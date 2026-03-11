DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9700 -1,4%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.844 -0,6%Euro1,1621 +0,1%Öl89,63 -1,9%Gold5.197 +0,2%
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Heute im Fokus

DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus

aktualisiert 11.03.26 08:39 Uhr

Lufthansa: Pilotengewerkschaft VC ruft zu Lufthansa-Streik am 12. und 13. März auf. Airbus liefer Drohnen an Garuda Technologies. Mercedes-Benz-Vans-Chef will Absatz steigern. Gerresheimer schiebt Jahresabschluss auf. WACKER CHEMIE streicht Dividende. Klöckner & Co. reduziert Nettoverlust deutlich. Nach Krisenjahr soll das Wachstum bei Henkel wieder anziehen.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nur wenig verändert in den Handel gehen.

Der DAX sowie der TecDAX werden mit einer stabilen Eröffnung erwartet.

Der DAX tut sich am Mittwoch schwer, seine jüngsten Gewinne zu behaupten. Laut Einschätzung der Helaba-Experten ist eine nachhaltige Trendwende angesichts der geopolitischen Abhängigkeit verfrüht, berichtet dpa-AFX. Während die Ölpreise unter die Marke von 90 US-Dollar gefallen sind - gestützt durch Berichte über eine historisch beispiellose Freigabe strategischer Reserven durch die IEA -, bleibt die Stimmung aufgrund schwacher Vorgaben von der Wall Street gedämpft. Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sind die neuen US-Inflationsdaten, welche die jüngsten Preissprünge an den Tankstellen noch gar nicht vollständig abbilden.

Top Themen

Novo Nordisk-Aktie gibt ab: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln
Novo NordiskTSMCOracleRheinmetallMetaLufthansaNIO

