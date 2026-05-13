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Asiens Börsen im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus

aktualisiert 13.05.26 07:51 Uhr

RTL: Neuer Finanzvorstand - Schwebig nun CEO. SFC Energy: Prognoseerhöhung nach Rekord-Auftrag aus der Ukraine. Deutsche Euroshop macht weniger Gewinn - Prognose bestätigt. RWE: Energiekonzern bestätigt Prognose. E.ON bestätigt Jahresziele nach solidem Quartal. LEG: Höhere Investitionen drücken operativen Gewinn.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt notierte im Handel am Dienstag leichter.

So zeigte sich der DAX zum Börsenstart bereits schwächer und verblieb auf tiefrotem Terrain. Dabei rutschte er sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten. Schlussendlich ging er 1,62 Prozent tiefer bei 23.954,93 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX verlor zur Eröffnung ebenfalls und gab auch im Anschluss weiter ab. Er verabschiedete sich 1,5 Prozent leichter bei 3.709 Zählern aus dem Handel.

Nach dem richtungslosen Wochenstart ließ sich am Dienstag ein schwächerer Handel am deutschen Aktienmarkt beobachten. Die weiterhin angespannte Situation im Nahen Osten belastete die Stimmung der Anleger und bremste die Risikofreude.

Die US-Regierung erhöht unterdessen den wirtschaftlichen Druck auf den Iran und verhängte weitere Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen. Zudem gilt die seit fast fünf Wochen bestehende Waffenruhe nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump als zunehmend fragil. Auslöser sei ein Vorschlag aus Teheran zur Beendigung des Konflikts gewesen, den Trump scharf kritisierte. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners erklärte: "Zwischen den USA und dem Iran gibt es weiterhin keine Fortschritte. Die Situation scheint festgefahren." Die aktuelle Hängepartie könne sich noch länger hinziehen. "Für jegliche Form der Entwarnung ist es weiterhin zu früh. Dieses Thema wird die Börsen und die Weltwirtschaft noch lange begleiten".

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