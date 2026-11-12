Asiens Börsen im Minus -- Möglicher Chefwechsel bei NVIDIA nach Huang-Affäre -- Allianz mit Rekordergebnis -- BASF im Fokus

Der deutsche Leitindex stieg am Mittwoch erneut. Der DAX verblieb nach einem sehr freundlichen Start auch im weiteren Verlauf klar in der Gewinnzone. Zum Handelsschluss stand dann ein deutliches Plus von 1,20 Prozent bei 26.662,77 Punkten an der Kurstafel.

Daneben konnte der TecDAX seinen anfänglich moderaten Gewinn kräftig ausbauen und am Abend 1,9 Prozent stärker bei 4.108 Zählern schließen. Mit Rückenwind von erholten Technologiewerten legte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte zu. Der DAX bleibt dabei in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten. Die steigenden Ölpreise und frische Zinssorgen bremsten vorerst nicht. Im Technologiesektor haben sich die zuletzt aufgekommenen Befürchtungen einer schärferen Regulierung wieder etwas gelegt. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem optimistischen Ausblick die jüngsten Zweifel am KI-Geschäft. In Deutschland blieb die Berichtssaison im Fokus: Unter anderem legten die DAX-Konzerne Brenntag, E.ON, RWE und Siemens Energy ihre Quartalszahlen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen zeigten sich zur Wochenmitte deutlich stärker. Der EURO STOXX 50 konnte seinen anfänglich nur kleinen Zuwachs im weiteren Handelsverlauf vergrößern und beendete den Mittwochshandel 1,04 Prozent höher bei 6.393,39 Punkten. Vom Umfeld kamen positive Impulse: Der Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft hat seine Prognosen für das Wirtschaftswachstum Deutschlands im laufenden und kommenden Jahr angehoben, in Abu Dhabi wurde bei ukrainisch-russischen Gesprächen immerhin ein Gefangenenaustausch vereinbart und die US-Unterhändler Witkoff und Kushner wollen am Donnerstag erneut zu Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges mit Russlands Präsident Putin nach Moskau reisen. Vor allem aber kehrte der KI-Optimismus an die Börsen zurück. Positiv auf die Stimmung für KI-Aktien wirkte der voranschreitende Börsengang von Anthropic, der wohl noch im November erfolgen soll. Daneben hat OpenAI den Umsatz um rund 50 Prozent auf 10 Milliarden Dollar gesteigert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder Fahrt aufgenommen. Der Dow Jones legte zur Wochenmitte 0,48 Prozent auf 52.484,82 Punkte zu.

Dagegen zog der technologielastige NASDAQ Composite deutlicher an und ging mit einem Plus von 1,60 Prozent bei 25.466,19 Zählern in den Feierabend. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang von Anthropic hoben die Stimmung bei den KI-Werten, die in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt hatten. Stützend wirkte hierbei auch OpenAI mit einem starken Wachstum. In der Vorwoche war es im Technologiesektor zu teils sehr kräftigen Einbußen gekommen angesichts von Bedenken, dass die bei den US-Zwischenwahlen siegreichen Demokraten das KI-Geschäft stärker regulieren könnten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



