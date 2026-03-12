Ölpreise steigen wieder: DAX tiefer erwartet -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst kräftig und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt steht vor einem roten Start. Der DAX hatte am Vortag 1,37 Prozent tiefer bei 23.640,03 Punkten geschlossen.

Der TecDAX folgte der Tendenz des Leitindex (Schlussstand -1,04 Prozent bei 3.588,35 Zählern), nachdem er bereits mit Abschlägen in den Tag gestartet war. Der deutsche Leitindex DAX steht am Donnerstag erneut unter erheblichem Druck, nachdem die jüngste Phase der Stabilisierung durch einen neuerlichen Sprung der Ölpreise jäh beendet wurde. Rund drei Stunden vor dem XETRA-Handelsstart signalisierte der Broker IG ein Minus von 1,4 Prozent, was den Index auf etwa 23.307 Punkte drückte. Damit nähert sich der DAX wieder seinem bisherigen Tiefstand seit Ausbruch des Iran-Kriegs an, der am Montag bei 22.927 Punkten markiert wurde - einem Niveau, das zuletzt im Mai des vergangenen Jahres verzeichnet worden war. Die Volatilität am Energiemarkt bleibt der entscheidende Taktgeber für die Börsen. Nachdem der Preis für die Nordseesorte Brent zu Wochenbeginn in einer Panikreaktion auf fast 120 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war, folgte zunächst eine kurze Entspannung unter die 90-Dollar-Marke. Am Donnerstagmorgen notiert das Fass Rohöl jedoch bereits wieder bei rund 100 Dollar.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden erneut schwächer erwartet. Der EURO STOXX 50 hatte bereits den Handel am Vortag mit einem Abschlag von 1,01 Prozent bei 5.778,07 Punkten beendet. Die Stimmung der Anleger ist maßgeblich vom Iran-Krieg und dessen unmittelbaren Auswirkungen auf die globalen Energieströme geprägt. Da die Sorge wächst, dass die Blockade der strategisch entscheidenden Straße von Hormus deutlich länger andauern könnte als ursprünglich von Analysten kalkuliert, geraten besonders zyklische Branchen und energieintensive Industrien ins Hintertreffen. Während der Ölpreis für Brent wieder an der 100-Dollar-Marke kratzt, belasten die damit verbundenen Inflationsrisiken die Erwartungen an baldige Zinssenkungen durch die EZB. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch uneins. Der Dow Jones startete minimal schwächer in den Tag und fiel anschließend weiter zurück. Er beendete den Tag 0,61 Prozent tiefer bei 47.417,21 Zählern.

Der NASDAQ Composite eröffnete im Plus und legte auch im Anschluss zu. Im weiteren Verlauf fiel er ins Minus, schaffte es letztlich jedoch zurück an die Nulllinie. Sein Schlussstand: 22.716.13 Punkte (+0,08 Prozent). An der Wall Street wich die Hoffnung auf Deeskalation am Mittwoch neuerlicher Skepsis. US-Berichte über iranische Seeminen in der strategisch wichtigen Straße von Hormus sowie die Vergeltungsdrohungen von Präsident Donald Trump schüren Ängste vor einer gezielten Blockade der Weltwirtschaft. Die Wirkung der aktuellen US-Inflationsdaten verpuffte. Da die Teuerungsrate im Februar wie erwartet bei 2,4 Prozent verharrte, lieferten die Zahlen keine neuen Impulse, zumal sie die jüngsten kriegsbedingten Preissprünge noch nicht widerspiegeln. Inzwischen hat sich die Internationale Energieagentur für die Freigabe ausgesprochen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken