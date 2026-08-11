DAX schwächelt - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen letztlich schwächer -- Plug Power reduziert Verluste -- Berkshire, NVIDIA, Palantir, Anthropic, Riot, SpaceX, Trump Media, Gold im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag nahe der Nulllinie. Der DAX gewann zur Startglocke 0,21 Prozent auf 26.378,00 Punkte, sinkt dann jedoch unter die Nulllinie. Das jüngste Rekordhoch bleibt jedoch weiter in Reichweite.

Der TecDAX hat den Handel 0,13 Prozent im Plus bei 4.072,52 Zählern begonnen, nähert sich dann jedoch wieder seinem Vortagsschluss. Der deutsche Aktienmarkt erweist sich weiterhin als widerstandsfähig. Nachdem der DAX zu Wochenbeginn nur knapp unter seinem Rekordhoch verharrte, spielen sich am Dienstag leichte Kursgewinne ab. Jochen Stanzl, Analyst bei der Consorsbank, sieht das Marktumfeld für den Leitindex positiv gestimmt. Dies begründet er mit dem soliden Gewinnwachstum der DAX-Konzernbilanzen trotz hoher Energiekosten sowie moderaten Bewertungen und einer eher verhaltenen Stimmung unter den Anlegern. Im Hinblick auf die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten hätten sich die Investoren an das ständige Wechselbad der Nachrichten gewöhnt. Dennoch mahnt Stanzl zur Vorsicht: Diese Resilienz bedeute keine vollständige Immunität. Da die Lage im Nahen Osten extrem fragil bleibe, könne die Marktstimmung jederzeit schlagartig kippen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten halten sich am Dienstag vorerst zurück. Der EURO STOXX 50 bewegt sich weiter nahe der Nulllinie, nachdem er 0,05 Prozent fester bei 6.538,78 Punkten in den Dienstagshandel einstieg. An den europäischen Aktienmärkten lässt sich am Dienstag ein ruhiger Handel beobachten. Investoren blicken weiter genau auf die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten. Spannung herrscht mit Blick auf anstehende US-Inflationsdaten: Am Mittwoch werden die Verbraucherpreise und am Donnerstag die Erzeugerpreise erwartet. Im Vorfeld legten die Renditen von US-Staatsanleihen über alle Laufzeiten hinweg zu, allen voran am langen Ende. Zusätzliche Nahrung erhielten die Zinssorgen durch Aussagen von Beth Hammack, der Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland. Sie erklärte, dass womöglich mehrere Zinsanhebungen erforderlich seien, um die Teuerung wieder auf das Fed-Ziel von 2 Prozent zu drücken. Dementsprechend preisen die Fed-Funds-Futures für das laufende Jahr derzeit Zinsaufschläge von insgesamt 32 Basispunkten ein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Montag mit überschaubaren Verlusten. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Abschlag von 0,11 Prozent bei 53.975,63 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben 0,32 Prozent nach und schloss bei 26.605,36 Zählern. Die US-Börsen haben sich am Montag trotz ihrer Nähe zu den Rekordständen etwas schwächer gezeigt. Für leichte Entspannung sorgte die nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag gesunkene Sorge vor weiteren Leitzinserhöhungen. Die anhaltenden Zweifel an einer schnellen Lösung des Nahostkonflikts stimmten die Anleger jedoch vorsichtig. Zwar hatte der Iran erklärt, kurz vor einer Einigung mit Oman über die Wiederöffnung der Straße von Hormus zu stehen. Gleichzeitig stellte ein iranischer Vertreter jedoch mehrere Forderungen an die USA, darunter einen Abzug amerikanischer Truppen sowie ein Ende der Militärschläge gegen mit Teheran verbündete Milizen. Unterdessen lehnte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu die Pläne von US-Präsident Donald Trump zur Entwaffnung der Hamas ab. Zusätzliche Zurückhaltung löste die für Mittwoch erwartete Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise aus. Nach dem jüngsten Rückgang der Inflation im Juni warten die Marktteilnehmer nun auf weitere Hinweise darauf, dass sich der Trend zur sinkenden Teuerung fortsetzt. Investoren wollten einen weiteren Beweis sehen, dass die Desinflation andauere, erklärte Patrick Munnelly von Tickmill. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



