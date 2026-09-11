Ölpreisrally hält an: DAX vor Stabilisierungsversuch -- Asiens Börsen schwächer -- Oracle steigert Umsatz und Gewinn -- Adobe, Anthropic im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird mit Stabilsierungsversuch erwartet. Der DAX sowie der TecDAX dürften etwas fester in den letzten Handelstag der Woche einsteigen. An den deutschen Aktienmärkten könnte der DAX am Freitag einen Versuch zur Stabilisierung unternehmen. Die Bereitschaft der Anleger zu Neukäufen bleibt vor dem Hintergrund kletternder Ölpreise und im Vorfeld entscheidender US-Inflationsdaten jedoch verhalten. Eine Stunde vor dem Start des Parketthandels deutet sich ein leichtes Plus von knapp 0,3 Prozent hin. Damit behauptet sich der deutsche Leitindex deutlich oberhalb der für den mittel- bis langfristigen Trend maßgeblichen 100-Tage-Linie. Für die Gesamtwoche deutet sich dennoch ein Kursabschlag von 2,4 Prozent an. Internationale Impulse liefern derzeit keine Schützenhilfe: In New York bauten die Hauptindizes am Donnerstag nach dem europäischen Handelsschluss ihre Verluste aus, und auch in Asien prägten Abschläge das Bild – allen voran bei den technologielastigen Indizes in Tokio und Seoul. Am Rohstoffmarkt kletterte der Preis für ein Fass der Sorte Brent auf den höchsten Stand seit Mai und steuert auf die Marke von 110 US-Dollar zu. Marktexperte Stephen Innes verweist auf den anhaltenden „Makro-Stress“ durch steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Da Aktien im Vergleich zu risikoärmeren Anlagen an Attraktivität verlieren, sehen sich Investoren veranlasst, ihre Portfolios anzupassen und Aktienpositionen abzubauen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten dürfte es auch vor dem Wochenende abwärts gehen. Der EURO STOXX 50 wird mit Abgaben erwartet. An den europäischen Börsen zeichnet sich für den Handelsauftakt ein erneut leicht schwächerer Trend ab, womit sich die Märkte angesichts des anhaltend schwierigen Umfelds weiterhin vergleichsweise widerstandsfähig zeigen. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent verharrt knapp unter der Marke von 108 US-Dollar, während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen nahe an die Schwelle von 5,0 Prozent heranrücken. Für zusätzlichen Druck auf die globale Energieversorgung sorgt die Einnahme der Stadt Mokka durch Huthi-Rebellen. Damit droht die vom Iran unterstützte Gruppe die Kontrolle über Bab al-Mandab zu erlangen – nach der Straße von Hormus die wichtigste Nadelöhr-Meerenge für den weltweiten Öltransport –, was die Inflationssorgen am Markt weiter verstärkt. Zudem wird das Ergebnis der gestrigen EZB-Sitzung von Anlegern als falkenhaft interpretiert, nachdem EZB-Präsidentin Christine Lagarde erstmals einräumte, dass die Teuerung über einen „ausgedehnten Zeitraum“ oberhalb des Zielwerts von 2 Prozent verharren dürfte. Während Mehrheitsmeinung unter Ökonomen eine weitere Leitzinsanhebung im Dezember bleibt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, dass ein Zinsschritt bereits im Oktober nicht gänzlich ausgeschlossen sei. Als zentraler Höhepunkt des Handelstages gilt am Nachmittag die Veröffentlichung der neuen US-Verbraucherpreisdaten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Donnerstag nach unten. Der Dow Jones vergrößerte seinen anfänglichen Verlust im weiteren Handelsverlauf und schloss 0,60 Prozent tiefer bei 52.064,04 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite blieb nach einem negativen Start ebenfalls auf rotem Terrain und ging 0,65 Prozent schwächer bei 26.081,72 Zählern in den Feierabend. Weiterhin belastend wirkten sich die Lage im Nahost-Konflikt sowie die gestiegenen Ölpreise auf die Marktstimmung aus. Zudem trieb Anleger nach wie vor die Sorge um eine anziehende Inflation um, die wiederum Zinserhöhungen der US-Notenbank nach sich ziehen könnte. Nachdem die Europäische Zentralbank ihren Leitzins erwartungsgemäß um 0,25 Prozentpunkte anhob, verlagert sich das Augenmerk der Marktteilnehmer nun auf die Fed, die in der kommenden Woche über ihren Zinskurs entscheidet. Zuvor stehen jedoch noch die US-Inflationsdaten am Freitag an, die nach Einschätzung des Marktes maßgeblichen Einfluss auf die Fed-Entscheidung haben dürften. Einen ersten Hinweis lieferten bereits die am Donnerstag vorbörslich veröffentlichten US-Erzeugerpreise für August, die etwas deutlicher zulegten als von Ökonomen prognostiziert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



