Asiens Börsen stabil - kein Handel in Tokio -- Microsoft-CEO fordert KI-Notbremse -- Anthropic-KI meldet Fake-Hinweis bei Polizei -- Tesla, VW, BYD im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Freitag von seinen Vortagesverlusten. Der DAX eröffnete die Sitzung höher und eroberte anschließend die runde 25.000-Punkte-Marke zurück. Er verließ den Handel 1,13 Prozent stärker bei 25.087,27 Punkten.

Der TecDAX bewegte sich ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem er fester gestartet war. Er verabschiedete sich 0,37 Prozent höher bei 3.980,13 Zählern. Von seinem schwachen Vortag hat sich der DAX am Freitag wieder erholt. Tags zuvor war er bereits zum Handelsstart unter die runde Marke von 25.000 Punkten gerutscht und bis zum Schluss darunter verharrt, wobei er den tiefsten Stand seit Juli markierte. Etwas Rückenwind lieferte vor dem Wochenende der Anleihemarkt, wo die Renditen nachgaben. Auch am Ölmarkt ließ der Preisdruck nach – ausschlaggebend war ein Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich bevorstehenden neuen US-Angriffen im Iran. Der Sprung zurück über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren schwelten, warnte Timo Emden, Analyst beim Broker CapTrader, laut dpa-AFX. Möglicherweise seien derzeit Schnäppchenjäger aktiv geworden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen präsentierten sich vor dem Wochenende stärker. Der EURO STOXX 50 bewegte sich klar im Plus, nachdem er mit einem marginalen Zuschlag in den Handel gestartet war. Sein Schlussstand: 6.177,37 Punkte (+0,83 Prozent). Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag freundlich und machten damit die Verluste vom Vortag wieder wett. Nachgebende Ölpreise und Marktzinsen, die sich von ihren jüngsten Spitzenwerten entfernt haben, sorgten für Entlastung und steigerten die Risikofreude der Anleger. Zwar zieht die viel beachtete Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen derzeit wieder etwas an, sie liegt aber weiterhin deutlich unter den zuletzt erreichten Hochs seit mehreren Jahrzehnten. Beruhigend wirkte zudem, dass eine umfangreiche Auktion von US-Staatsanleihen am Donnerstagabend erneut reibungslos über die Bühne ging. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende eine Spur höher. Der Dow Jones tendierte kontinuierlich bergauf und legte zum Handelsschluss um 0,83 Prozent auf 51.654,95 Punkte zu.

Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und schloss 0,64 Prozent höher bei 27.366,17 Zählern. An der Wall Street ging es am Freitag aufwärts. Unterstützung kam von etwas günstigerem Öl sowie von der Einschätzung, dass der milliardenschwere Ausbau Künstlicher Intelligenz doch auf soliderem Fundament steht als zuletzt befürchtet. Die Zweifel an der Nachhaltigkeit der KI-Investitionen traten damit vorerst in den Hintergrund. Für zusätzliche Zuversicht sorgte eine Entspannung im Nahen Osten. Donald Trumpstellte klar, dass die USA bis zu den Zwischenwahlen im November keinen militärischen Schlag gegen den Iran planen. Zugleich sprach der US-Präsident von konstruktiven Gesprächen mit Teheran, was die Risikobereitschaft der Anleger stärkte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



