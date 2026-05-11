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Heute im Fokus

Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen - Prognose bestätigt -- Sandoz, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus

aktualisiert 11.05.26 08:16 Uhr

Goldman Sachs schlägt Alarm: Globale Ölreserven nähern sich kritischem Minimum. Tempus-AI-Aktie im Fokus: Cathie Woods KI-Favorit sammelt 400 Millionen Dollar ein. ByteDance heizt KI-Wettrüsten weiter an. VW: SPD-Politiker bringt China-Partnerschaft ins Spiel. Gabler-Chef sieht steigende Nachfrage nach Unterwassertechnik. GEA erfüllt Erwartungen und bestätigt Prognose.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag nachgeben.

So zeigt sich DAX rund eine Stunde vor Sitzungsstart mit schwächerer Tendenz.

Der TecDAX tendiert vorbörslich ebenso zu Verlusten.

Belastend wirkt vor allem, dass die diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran bislang keine Fortschritte bringen. US-Präsident Donald Trump wies die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine Lösung des Konflikts als völlig inakzeptabel zurück und verschärfte zugleich den Ton gegenüber Teheran. Damit bleibt die Sorge bestehen, dass der Krieg weiter eskaliert und die Lage an den Rohstoffmärkten angespannt bleibt. Steigende Ölpreise könnten wiederum die Inflationssorgen neu anfachen und die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen.

Neben der geopolitischen Lage richtet sich der Blick am Montag zudem auf die Berichtssaison: Aus dem DAX legen Hannover Rück und GEA ihre Quartalszahlen vor.

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