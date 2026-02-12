DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag nach oben gehen. Der DAX steigt vorbörslich.

Der TecDAX wird ebenso im Plus erwartet. Der DAX dürfte am Donnerstag einen Großteil der Verluste vom Vortag wieder aufholen. Er bewegt sich weiter in unmittelbarer Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Zählern und bereitet einen erneuten Anlauf auf den Ausbruch über diese charttechnische Hürde vor. Maßgeblich wäre dabei das jüngste Zwischenhoch von vor gut einer Woche knapp unterhalb von 25.100 Punkten. An der Wall Street hatten die großen Indizes am Mittwoch zunächst positiv auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten reagiert, ihre anfänglichen Gewinne jedoch rasch wieder eingebüßt. Nach Börsenschluss in Europa stabilisierte sich die Lage allerdings, sodass weitere Abschläge ausblieben - trotz deutlich steigender Renditen am Anleihemarkt. Unternehmensseitig ist eine Flut an Quartalzahlen zu verarbeiten, darunter Siemens, Mercedes-Benz, Deutsche Börse und thyssenkrupp.





Die europäischen Börsen dürften am Donnerstag Gewinne verbuchen. Der EURO STOXX 50 zieht vorbörslich an. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Vortag richtet sich der Blick nun auf die noch bedeutenderen US-Verbraucherpreise, die am Freitag veröffentlicht werden. "Die Märkte sitzen zwischen zwei Stühlen", heißt es aus dem Handel. Erst die Inflationsdaten würden das Gesamtbild für die US-Notenbank und die Aussichten auf mögliche Zinssenkungen vervollständigen. Der robuste Arbeitsmarkt habe zuletzt keine Argumente für bald sinkende Zinsen geliefert. Eine deutlich niedrigere Teuerungsrate könnte dieses Signal jedoch relativieren. Die Vorgaben aus den USA unterstreichen derweil die Spaltung im Technologiesektor: Unter Druck stehen vor allem Unternehmen mit hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz, während Chiphersteller als Profiteure der entsprechenden Kapitalströme gefragt sind.





Anleger an der Wall Street zeigten sich am Mittwoch letztlich zurückhaltend. Der Dow Jones ging bei 50.121,40 Punkten um 0,13 Prozent tiefer aus der Sitzung. Zum Start hatte er noch leicht zugelegt, war dann jedoch in die Verlustzone gerutscht und bewegte sich anschließend hauptsächlich leicht unterhalb der Nulllinie.

Der NASDAQ Composite schloss mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 23.066,47 Zählern, nachdem er zum Start noch kräftig zugelegt hatte. Auch hier kam es jedoch breits kurz nach der Eröffnung zu einem Richtungswechsel und der Tech-Index pendelte anschließend nur noch um die Nulllinie. Solide Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten am Mittwoch zunächst für vorsichtigen Optimismus an den amerikanischen Aktienmärkten gesorgt. Im Januar erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um das Doppelte dessen, was Ökonomen im Durchschnitt prognostiziert hatten. Das gab den Kursen anfänglichen Auftrieb, der jedoch nicht lange anhielt. Nun wird auf die Verbraucherpreisdaten am Freitag gewartet.