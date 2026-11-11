Asiens Börsen uneins -- Siemens Energy peilt weiteres Wachstum an -- CoreWeave hebt Ausblick an -- Volatus Aerospace enttäuscht Umsatzerwartungen knapp -- RWE, E.ON, Brenntag im Fokus

Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag in Grün. Der DAX konnte nach einem sehr freundlichen Start zunächst weiter zulegen und näherte sich mit einem Tageshoch von fast 26.634 Zählern seinem Rekordhoch an. Doch dann schrumpften die Gewinne am Nachmittag angesichts einer schwachen Wall Street zusammen, so dass der deutsche Leitindex letztlich nur noch 0,31 Prozent fester bei 26.347,45 Punkten in den Feierabend ging.

Dagegen drehte der TecDAX im Handelsverlauf ins Minus und schloss 0,4 Prozent schwächer bei 4.031 Zählern. Gestützt von weiter nachgebenden Ölpreisen rückte der DAX am Dienstag wieder in Reichweite seines Rekordhochs aus der Vorwoche. In der vergangenen Woche war das Börsenbarometer von seinem Höchststand bei 26.692 Zählern zeitweise um mehr als 1.000 Punkte abgerutscht. Auslöser waren wachsende Sorgen vor einer strengeren Regulierung der KI-Branche, nachdem die Demokraten die US-Zwischenwahlen für sich entschieden hatten. Diese Bedenken scheinen sich mittlerweile etwas zu legen. Den größten Schub für die Kurse lieferten aber die weiter fallenden Ölpreise, nachdem US-Präsident Donald Trump zusätzliche Angriffe auf den Iran vorerst für nicht nötig erklärt hat. Sinkende Ölpreise mildern die Inflationssorgen und eröffnen damit die Aussicht auf eine weniger restriktive Geldpolitik. Ansonsten beschäftigt die letzte heiße Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei stand unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigten sich am Dienstag stärker. Der EURO STOXX 50 vergrößerte sein anfängliches Plus und beendete den Handelstag schlussendlich 0,59 Prozent stärker bei 6.327,87 Punkten. Die politische Lage in den USA nach den Zwischenwahlen wird inzwischen gelassener bewertet: "Der allgemeine Glaube, dass die Demokraten gewonnen haben und damit das KI-Geschäft vorbei ist, erscheint bestenfalls übertrieben", sagte Mark Hackett, Chefmarktstratege bei Nationwide. Gleichzeitig nährt die Aussicht auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran die Hoffnung der Anleger. Das schickt die Ölpreise weiter nach unten und dämpft die Inflationssorgen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen hielten sich die Anleger am Dienstag mehr als zurück. So eröffnete der Dow Jones leichter und behielt die schwache Tendenz bei. Schlussendlich gab er 0,3 Prozent auf 52.231,89 Punkte nach.

Daneben verlor der technologielastige NASDAQ Composite bis auf 25.065,87 Zähler (-0,74 Prozent), nachdem er bereits zum Start auf rotem Terrain tendierte. Die kräftige Erholung an den US-Börsen zum Wochenstart wurde am Dienstag trotz weiter sinkender Ölpreise spürbar ausgebremst. So fielen die Verbraucherpreise im Oktober höher als erwartet aus, was Sorgen vor einem stärkeren als bislang erwarteten Leitzinsanstieg im Dezember schürt. Hinzu kommt, dass US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller nicht nur eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet, sondern dabei auch eine kräftige Anhebung nicht ausschließt. Zudem sorgten Neuigkeiten zum Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic für Enttäuschung. Angepeilt wird eine Gesamtbewertung von bis zu rund einer Billion US-Dollar. Die aber liegt deutlich unter der zuvor am Markt diskutierten möglichen Bewertung. "Die Ernüchterung in Sachen KI geht weiter", sagte ein Börsianer dazu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



