DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- Super Micro Computer steigert Gewinn zieht an -- DroneShield, SpaceX, CoreWeave, NVIDIA, Hertz, TKMS, E.ON, K+S im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch etwas fester. So eröffnete der DAX 0,23 Prozent fester bei 26.452,00 Punkten und hält sich auch anschließend leicht im Plus.

Der TecDAX legte anfänglich um 0,26 Prozent auf 4.100,88 Punkte zu und bleibt auch im weiteren Verlauf moderat in der Gewinnzone. Ohne eindeutige Impulse durch die Berichtssaison konnte der Leitindex die am Vortag aufgestellte Bestmarke von 26.504 Punkten erst einmal nicht angreifen. Die Impulse durch die Vorgaben anderer Weltbörsen waren am Mittwoch aber teils verhalten und auch die Reaktionen auf Unternehmenszahlen konnten dem Markt nicht groß ihren Stempel aufdrücken. Anleger warten auf Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Während gegenseitige Drohungen und Warnungen im Iran-Krieg anhalten, haben die Ölpreise wieder das höchste Niveau seit Ende Juli erreicht. "Eine Einigung zwischen den USA und dem Iran gibt es nicht, sodass sich auch keine Ausweitung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus abzeichnet", hieß es am Morgen von den Experten der Landesbank Helaba. Sie wiesen auf die damit wieder zunehmenden Inflationsrisiken hin. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten halten sich am Mittwoch zurück. So startete der EURO STOXX 50 mit einem kleinen Zuwachs von 0,09 Prozent bei 6.556,84 Punkten und tendiert auch im Anschluss seitwärts. Im Fokus stehen zunächst ausschließlich Einzelunternehmen mit ihren Quartalszahlen. Die entscheidende Kennzahl des Tages sind dann die US-Verbraucherpreise am Nachmittag. Davor dürften sich nur die wenigsten Anleger aus dem Fenster lehnen wollen, heißt es. Kein klares Bild ergibt die Nachrichtenlage rund um die Straße von Hormus. Sie ändert sich ständig und ist damit zu widersprüchlich, um darauf noch längerfristige Anlageentscheidungen aufzubauen, heißt es. Dazu hat nun auch das US-Militär ein Handelsschiff aus Panama in der Passage angegriffen. Die Hoffnung auf eine schnelle Einigung schwindet damit weiter, entsprechend steigen Risikoprämien wie beim Ölpreis. Dazu kommt die Unzufriedenheit mit der Kommunikationspolitik der US-Notenbank. Da der neue Vorsitzende Kevin Warsh keine klaren Aussagen machen möchte, muss der Markt die Aufgabe der Risikoabwägung übernehmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen beendeten den Handel am Dienstag in der Verlustzone. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Verlust von 0,34 Prozent bei 53.791,85 Punkten. Er war knapp unterhalb der Nulllinie in den Handelstag eingestiegen und hatte sich dann, nach kleinen Gewinn im frühen Handel, überwiegend moderat im Minus bewegt.

Der technologielastige NASDAQ Composite stand zum Sitzungsende bei 26.445,45 Zählern um 0,60 Prozent tiefer. Er war anfänglich freundlich in die Sitzung gegangen und schwankte dann zunächst um die Nulllinie, bevor er sich klar für den negativen Bereich entschied. Trotz Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran für eine mögliche Beilegung des Iran-Krieges kam bei den US-Anlegern am Dienstag keine richtige Kaufstimmung auf. Das lag wohl auch daran, dass konkrete Fortschritte bislang ausblieben. Das Geschehen am Persischen Golf bleibt somit weiter im Blickpunkt der Anleger. Im Mittelpunkt der Gespräche steht weiterhin die vollständige Öffnung der Straße von Hormus. Über die wichtige Schifffahrtsroute wird ein großer Teil der Ölexporte aus den Golfstaaten transportiert. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, die Handelsroute könne nach einer Minenräumung wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden und werde "zu 100 Prozent" von den USA kontrolliert. Der Iran hatte eine Öffnung der Meerenge dagegen zuvor von Zugeständnissen Washingtons abhängig gemacht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



