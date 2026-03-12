DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -3,1%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.146 -1,2%Euro1,1553 ±-0,0%Öl97,38 +4,0%Gold5.167 +0,2%
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick 10 wichtige Fakten zur Börse am Donnerstag - Zahlen von BMW, Zalando und RWE, Ballard Power-Aktie mit Bilanz im Blick
aktualisiert 12.03.26 08:14 Uhr

Lufthansa-Streik beginnt. K+S mit Unsicherheiten ins Jahr. Brenntag will Kosten weiter senken. Siltronic streicht Dividende. Daimler Truck kämpft weiter mit schwachem US-Markt. Uber nimmt Robotaxis von Amazon auf die Plattform. grenke: Mehr Dividende nach Gewinnplus. Generali: Rekordgewinn. RTL: Flauer Werbemarkt belastet.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem roten Start.

Der DAX hatte am Vortag 1,37 Prozent tiefer bei 23.640,03 Punkten geschlossen.
Der TecDAX folgte der Tendenz des Leitindex (Schlussstand -1,04 Prozent bei 3.588,35 Zählern), nachdem er bereits mit Abschlägen in den Tag gestartet war.

Der deutsche Leitindex DAX steht am Donnerstag erneut unter erheblichem Druck, nachdem die jüngste Phase der Stabilisierung durch einen neuerlichen Sprung der Ölpreise jäh beendet wurde. Rund drei Stunden vor dem XETRA-Handelsstart signalisierte der Broker IG ein Minus von 1,4 Prozent, was den Index auf etwa 23.307 Punkte drückte. Damit nähert sich der DAX wieder seinem bisherigen Tiefstand seit Ausbruch des Iran-Kriegs an, der am Montag bei 22.927 Punkten markiert wurde - einem Niveau, das zuletzt im Mai des vergangenen Jahres verzeichnet worden war.

Die Volatilität am Energiemarkt bleibt der entscheidende Taktgeber für die Börsen. Nachdem der Preis für die Nordseesorte Brent zu Wochenbeginn in einer Panikreaktion auf fast 120 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war, folgte zunächst eine kurze Entspannung unter die 90-Dollar-Marke. Am Donnerstagmorgen notiert das Fass Rohöl jedoch bereits wieder bei rund 100 Dollar.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Ölpreise ziehen kräftig an - Nordseeöl Brent kratzt wieder an der 100-Dollar-Marke
ÖlpreisLufthansaDaimler TruckBMWZalandoBrenntagRWE

