US-Angriffe im Iran-Krieg: Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz macht nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft -- Oracle-Zahlen von Milliarden-Finanzierung übreschattet

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt prägte am Mittwoch Unsicherheit das Bild. Der DAX ist mit einem kleinen Plus in den Handel eingestiegen, konnte die Gewinne im Verlauf aber nicht verteidigen und rutschte auf rotes Terrain. Am Nachmittag hat er seine Verluste etwas verringert. Zuvor waren die Kurse von aufgeflammten Sorgen um eine Eskalation des Iran-Kriegs tiefer ins Minus gezogen worden. Schließlich verabschiedete er sich 0,97 Prozent tiefer bei 24.195,31 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX zeigte sich zum Start etwas fester, doch auch hier prägten im Verlauf Verluste das Bild. Letztlich gab er 0,66 Prozent auf 3.979,38 Zähler nach. Die USA und der Iran griffen sich trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig an. Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an. Kuwaits Luftabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz. Auch in Bahrain schrillten wieder Sirenen. Aus Sicht von US-Präsident Donald Trump hat der Iran zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln. Jetzt müsse das Land "den Preis dafür zahlen", erklärte er. Der Ölpreis als Gradmesser für geopolitischen Spannungen zog an, zudem geriet der Euro zum US-Dollar unter Druck. Mit Spannung erwartet wurde die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Mai. Diese entsprachen weitgehend den Erwartungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dominierten am Mittwoch die Bären. Der EURO STOXX 50 startete mit einem kleinen Plus, im Verlauf waren jedoch Verluste zu sehen. Er beendete den Handel 0,66 Prozent tiefer bei 6.009,95 Punkten. Im Fokus der Anleger stand erneut der Konflikt im Nahen Osten. Nachdem US-Präsident Trump bereits zuvor mit Vergeltungsangriffen auf den Iran gedroht hatte, reagierten die USA in der Nacht tatsächlich mit Militärschlägen gegen den Iran, worauf wiederum der Iran einen Drohnenangriff auf die US-Fünfte Flotte in Bahrain unternahm. Die erneute Eskalation wird am Markt aber offenbar einmal mehr eher als "Gewalt-Intermezzo" abgetan. Am Nachmittag wurden aus den USA zudem Verbraucherpreise gemeldet. Die Inflationsdaten für Mai entsprachen weitgehend den Erwartungen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lagen damit leicht unter dem Aprilwert. Für Unsicherheit sorgt nun die Frage, wie die US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh auf die Inflationsentwicklung reagieren wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte leichter. Der Dow Jones Industrial ging mit einem Abschlag von 1,87 Prozent bei 49.919,21 Punkten in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,98 Prozent tiefer bei 25.169,50 Zählern. Belastet wurden vor allem KI-nahe Titel, nachdem erneut Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit des KI-Booms aufgekommen sind. Zudem verwiesen Händler auf den bevorstehenden Börsengang von SpaceX, der dem Markt vorübergehend Liquidität entziehen könnte. Die Inflationsdaten für Mai entsprachen weitgehend den Erwartungen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lagen damit leicht unter dem Aprilwert. Auf Jahressicht erhöhte sich die Teuerungsrate auf 4,2 Prozent. Die Kerninflation fiel im Monatsvergleich mit 0,2 Prozent etwas niedriger aus als prognostiziert, während sie im Jahresvergleich bei 2,9 Prozent lag. Als wichtiger Preistreiber gilt weiterhin der deutliche Anstieg der Ölpreise infolge des Nahostkonflikts. Für Unsicherheit sorgte die Frage, wie die US-Notenbank unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh auf die Inflationsentwicklung reagieren wird. Marktbeobachter halten steigende Zinsen für zunehmend wahrscheinlich, da die Teuerung hoch bleibt und der Arbeitsmarkt weiterhin robust ist. Die erste Zinssitzung unter Warsh findet in der kommenden Woche statt. Am Energiemarkt erhielten die Ölpreise zusätzlichen Auftrieb durch Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der dem Iran mangelnde Kompromissbereitschaft bei Friedensgesprächen vorwarf. Zuvor hatten US-Streitkräfte nach dem Abschuss eines amerikanischen Hubschraubers Vergeltungsangriffe durchgeführt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



