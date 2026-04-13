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US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX mit kräftigen Abgaben erwartet -- Asiens Börsen fallen -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- ServiceNow, Lufthansa, Tesla, BVB im Fokus

aktualisiert 13.04.26 08:53 Uhr

Aktien von Porsche, Ford, Stellantis und Co. im Blick: Autoindustrie schreibt Milliarden auf E-Mobilität ab. E.ON sieht anhaltend hohe Energiepreise nach Iran-Konflikt. BioNTech vor Krebstherapie-Durchbruch: Zulassungsantrag für 2026 geplant. RENK im Würgegriff: Rekord-Aufträge treffen auf Export-Blockaden und Leerverkäufer.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart deutlich nachgeben.

So notiert DAX vorbörslich zeitweise 1,2 Prozent im Minus bei rund 23.507 Punkten.
Der TecDAX verliert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso.

Zum Wochenauftakt zeichnet sich an der Frankfurter Börse angesichts der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten ein deutlicher Kursrückgang ab. Damit nähert sich der Leitindex wieder dem Niveau vor dem kräftigen Anstieg vom vergangenen Mittwoch, der durch die Ankündigung einer vorläufigen Waffenruhe im Iran ausgelöst worden war.

Nach dem vorerst gescheiterten Versuch einer Annäherung zwischen den USA und dem Iran sowie der anschließenden Ankündigung einer Seeblockade durch US-Präsident Donald Trump sind die Ölpreise zum Wochenstart spürbar gestiegen. In der Nacht überschritt der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl erneut die Marke von 100 US-Dollar. Diese Entwicklung hatte bereits negative Auswirkungen auf die Börsen in Asien und dürfte auch den Handel in Deutschland belasten.

Für Montag hat das US-Militär auf Weisung Trumps eine Blockade für Schiffe angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass Schiffe ohne Bezug zu iranischen Häfen die Meerenge weiterhin ungehindert passieren können. Mit der Maßnahme will Trump verhindern, dass der Iran Durchfahrtsgebühren erhebt, und zugleich die Einnahmen des Landes aus dem Ölgeschäft einschränken.

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