. Dies wird als Zeichen interpretiert, sie sei gegen weitere Zinssenkungen. In Europa im Fokus stehen zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street zeigten sich am Dienstag unentschlossen. Der Dow Jones legte im Handelstag leicht zu und ging mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 50.188,07 Punkten in den Feierabend. Im frühen Handel hatte der Leitindex bei 50.513 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert.

Der NASDAQ Composite konnte seine Gewinne unterdessen nicht verteidigen und schloss mit einem Abschlag von 0,59 Prozent bei 23.102,47 Zählern. Im Fokus der Anleger standen zahlreiche Konjunkturdaten, allen voran die Einzelhandelsumsätze, da der private Konsum rund zwei Drittel zur Wirtschaftsleistung der USA beiträgt. Im Dezember verharrten die Einzelhandelsumsätze auf dem Vormonatsniveau, während Ökonomen mit einem Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet hatten. Die Importpreise stiegen im Dezember leicht an, obwohl eine Stagnation erwartet worden war. Der Arbeitskostenindex legte im vierten Quartal 2025 weniger stark zu als prognostiziert. Angesichts des anstehenden offiziellen Arbeitsmarktberichts für Januar am Mittwoch sowie der Verbraucherpreisdaten für Januar am Freitag positionierten sich die Marktteilnehmer jedoch eher zurückhaltend. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken