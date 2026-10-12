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Heute im Fokus

Asiens Börsen stabil - kein Handel in Tokio -- Microsoft-CEO fordert KI-Notbremse -- Anthropic-KI meldet Fake-Hinweis bei Polizei -- Tesla, VW, BYD im Fokus

aktualisiert 12.10.26 07:06 Uhr

Kontroverser Trump-Putin-Deal: Große Diesellieferungen aus Russland - Scharfe Kritik von Selenskyj. BVB: Ausgleich in Nachspielzeit - Niclas Füllkrug schockt Ex-Club. Deutsche-Bank-Chef Sewing fordert mehr Tempo bei Reformen. Volkswagen-Chef fordert bessere Bedingungen für Europas Wirtschaft.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Freitag von seinen Vortagesverlusten.

Der DAX eröffnete die Sitzung höher und eroberte anschließend die runde 25.000-Punkte-Marke zurück. Er verließ den Handel 1,13 Prozent stärker bei 25.087,27 Punkten.
Der TecDAX bewegte sich ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem er fester gestartet war. Er verabschiedete sich 0,37 Prozent höher bei 3.980,13 Zählern.

Von seinem schwachen Vortag hat sich der DAX am Freitag wieder erholt. Tags zuvor war er bereits zum Handelsstart unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht und bis zum Schluss darunter verharrt, wobei er den tiefsten Stand seit Juli markierte. Etwas Rückenwind lieferte vor dem Wochenende der Anleihemarkt, wo die Renditen nachgaben. Auch am Ölmarkt ließ der Preisdruck nach – ausschlaggebend war ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich bevorstehenden neuen US-Angriffen im Iran.

Der Sprung zurück über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren schwelten, warnte Timo Emden, Analyst beim Broker CapTrader, laut dpa-AFX. Möglicherweise seien derzeit Schnäppchenjäger aktiv geworden.

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Europas Börsen präsentierten sich vor dem Wochenende stärker.

Der EURO STOXX 50 bewegte sich klar im Plus, nachdem er mit einem marginalen Zuschlag in den Handel gestartet war. Sein Schlussstand: 6.177,37 Punkte (+0,83 Prozent).

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag freundlich und machten damit die Verluste vom Vortag wieder wett. Nachgebende Ölpreise und Marktzinsen, die sich von ihren jüngsten Spitzenwerten entfernt haben, sorgten für Entlastung und steigerten die Risikofreude der Anleger. Zwar zieht die viel beachtete Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen derzeit wieder etwas an, sie liegt aber weiterhin deutlich unter den zuletzt erreichten Hochs seit mehreren Jahrzehnten. Beruhigend wirkte zudem, dass eine umfangreiche Auktion von US-Staatsanleihen am Donnerstagabend erneut reibungslos über die Bühne ging.

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Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende eine Spur höher.

Der Dow Jones tendierte kontinuierlich bergauf und legte zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 51.654,95 Punkte zu.
Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und schloss 0,64 Prozent höher bei 27.366,17 Zählern.

An der Wall Street ging es am Freitag aufwärts. Unterstützung kam von etwas günstigerem Öl sowie von der Einschätzung, dass der milliardenschwere Ausbau Künstlicher Intelligenz doch auf soliderem Fundament steht als zuletzt befürchtet. Die Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen traten damit vorerst in den Hintergrund. Für zusätzliche Zuversicht sorgte eine Entspannung im Nahen Osten. Donald Trumpstellte klar, dass die USA bis zu den Zwischenwahlen im November keinen militärischen Schlag gegen den Iran planen. Zugleich sprach der US-Präsident von konstruktiven Gesprächen mit Teheran, was die Risikobereitschaft der Anleger stärkte.

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Zum Wochenstart verläuft der Handel an Asiens Börsen in ruhigen Bahnen.

Der Nikkei 225 befindet sich in einer feiertagsbedingten Handelspause, am Freitag notierte das Barometer zuletzt marginale 0,02 Prozent im Minus bei 69.030,92 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite minimale 0,12 Prozent auf 3.809,08 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng zeitweise um 0,17 Prozent auf 24.253,70 Einheiten zu.

Am Montag gönnen sich die asiatischen Märkte offensichtlich eine Verschnaufpause nach den Gewinnen vor dem Wochenende. Unterstützung kommt derweil vom nachgebenden Ölpreis in Folge des kontroversen Diesel-Deals zwischen Trump und Putin. Zudem dürften sich Anleger in Wartestellung für den Startschuss der Berichtssaison bringen. Im Wochenverlauf stehen erste Quartalszahlen sowie US-Inflationsdaten an.

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