Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende schwächer erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben. Aktuell richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger stark auf den Energiemarkt, da Öl- und Gaspreise als Indikator für Konjunktur- und Inflationsrisiken gelten. Der Preis für ein Barrel Brent liegt derzeit bei rund 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar den höchsten Stand seit 2022 erreicht hatte. Die Lage bleibt jedoch angespannt, da der Iran weiterhin mit Angriffen auf regionale Öl- und Gasressourcen droht und bereits Öltanker im Persischen Golf attackiert hat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen dürften am Freitag nachgeben. Der EURO STOXX 50 notiert vorbörslich im Minus. Im Mittelpunkt steht weiterhin der Ölpreis, der Brent am Morgen bei rund 100 Dollar je Barrel notiert. Nach der Freigabe strategischer Ölreserven durch die Internationale Energieagentur versuchen die USA zudem, durch eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland den Preisanstieg abzumildern. CMC führt das bisherige Halten der Kurse auf die Hoffnung zurück, dass die Notfallreserven von USA und Europa Zeit verschaffen, bis der Iran-Konflikt endet: "Ob dies tatsächlich wie erwartet eintreffen wird, ist vollkommen unklar. Zumindest aber hilft es kurzfristig, panikartige Verkäufe an den europäischen Aktienmärkten zu verhindern." Zusätzlich wirken hohe zuvor aufgebaute Absicherungspositionen stabilisierend. Besonders interessant wird in der kommenden Woche der große Verfallstermin an den Terminbörsen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag mit klaren Verlusten. Der Dow Jones sackte schlussendlich um 1,56 Prozent auf 46.677,85 Punkte ab.

Der NASDAQ Composite verlor daneben 1,78 Prozent auf 22.311,98 Zähler. Die US-Aktienmärkte standen am Donnerstag erneut unter Abgabedruck. Hauptverantwortlich für die gedrückte Stimmung war der anhaltende Iran-Konflikt und dessen Auswirkungen auf den Energiemarkt. Trotz der Entscheidung der Internationalen Energieagentur (IEA), strategische Reserven freizugeben, kletterten die Ölpreise weiter; die Sorte Brent durchbrach zeitweise die Marke von 100 US-Dollar. Auslöser für die neue Flucht aus riskanten Anlagen war ein Angriff auf zwei Öltanker in irakischen Gewässern. Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, beschreibt die kritische Lage wie folgt: "Der Iran hat es mit vergleichsweise begrenzten Mitteln geschafft, den für die Weltwirtschaft so wichtigen Seetransport durch die Straße von Hormus den mittlerweile zwölften Tag in Folge lahmzulegen." Sollte die Blockade dieser zentralen Handelsroute andauern, drohen massive Konsequenzen für die globale Konjunktur. Explodierende Energiepreise könnten eine wirtschaftliche Erholung im Keim ersticken. Die IEA warnt in diesem Zusammenhang bereits vor der "größten Versorgungsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarktes". Neuigkeiten kamen von Konjunkturseite: Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. März 2026 entgegen den Erwartungen nicht zugenommen. Zudem ist das Defizit in der Handelsbilanz der USA im Januar gesunken. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 54,46 Milliarden Dollar nach revidiert 72,90 (vorläufig: 70,31) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 67,00 Milliarden Dollar gerechnet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken