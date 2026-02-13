US-Inflationsdaten im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Bären übernehmen an den Börsen in Asien -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Rivian-Umsatz besser als erhofft -- AUTO1 im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start am Freitag leichte Gewinne verzeichnen. Der DAX hatte am Vortag kaum verändert bei 24.852,69 Punkten (-0,01 Prozent) geschlossen.

Der TecDAX fiel er unter die Nulllinie, wo er den Tag 0,21 Prozent schwächer bei 3.599,37 Punkten beendete. Nach den heftigen Schwankungen vom Donnerstag zeichnet sich für den DAX ein freundlicher Start ab. Am Vortag hatte der DAX zunächst an seinem Rekordhoch gekratzt, drehte dann aber im Zuge schwacher US-Tech-Börsen ins Minus. Heute richtet sich alles auf die US-Inflationsdaten am Nachmittag: Experten rechnen mit einem Rückgang auf 2,5 %. Da starke Arbeitsmarktdaten zuletzt Zinshoffnungen dämpften, wird jeder Hinweis auf die künftige Notenbankpolitik mit Spannung erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften marginal fester starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Donnerstag einen Verlust von 0,51 Prozent auf 6.004,74 Zähler verzeichnet. Nach den turbulenten Kursbewegungen der letzten Tage dürften sich die Aktienmärkte am Freitagmorgen zunächst stabilisieren . Anleger atmen nach dem jüngsten Abverkauf zwar vorsichtig auf, doch die Grundstimmung bleibt von tiefgreifender Unsicherheit geprägt. Zwei Themen dominieren das Geschehen auf dem Parkett: Die disruptive Kraft der Künstlichen Intelligenz (KI) und die entscheidende Frage nach der künftigen US-Zinspolitik. Während KI lange Zeit als unangefochtener Wachstumsmotor galt, rücken nun die Schattenseiten der schnellen technologischen Entwicklung in den Fokus. Anleger stellen sich zunehmend die Frage, welche traditionellen Geschäftsmodelle durch die rasanten Fortschritte untergraben werden könnten. Am Nachmittag steht die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten auf der Agenda, im Vorfeld dürften sich Anleger nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen wiesen am Donnerstag rote Vorzeichen aus. Der Dow Jones verlor im Donnerstagshandel 1,34 Prozent auf 49.452,12 Punkte.

Auch der NASDAQ Composite rutschte ab und ging 2,03 Prozent tiefer bei 22.597,15 Zählern in den Feierabend. Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag schwächer. Zuletzt wirkten erneut Sorgen belastend, dass neue KI-Anwendungen etablierte Geschäftsmodelle, etwa im Software- und Finanzsektor, unter Druck setzen könnten. Zudem dämpfte ein überraschend robuster Arbeitsmarktbericht für Januar die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung. Diese waren zuvor durch schwache Einzelhandelszahlen aufgekommen. Nun richten sich die Blicke auf die anstehenden Verbraucherpreisdaten. Sollten diese eine anhaltend hohe Inflation signalisieren, dürfte sich eine Lockerung der Geldpolitik weiter verzögern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken