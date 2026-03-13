DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.320 +1,8%Euro1,1460 -0,5%Öl101,6 -0,2%Gold5.084 -0,2%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet
aktualisiert 13.03.26 08:44 Uhr

Vincorion-IPO: Rüstungszulieferer legt Angebotspreis fest. Lufthansa-Streik legt erneut Hunderte Flüge lahm. Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt. KWS SAAT: Vertrag von Chef Büchting bis Ende 2032 verlängert- Meta Platforms: Klage gegen WhatsApp wegen Datenübermittlung an Facebook. TotalEnergies: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost.

Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende schwächer erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben.

Aktuell richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger stark auf den Energiemarkt, da Öl- und Gaspreise als Indikator für Konjunktur- und Inflationsrisiken gelten. Der Preis für ein Barrel Brent liegt derzeit bei rund 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar den höchsten Stand seit 2022 erreicht hatte.

Die Lage bleibt jedoch angespannt, da der Iran weiterhin mit Angriffen auf regionale Öl- und Gasressourcen droht und bereits Öltanker im Persischen Golf attackiert hat.

Allianz-Aktie etwas schwächer: Versicherer ordnet Vorstand neu - Kunzmann rückt auf
12.03.26DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
11.03.26DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
10.03.26Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- US-Börsen kaum verändert -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
09.03.26Ölpreis im Blick: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Wall Street schließt fester -- HPE, Gabler, Lufthansa, TUI, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall im Fokus
06.03.26Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
