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DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Super Micro Computer steigert Gewinn zieht an -- DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, K+S im Fokus

aktualisiert 12.08.26 11:11 Uhr

Cathie Woods ARK schlägt zu: Millionen-Käufe bei den Aktien von Rocket Lab und Cloudflare. Bernstein hebt Kursziel für TSMC deutlich an. Trump erhebt Anspruch auf Straße von Hormus und warnt Iran. Hannover Rück bestätigt Prognose trotz Gewinnrückgang. JENOPTIK zuversichtlicher für 2026 nach starkem Quartal. Bilfinger verbessert Quartalsumsatz und -Gewinn.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch etwas fester.

So eröffnete der DAX 0,23 Prozent fester bei 26.452,00 Punkten und hält sich auch anschließend leicht im Plus.
Der TecDAX legte anfänglich um 0,26 Prozent auf 4.100,88 Punkte zu und bleibt auch im weiteren Verlauf moderat in der Gewinnzone.

Ohne eindeutige Impulse durch die Berichtssaison konnte der Leitindex die am Vortag aufgestellte Bestmarke von 26.504 Punkten erst einmal nicht angreifen. Die Impulse durch die Vorgaben anderer Weltbörsen waren am Mittwoch aber teils verhalten und auch die Reaktionen auf Unternehmenszahlen konnten dem Markt nicht groß ihren Stempel aufdrücken. Anleger warten auf Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

Während gegenseitige Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhalten, haben die Ölpreise wieder das höchste Niveau seit Ende Juli erreicht. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abzeichnet", hieß es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin.

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