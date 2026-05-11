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Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus

aktualisiert 12.05.26 07:02 Uhr

hyssenkrupp nucera enttäuscht bei Umsatz und Gewinn. Sandoz startet Testlauf für Semaglutid-Generika. Elmos Semiconductor-Aktie bricht zweistellig ein: Großaktionäre platzieren Aktien. Gewinnsprung bei Shelly. Grand City Properties kündigt höhere Ausschüttungspolitik an.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag von seiner unsicheren Seite.

So zeigte sich der DAX zum Sitzungsstart minimal tiefer und verharrte zunächst auch nahe der Nulllinie. Am Nachmittag fiel das Barometer spürbar in die Verlustzone, bevor es weiter zwischen Abgaben und der Nulllinie wechselte. Schlussendlich ging der deutsche Leitindex 0,05 Prozent höher bei 24.350,28 Zählern aus dem Handel.

Der TecDAX nahm den Handel ebenso wenig bewegt mit einem marginalen Plus auf, anschließend bewegte er sich moderat im Minus. Er beendete die Sitzung 0,35 Prozent im Minus bei 3.766,36 Punkten.

Belastend wirkte vor allem, dass die diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran bislang keine Fortschritte bringen. US-Präsident Donald Trump wies die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine Lösung des Konflikts als völlig inakzeptabel zurück und verschärfte zugleich den Ton gegenüber Teheran. Damit bleibt die Sorge bestehen, dass der Krieg weiter eskaliert und die Lage an den Rohstoffmärkten angespannt bleibt. Steigende Ölpreise könnten wiederum die Inflationssorgen neu anfachen und die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen.

Neben der geopolitischen Lage richtete sich der Blick am Montag zudem auf die Berichtssaison: Aus dem DAX legten Hannover Rück und GEA ihre Quartalszahlen vor.

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