DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -0,2%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.563 +0,3%Euro1,1873 ±-0,0%Öl69,52 -0,2%Gold5.058 -0,5%
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Heute im Fokus

aktualisiert 12.02.26 08:38 Uhr

McDonald's: 5-Dollar-Menüs befeuern US-Wachstum und schlagen Analysten-Prognosen. CANCOM: Jahresziele dank Schlussspurt erreicht. Adyen: Hohes Wachstumstempo in 2026. KWS SAAT-Aktie tiefrot: Umsatzwarnung - Agrarmarkt bleibt gedämpft. Sanofi: Scheidende Merck-Chefin wechselt Pharmakonzern. AB InBev-Aktie: Operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesteigert. Carl Zeiss Meditec-Aktie: Rote Zahlen zum Jahresstart.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag nach oben gehen.

Der DAX steigt vorbörslich.
Der TecDAX wird ebenso im Plus erwartet.

Der DAX dürfte am Donnerstag einen Großteil der Verluste vom Vortag wieder aufholen. Er bewegt sich weiter in unmittelbarer Nähe der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Zählern und bereitet einen erneuten Anlauf auf den Ausbruch über diese charttechnische Hürde vor. Maßgeblich wäre dabei das jüngste Zwischenhoch von vor gut einer Woche knapp unterhalb von 25.100 Punkten.

An der Wall Street hatten die großen Indizes am Mittwoch zunächst positiv auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten reagiert, ihre anfänglichen Gewinne jedoch rasch wieder eingebüßt. Nach Börsenschluss in Europa stabilisierte sich die Lage allerdings, sodass weitere Abschläge ausblieben - trotz deutlich steigender Renditen am Anleihemarkt.

Unternehmensseitig ist eine Flut an Quartalzahlen zu verarbeiten, darunter Siemens, Mercedes-Benz, Deutsche Börse und thyssenkrupp.

