Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen sehr stark -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- CFO-Abgang bei Adobe

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich sehr freundlich präsentieren. Der DAX springt vorbörslich an.

Der TecDAX wird ebenso weit im Plus erwartet. Die Absage eines angekündigten US-Angriffs auf den Iran durch Präsident Donald Trump sorgt am Freitag für neue Hoffnungen auf eine Entspannung des Konflikts. In der Folge geraten die Ölpreise unter Druck, während die Aktienmärkte zulegen. Trump hatte die für Donnerstagabend in Aussicht gestellten Militärschläge gegen den Iran zurückgezogen und erneut die Aussicht auf ein baldiges Rahmenabkommen betont. Aus Teheran kam jedoch umgehend Widerspruch. Im weiteren Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger zudem auf den Rekordbörsengang von SpaceX in den USA. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es am Freitag deutlich nach oben gehen. Der EURO STOXX 50 steigt vorbörslich. Europas Börsen steuern auf einen freundlichen Wochenausklang zu. Rückenwind liefert der deutliche Rückgang der Ölpreise auf den niedrigsten Stand seit zwei Monaten. Auslöser sind Signale aus Washington, nachdem US-Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf den Iran vorerst ausgeschlossen und von einer unmittelbar bevorstehenden Einigung gesprochen hatte. Wie belastbar diese Aussagen sind, bleibt jedoch offen, da es aus Teheran bislang keine entsprechende Zustimmung gibt. Dennoch setzen die Aktienmärkte in Asien ihre Erholung fort und die wichtigsten Indizes verzeichnen kräftige Gewinne. Im Fokus der Anleger steht zudem der Rekordbörsengang von SpaceX in den USA. Die Aktie wird am Freitag erstmals gehandelt. Mit einem Ausgabepreis von 135 US-Dollar je Aktie nahm der Raumfahrt- und KI-Konzern wie geplant rund 75 Milliarden US-Dollar ein. Damit wird dem Markt zugleich erhebliche Liquidität entzogen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag kräftig im Plus. Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung minimal höher und baute seine Gewinne anschließend deutlich aus. Sein Schlussstand: 50.831,35 Punkte (+1,83 Prozent).

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete moderat fester und notierte im weiteren Verlauf merklich höher. Er ging mit einem Aufschlag von 2,54 Prozent bei 25.809,66 Punkten in den Feierabend. Die US-Börsen bauten ihre Gewinne im Handelsverlauf aus. US-Präsident Donald Trump hat die für den heutigen Abend geplanten Militärschläge gegen den Iran überraschend abgesagt. Als Begründung verwies der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social auf laufende Verhandlungen, die inzwischen die höchste Führungsebene in Teheran erreicht hätten. Die schon davor gute Marktentwicklung begründete Julian Emanuel von Evercore ISI mit der Angst vieler Anleger am Vorabend des Börsengangs von SpaceX, künftige Kursgewinne zu verpassen. An den Börsen setzte sich zugleich die zuletzt beobachtete Entwicklung im Technologiesektor fort: Halbleiterwerte zeigten relative Stärke, während Softwaretitel unter Druck gerieten. Besonders deutlich traf es Oracle, nachdem der Konzern mit seinen Quartalszahlen auf einen weiterhin hohen Kapitalbedarf hingewiesen hatte. Analysten von Vital Knowledge verwiesen darauf, dass erhebliche Investitionen nötig seien, um die Kapazitäten für den stark wachsenden Auftragsbestand auszubauen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



