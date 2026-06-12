Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- CFO-Abgang bei Adobe
Fraport mit mehr Passagieren im Mai. Goldpreis: Zweiter Wochenverlust in Folge wahrscheinlich. Novo Nordisk-Aktie zieht an: Britische Behörden genehmigen Wegovy-Tablette - IT-Sicherheitsvorfall im Blick.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich sehr freundlich präsentieren.
Der DAX springt vorbörslich an.
Der TecDAX wird ebenso weit im Plus erwartet.
Die Absage eines angekündigten US-Angriffs auf den Iran durch Präsident Donald Trump sorgt am Freitag für neue Hoffnungen auf eine Entspannung des Konflikts. In der Folge geraten die Ölpreise unter Druck, während die Aktienmärkte zulegen. Trump hatte die für Donnerstagabend in Aussicht gestellten Militärschläge gegen den Iran zurückgezogen und erneut die Aussicht auf ein baldiges Rahmenabkommen betont. Aus Teheran kam jedoch umgehend Widerspruch. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger zudem auf den Rekordbörsengang von SpaceX in den USA.
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An den europäischen Börsen dürfte es am Freitag deutlich nach oben gehen.
Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich.
Europas Börsen steuern auf einen freundlichen Wochenausklang zu. Rückenwind liefert der deutliche Rückgang der Ölpreise auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Auslöser sind Signale aus Washington, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran vorerst ausgeschlossen und von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung gesprochen hatte. Wie belastbar diese Aussagen sind, bleibt jedoch offen, da es aus Teheran bislang keine entsprechende Zustimmung gibt. Dennoch setzen die Aktienmärkte in Asien ihre Erholung fort und die wichtigsten Indizes verzeichnen kräftige Gewinne.
Im Fokus der Anleger steht zudem der Rekordbörsengang von SpaceX in den USA. Die Aktie wird am Freitag erstmals gehandelt. Mit einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie nahm der Raumfahrt- und KI-Konzern wie geplant rund 75 Milliarden US-Dollar ein. Damit wird dem Markt zugleich erhebliche Liquidität entzogen.
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Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag kräftig im Plus.
Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung minimal höher und baute seine Gewinne anschließend deutlich aus. Sein Schlussstand: 50.831,35 Punkte (+1,83 Prozent).
Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete moderat fester und notierte im weiteren Verlauf merklich höher. Er ging mit einem Aufschlag von 2,54 Prozent bei 25.809,66 Punkten in den Feierabend.
Die US-Börsen bauten ihre Gewinne im Handelsverlauf aus. US-Präsident Donald Trump hat die für den heutigen Abend geplanten Militärschläge gegen den Iran überraschend abgesagt. Als Begründung verwies der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social auf laufende Verhandlungen, die inzwischen die höchste Führungsebene in Teheran erreicht hätten. Die schon davor gute Marktentwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen.
An den Börsen setzte sich zugleich die zuletzt beobachtete Entwicklung im Technologiesektor fort: Halbleiterwerte zeigten relative Stärke, während Softwaretitel unter Druck gerieten. Besonders deutlich traf es Oracle, nachdem der Konzern mit seinen Quartalszahlen auf einen weiterhin hohen Kapitalbedarf hingewiesen hatte. Analysten von Vital Knowledge verwiesen darauf, dass erhebliche Investitionen nötig seien, um die Kapazitäten für den stark wachsenden Auftragsbestand auszubauen.
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Die asiatischen Aktienmärkte geht es am Freitag kräftig aufwärts.
In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein starkes Plus von 3,18 Prozent auf 66.259,56 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,3 Prozent auf 4.038,94 Punkte aufwärts.
In Hongkong klettert daneben der Hang Seng 1,76 Prozent auf 24.676,15 Punkte.
Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA und der Iran kurz vor einem Friedensabkommen stehen und die wesentlichen Streitfragen bereits geklärt seien, hat am Freitag die Risikofreude an den ostasiatischen Börsen deutlich beflügelt. Die Folge waren kräftige Kursgewinne in der Region. Bereits an der Wall Street hatten Trumps Aussagen für Auftrieb gesorgt, nachdem er zuvor auch von zunächst angekündigten weiteren Angriffen auf den Iran Abstand genommen hatte.
Berichte iranischer Medien, denen zufolge Teheran noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, werden von den Marktteilnehmern bislang weitgehend ignoriert. Zusätzliche Unterstützung erhalten die Märkte durch eine deutliche Erholung zahlreicher KI-bezogener Aktien, die zuletzt unter Gewinnmitnahmen gelitten hatten.
Für positive Stimmung im Technologiesektor sorgt nach Einschätzung von Marktbeobachtern zudem der erfolgreiche Börsengang des Raumfahrt- und KI-Unternehmens SpaceX. Dem Konzern gelang der bislang größte Börsengang der Geschichte: Durch den planmäßig verlaufenen Verkauf von 555.555.555 Aktien zu je 135 US-Dollar wurden Papiere im Gesamtwert von 75 Milliarden US-Dollar platziert. Daraus ergibt sich eine Unternehmensbewertung von rund 1,77 Billionen US-Dollar. Im Laufe des Tages wird die Aktie erstmals regulär an der Börse gehandelt.
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