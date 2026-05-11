Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen - Prognose bestätigt -- Sandoz, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag nachgeben. So zeigt sich DAX rund eine Stunde vor Sitzungsstart mit schwächerer Tendenz. Der TecDAX tendiert vorbörslich ebenso zu Verlusten. Belastend wirkt vor allem, dass die diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran bislang keine Fortschritte bringen. US-Präsident Donald Trump wies die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine Lösung des Konflikts als völlig inakzeptabel zurück und verschärfte zugleich den Ton gegenüber Teheran. Damit bleibt die Sorge bestehen, dass der Krieg weiter eskaliert und die Lage an den Rohstoffmärkten angespannt bleibt. Steigende Ölpreise könnten wiederum die Inflationssorgen neu anfachen und die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen. Neben der geopolitischen Lage richtet sich der Blick am Montag zudem auf die Berichtssaison: Aus dem DAX legen Hannover Rück und GEA ihre Quartalszahlen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften schwächer in die neue Woche starten. Der EURO STOXX 50 zeigt sich rund eine Stunde vor der Startglocke etwas leichter. Belastend wirken erneut steigende Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump die iranische Antwort auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges als inakzeptabel zurückgewiesen hat. Damit bleibt die geopolitische Unsicherheit hoch und bremst die Risikobereitschaft der Anleger. Zusätzlich richtet sich der Blick der Märkte auf das geplante Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und Donald Trump in Peking. Markstratege Chris Weston rechnet damit, dass Investoren auch auf neue Schlagzeilen rund um dieses Treffen achten werden. Am Dienstag könnten zudem die US-Verbraucherpreisdaten wichtige Impulse für die weitere Marktrichtung liefern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen herrschte weiterhin eine gute Stimmung. Der Dow Jones Industrial zeigte sich zwar wenig verändert und schloss die Sitzung 0,02 Prozent höher - nahezu unverändert bei 49.609,16 Punkten. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen ausgesprochen freundlich und verbesserte sich um 1,71 Prozent auf 26.247,08 Zähler und markierte damit ein neues Rekordhoch. Die Wall Street hat ihren Rekordlauf am Freitag wieder aufgenommen - S&P-500 und Nasdaq erreichten Allzeithochs auf Schlusskursbasis. Die Abgaben vom Vortag wurden somit wieder wettgemacht. Für Zuversicht sorgte, dass die USA offenbar um jeden Preis eine Friedensvereinbarung mit dem Iran finden wollen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete wiederholt die Waffenruhe als intakt und nicht gebrochen, obwohl es wieder wechselseitige Scharmützel zwischen den Kriegsparteien gab. Positiv auf die Stimmung wirkte auch, dass laut einem US-Bundeshandelsgericht Trump nicht befugt war, neue weltweite Zölle zu erheben, nachdem eine vorherige Zollmaßnahme im Februar vom Obersten Gerichtshof der USA für ungültig erklärt worden war. Folglich sei Trumps Proklamation "ungültig, und die gegen die Kläger verhängten Zölle sind rechtlich unzulässig." Sehr starke Arbeitsmarktdaten setzten derweil kaum Akzente. Die US-Wirtschaft hat im April sehr viel mehr neue Stellen geschaffen, als Ökonomen ihr zugetraut hatten. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 4,3 Prozent. Nicht nur stehen die US-Arbeitsmarktdaten derzeit nicht im Rampenlicht, die Lesung löste auch keinen Handlungsbedarf mit Blick auf die US-Notenbank aus. Am Markt wird derzeit erwartet, dass die Fed im laufenden Jahr stillhalten wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



