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Heute im Fokus

Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- CFO-Abgang bei Adobe

aktualisiert 12.06.26 08:01 Uhr

Fraport mit mehr Passagieren im Mai. Goldpreis: Zweiter Wochenverlust in Folge wahrscheinlich. Novo Nordisk-Aktie zieht an: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall im Blick.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich sehr freundlich präsentieren.

Der DAX springt vorbörslich an.
Der TecDAX wird ebenso weit im Plus erwartet.

Die Absage eines angekündigten US-Angriffs auf den Iran durch Präsident Donald Trump sorgt am Freitag für neue Hoffnungen auf eine Entspannung des Konflikts. In der Folge geraten die Ölpreise unter Druck, während die Aktienmärkte zulegen. Trump hatte die für Donnerstagabend in Aussicht gestellten Militärschläge gegen den Iran zurückgezogen und erneut die Aussicht auf ein baldiges Rahmenabkommen betont. Aus Teheran kam jedoch umgehend Widerspruch. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger zudem auf den Rekordbörsengang von SpaceX in den USA.

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