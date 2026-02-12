DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
McDonald's: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen. CANCOM: Jahresziele dank Schlussspurt erreicht. Adyen: Hohes Wachstumstempo in 2026. KWS SAAT-Aktie tiefrot: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft. Sanofi: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern. AB InBev-Aktie: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert. Carl Zeiss Meditec-Aktie: Rote Zahlen zum Jahresstart.
Marktentwicklung
Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag nach oben gehen.
Der DAX steigt vorbörslich.
Der TecDAX wird ebenso im Plus erwartet.
Der DAX dürfte am Donnerstag einen Großteil der Verluste vom Vortag wieder aufholen. Er bewegt sich weiter in unmittelbarer Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Zählern und bereitet einen erneuten Anlauf auf den Ausbruch über diese charttechnische Hürde vor. Maßgeblich wäre dabei das jüngste Zwischenhoch von vor gut einer Woche knapp unterhalb von 25.100 Punkten.
An der Wall Street hatten die großen Indizes am Mittwoch zunächst positiv auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten reagiert, ihre anfänglichen Gewinne jedoch rasch wieder eingebüßt. Nach Börsenschluss in Europa stabilisierte sich die Lage allerdings, sodass weitere Abschläge ausblieben - trotz deutlich steigender Renditen am Anleihemarkt.
Unternehmensseitig ist eine Flut an Quartalzahlen zu verarbeiten, darunter Siemens, Mercedes-Benz, Deutsche Börse und thyssenkrupp.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag Gewinne verbuchen.
Der EURO STOXX 50 zieht vorbörslich an.
Nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Vortag richtet sich der Blick nun auf die noch bedeutenderen US-Verbraucherpreise, die am Freitag veröffentlicht werden. "Die Märkte sitzen zwischen zwei Stühlen", heißt es aus dem Handel. Erst die Inflationsdaten würden das Gesamtbild für die US-Notenbank und die Aussichten auf mögliche Zinssenkungen vervollständigen. Der robuste Arbeitsmarkt habe zuletzt keine Argumente für bald sinkende Zinsen geliefert. Eine deutlich niedrigere Teuerungsrate könnte dieses Signal jedoch relativieren.
Die Vorgaben aus den USA unterstreichen derweil die Spaltung im Technologiesektor: Unter Druck stehen vor allem Unternehmen mit hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz, während Chiphersteller als Profiteure der entsprechenden Kapitalströme gefragt sind.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Anleger an der Wall Street zeigten sich am Mittwoch letztlich zurückhaltend.
Der Dow Jones ging bei 50.121,40 Punkten um 0,13 Prozent tiefer aus der Sitzung. Zum Start hatte er noch leicht zugelegt, war dann jedoch in die Verlustzone gerutscht und bewegte sich anschließend hauptsächlich leicht unterhalb der Nulllinie.
Der NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 23.066,47 Zählern, nachdem er zum Start noch kräftig zugelegt hatte. Auch hier kam es jedoch breits kurz nach der Eröffnung zu einem Richtungswechsel und der Tech-Index pendelte anschließend nur noch um die Nulllinie.
Solide Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten am Mittwoch zunächst für vorsichtigen Optimismus an den amerikanischen Aktienmärkten gesorgt. Im Januar erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um das Doppelte dessen, was Ökonomen im Durchschnitt prognostiziert hatten. Das gab den Kursen anfänglichen Auftrieb, der jedoch nicht lange anhielt. Nun wird auf die Verbraucherpreisdaten am Freitag gewartet.
Die wichtigsten Märkte in Fernost zeigen sich am Donnerstag uneins.
In Tokio notiert der Nikkei 225 nach der Feiertagspause am Vortag zeitweise 0,02 Prozent tiefer bei 57.639,84 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen 0,03 Prozent auf 4.133,15 Zähler nach oben.
Der Hang Seng verliert derweil 0,98 Prozent auf 26.999,51 Stellen.
In Tokio knüpft der Nikkei nur zeitweise an die starken Zuwächse zu Wochenbeginn an, die auf den klaren Wahlsieg von Premierministerin Takaichi folgten. Zwischenzeitlich übersprang der Index erstmals die Marke von 58.000 Punkten, konnte dieses Niveau jedoch nicht behaupten. Marktbeobachtern zufolge werden die Zugewinne in Asien durch die am Vortag veröffentlichten, überraschend starken US-Arbeitsmarktdaten etwas gebremst. Diese nähmen zwar Sorgen um die Konjunktur der größten Volkswirtschaft der Welt, ließen jedoch Erwartungen auf baldige weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank schwinden. An den US-Börsen führte dies zu einem überwiegend wenig veränderten bis leicht schwächeren Handelsschluss.