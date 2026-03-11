DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch nur wenig verändert in den Handel gehen. Der DAX sowie der TecDAX werden mit einer stabilen Eröffnung erwartet. Der DAX tut sich am Mittwoch schwer, seine jüngsten Gewinne zu behaupten. Laut Einschätzung der Helaba-Experten ist eine nachhaltige Trendwende angesichts der geopolitischen Abhängigkeit verfrüht, berichtet dpa-AFX. Während die Ölpreise unter die Marke von 90 US-Dollar gefallen sind - gestützt durch Berichte über eine historisch beispiellose Freigabe strategischer Reserven durch die IEA -, bleibt die Stimmung aufgrund schwacher Vorgaben von der Wall Street gedämpft. Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor sind die neuen US-Inflationsdaten, welche die jüngsten Preissprünge an den Tankstellen noch gar nicht vollständig abbilden.





Europas Börsen vor ruhigen Börsenstart. Der EURO STOXX 50 dürfte sich zur Startglocke kaum bewegen. Nach der durch Eindeckungskäufe befeuerten Rally vom Dienstag zeichnet sich zur Wochenmitte eine Atempause ab. Trotz der jüngsten Gewinne bleibt die Skepsis groß: Vor allem die unklare Lage im Nahen Osten und deren Folgen für die Energiepreise lasten auf der Stimmung.





Die Wall Street hat den zweiten Handelstag der Woche kaum verändert beendet. Der Dow Jones schloss 0,07 Prozent tiefer bei 47.706,51 Punkten.

Der NASDAQ Composite zeigte sich unterdessen zum Handelsende 0,01 Prozent fester bei 22.697,10 Zählern. Am Vortag hatte die Aussage von US-Präsident Donald Trump , dass der Nahostkrieg "so gut wie beendet" sei, für Kursgewinne gesorgt. Matt Gertken, Stratege bei BCA Research, äußerte sich skeptisch in Bezug auf ein baldiges Kriegsende: Trump habe das Ziel formuliert, den Iran zu entwaffnen. Dafür müssten das Nuklear- und Raketenprogramm des Landes gestoppt, die Kriegsflotte kontrolliert und die Unterstützung terroristischer Gruppen beendet werden. Doch wie Gertken anmerkt, seien diese Ziele bislang kaum erreicht worden.