DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Super Micro Computer steigert Gewinn zieht an -- DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, K+S im Fokus
Cathie Woods ARK schlägt zu: Millionen-Käufe bei den Aktien von Rocket Lab und Cloudflare. Bernstein hebt Kursziel für TSMC deutlich an. Trump erhebt Anspruch auf Straße von Hormus und warnt Iran. Hannover Rück bestätigt Prognose trotz Gewinnrückgang. JENOPTIK zuversichtlicher für 2026 nach starkem Quartal. Bilfinger verbessert Quartalsumsatz und -Gewinn.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch etwas fester.
So eröffnete der DAX 0,23 Prozent fester bei 26.452,00 Punkten und hält sich auch anschließend leicht im Plus.
Der TecDAX legte anfänglich um 0,26 Prozent auf 4.100,88 Punkte zu und bleibt auch im weiteren Verlauf moderat in der Gewinnzone.
Ohne eindeutige Impulse durch die Berichtssaison konnte der Leitindex die am Vortag aufgestellte Bestmarke von 26.504 Punkten erst einmal nicht angreifen. Die Impulse durch die Vorgaben anderer Weltbörsen waren am Mittwoch aber teils verhalten und auch die Reaktionen auf Unternehmenszahlen konnten dem Markt nicht groß ihren Stempel aufdrücken. Anleger warten auf Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden.
Während gegenseitige Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhalten, haben die Ölpreise wieder das höchste Niveau seit Ende Juli erreicht. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abzeichnet", hieß es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin.
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Anleger an den europäischen Aktienmärkten halten sich am Mittwoch zurück.
So startete der EURO STOXX 50 mit einem kleinen Zuwachs von 0,09 Prozent bei 6.556,84 Punkten und tendiert auch im Anschluss seitwärts.
Im Fokus stehen zunächst ausschließlich Einzelunternehmen mit ihren Quartalszahlen. Die entscheidende Kennzahl des Tages sind dann die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Davor dürften sich nur die wenigsten Anleger aus dem Fenster lehnen wollen, heißt es.
Kein klares Bild ergibt die Nachrichtenlage rund um die Straße von Hormus. Sie ändert sich ständig und ist damit zu widersprüchlich, um darauf noch längerfristige Anlageentscheidungen aufzubauen, heißt es. Dazu hat nun auch das US-Militär ein Handelsschiff aus Panama in der Passage angegriffen. Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung schwindet damit weiter, entsprechend steigen Risikoprämien wie beim Ölpreis.
Dazu kommt die Unzufriedenheit mit der Kommunikationspolitik der US-Notenbank. Da der neue Vorsitzende Kevin Warsh keine klaren Aussagen machen möchte, muss der Markt die Aufgabe der Risikoabwägung übernehmen.
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Die US-Börsen beendeten den Handel am Dienstag in der Verlustzone.
Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,34 Prozent bei 53.791,85 Punkten. Er war knapp unterhalb der Nulllinie in den Handelstag eingestiegen und hatte sich dann, nach kleinen Gewinn im frühen Handel, überwiegend moderat im Minus bewegt.
Der technologielastige NASDAQ Composite stand zum Sitzungsende bei 26.445,45 Zählern um 0,60 Prozent tiefer. Er war anfänglich freundlich in die Sitzung gegangen und schwankte dann zunächst um die Nulllinie, bevor er sich klar für den negativen Bereich entschied.
Trotz Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran für eine mögliche Beilegung des Iran-Krieges kam bei den US-Anlegern am Dienstag keine richtige Kaufstimmung auf. Das lag wohl auch daran, dass konkrete Fortschritte bislang ausblieben. Das Geschehen am Persischen Golf bleibt somit weiter im Blickpunkt der Anleger.
Im Mittelpunkt der Gespräche steht weiterhin die vollständige Öffnung der Straße von Hormus. Über die wichtige Schifffahrtsroute wird ein großer Teil der Ölexporte aus den Golfstaaten transportiert. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, die Handelsroute könne nach einer Minenräumung wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden und werde "zu 100 Prozent" von den USA kontrolliert. Der Iran hatte eine Öffnung der Meerenge dagegen zuvor von Zugeständnissen Washingtons abhängig gemacht.
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Die Börsen in Asien fanden zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung.
Der Nikkei 225 in Japan schloss mit einem Gewinn von 0,83 Prozent bei 67.524,06 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,32 Prozent auf 3.946,68 Zähler.
In Hongkong gab der Hang Seng hingegen um 0,83 Prozent auf 25.440,17 Einheiten nach.
Zu den Gewinnern gehörten die technologielastigeren Börsen, die von den Vorgaben aus den USA profitierten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Zahlen von Coreweave und Super Micro Computer, die gute Vorgaben für den Bereich der Künstlichen Intelligenz geliefert hätten. Erstgenannte hatten ein stärker als erwartetes Umsatzwachstum berichtet, letztere mit dem Ausblick für die Umsatzentwicklung die Schätzungen übertroffen.
Ansonsten waren die Gewinne überschaubarer. Darin spiegelte sich das Warten auf die US-Inflationszahlen wider. "Die heute anstehenden US-Verbraucherpreise könnten Wasser in den Wein der Börsenoptimisten schütten und die Zinsangst zurück auf das Börsenparkett holen", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.
Zudem hielten die weiter gestiegenen Ölpreise die Kurse in Schach. Nach wie vor ist keine Einigung zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Kriegs in Sicht. Die Öltransporte aus den Fördergebieten des Persischen Golfs durch die Straße von Hormus bleiben somit gestört.