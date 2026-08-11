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DAX schwächelt - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Plug Power reduziert Verluste -- Berkshire, NVIDIA, Palantir, Anthropic, Riot, SpaceX, Trump Media, Gold im Fokus

aktualisiert 11.08.26 11:41 Uhr

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Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag nahe der Nulllinie.

Der DAX gewann zur Startglocke 0,21 Prozent auf 26.378,00 Punkte, sinkt dann jedoch unter die Nulllinie. Das jüngste Rekordhoch bleibt jedoch weiter in Reichweite.
Der TecDAX hat den Handel 0,13 Prozent im Plus bei 4.072,52 Zählern begonnen, nähert sich dann jedoch wieder seinem Vortagsschluss.

Der deutsche Aktienmarkt erweist sich weiterhin als widerstandsfähig. Nachdem der DAX zu Wochenbeginn nur knapp unter seinem Rekordhoch verharrte, spielen sich am Dienstag leichte Kursgewinne ab.

Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, sieht das Marktumfeld für den Leitindex positiv gestimmt. Dies begründet er mit dem soliden Gewinnwachstum der DAX-Konzernbilanzen trotz hoher Energiekosten sowie moderaten Bewertungen und einer eher verhaltenen Stimmung unter den Anlegern. Im Hinblick auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hätten sich die Investoren an das ständige Wechselbad der Nachrichten gewöhnt.

Dennoch mahnt Stanzl zur Vorsicht: Diese Resilienz bedeute keine vollständige Immunität. Da die Lage im Nahen Osten extrem fragil bleibe, könne die Marktstimmung jederzeit schlagartig kippen.

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