US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX mit kräftigen Abgaben erwartet -- Asiens Börsen fallen -- Trump will Straße von Hormus blockieren -- ServiceNow, Lufthansa, Tesla, BVB im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Wochenstart deutlich nachgeben. So notiert DAX vorbörslich zeitweise 1,2 Prozent im Minus bei rund 23.507 Punkten.

Der TecDAX verliert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso. Zum Wochenauftakt zeichnet sich an der Frankfurter Börse angesichts der jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten ein deutlicher Kursrückgang ab. Damit nähert sich der Leitindex wieder dem Niveau vor dem kräftigen Anstieg vom vergangenen Mittwoch, der durch die Ankündigung einer vorläufigen Waffenruhe im Iran ausgelöst worden war. Nach dem vorerst gescheiterten Versuch einer Annäherung zwischen den USA und dem Iran sowie der anschließenden Ankündigung einer Seeblockade durch US-Präsident Donald Trump sind die Ölpreise zum Wochenstart spürbar gestiegen. In der Nacht überschritt der Preis für ein Barrel Brent-Rohöl erneut die Marke von 100 US-Dollar. Diese Entwicklung hatte bereits negative Auswirkungen auf die Börsen in Asien und dürfte auch den Handel in Deutschland belasten. Für Montag hat das US-Militär auf Weisung Trumps eine Blockade für Schiffe angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen. Gleichzeitig wurde klargestellt, dass Schiffe ohne Bezug zu iranischen Häfen die Meerenge weiterhin ungehindert passieren können. Mit der Maßnahme will Trump verhindern, dass der Iran Durchfahrtsgebühren erhebt, und zugleich die Einnahmen des Landes aus dem Ölgeschäft einschränken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte werden am Montag mit Verlusten erwartet. So bewegt sich der EURO STOXX 50 im vorbörslichen Handel zeitweise 1,33 Prozent tiefer bei 5.847,41 Punkten. Mit deutlichen Kursverlusten rechnen Marktteilnehmer zum Wochenauftakt an Europas Börsen. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind am Wochenende ergebnislos beendet worden. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem an, dass die US-Marine am Montag beginnen werde, "alle Schiffe zu blockieren, die versuchen, in die Straße von Hormus einzufahren oder sie zu verlassen". Besonders betroffen wären davon vor allem ölimportabhängige Länder in Asien. Auch Deutschland bezieht rund sechs Prozent seines Ölbedarfs über diese Route. Für die Finanzmärkte bedeutet die Lage vor allem eines: zunehmende Unsicherheit und schwer kalkulierbare Risiken - Faktoren, die an den Börsen üblicherweise stark belastend wirken. Zusätzlich startet am Montag die Berichtssaison zum ersten Quartal. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Freitag uneins. Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und verlor letztendlich 0,56 Prozent auf 47.916,57 Punkte.

Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen freundlich und verbesserte sich um 0,35 Prozent auf 22.902,89 Zähler. Nach der kräftigen Erholung in der Woche nach Ostern lassen es die US-Aktienanleger am Freitag ruhiger angehen. Von den Ölpreisen - derzeit wichtigster Taktgeber für die globalen Börsen im Zuge des Iran-Konflikts - gehen keine neuen Impulse aus. Sie bewegen sich auf dem Niveau des Vortags, sodass sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen wenig ändert. Die stabile Entwicklung spiegelt die Zurückhaltung vor den anstehenden Friedensgesprächen zum Iran-Konflikt in Pakistan wider. Diese beginnen am Freitag auf Ebene der Unterhändler und dürften am Samstag mit den Chefverhandlern ihren Höhepunkt erreichen. Die Inflationsdaten aus den USA für März rückten besonders in den Fokus. Die Teuerungsrate stieg wie von Ökonomen erwartet um 0,9 Prozent, lag im Jahresvergleich mit 3,3 Prozent jedoch etwas unter den Prognosen. Damit bleiben Hoffnungen auf Zinssenkungen bestehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken