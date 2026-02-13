DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 -0,2%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.810 +0,1%Euro1,1855 -0,1%Öl67,52 ±-0,0%Gold4.960 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Inflationsdaten im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Bären übernehmen an den Börsen in Asien -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- AUTO1 im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

US-Inflationsdaten im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Bären übernehmen an den Börsen in Asien -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- AUTO1 im Fokus

aktualisiert 13.02.26 07:56 Uhr

Airbnb: Erlöse überzeugen. Pinterest-Gewinnanstieg reicht Anlegern nicht, Umsatz enttäuscht. Coinbase mit Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen. LOréal schwächelt im Luxusgeschäft und in China. Leclanché mit finanziellen Turbulenzen - Liquiditätsengpässe verzögern Gehaltszahlungen. JENOPTIK: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start am Freitag leichte Gewinne verzeichnen.

Der DAX hatte am Vortag kaum verändert bei 24.852,69 Punkten (-0,01 Prozent) geschlossen.
Der TecDAX fiel er unter die Nulllinie, wo er den Tag 0,21 Prozent schwächer bei 3.599,37 Punkten beendete.

Nach den heftigen Schwankungen vom Donnerstag zeichnet sich für den DAX ein freundlicher Start ab. Am Vortag hatte der DAX zunächst an seinem Rekordhoch gekratzt, drehte dann aber im Zuge schwacher US-Tech-Börsen ins Minus. Heute richtet sich alles auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag: Experten rechnen mit einem Rückgang auf 2,5 %. Da starke Arbeitsmarktdaten zuletzt Zinshoffnungen dämpften, wird jeder Hinweis auf die künftige Notenbankpolitik mit Spannung erwartet.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

JENOPTIK-Aktie: Nach Umsatz- und Margenrückang wieder Wachstum angestrebt
JENOPTIKAirbnbPinterestCoinbaseRivianPalanirBYD / Ford

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

12.02.26DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
11.02.26DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
10.02.26DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
09.02.26Dow schließt stabil -- DAX letztlich über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer erhält US-Freigabe für Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
06.02.26Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten