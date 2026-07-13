DAX25.067 -0,2%Est506.270 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0600 -1,6%Nas26.282 +0,3%Bitcoin55.023 -1,6%Euro1,1407 ±0,0%Öl79,02 +4,0%Gold4.063 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 Micron Technology 869020 BYD A0M4W9 Carl Zeiss Meditec 531370 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Konflikt im Blick: DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump dementiert Hormus-Schließung -- Apple verklagt OpenAI -- Fresenius, VW, AMD, SpaceX, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ölpreisanstieg und Iran-Krieg: DAX dürfte zum Wochenstart weitere Verluste verzeichnen Ölpreisanstieg und Iran-Krieg: DAX dürfte zum Wochenstart weitere Verluste verzeichnen
Sicherheitsbilanz für Q2 2026: Krypto-Markt verzeichnet Rekordwert bei Hacks Sicherheitsbilanz für Q2 2026: Krypto-Markt verzeichnet Rekordwert bei Hacks
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Iran-Konflikt im Blick: DAX mit Verlusten erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Trump dementiert Hormus-Schließung -- Apple verklagt OpenAI -- Fresenius, VW, AMD, SpaceX, Novo Nordisk im Fokus

aktualisiert 13.07.26 08:19 Uhr

Fraport senkt Passagierziel 2026 für Frankfurt. Mercedes-Benz erringt Teilsieg vor Gericht in Großbritannien. Adeyemi-Wechsel bringt BVB Millionenbetrag. Daimler Truck-Chefin Rådström sieht gesamte europäische Branche bedroht.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird zum Wochenstart mit deutlichen Verlusten erwartet.

Nachdem der DAX dürfte zum Wochenstart weitere Verluste verzeichnen und könnte dabei unter die runde Marke von 25.000 Punkten fallen.
Der TecDAX wird ebenfalls schwächer erwartet.

Neue Angriffswellen der USA gegen den Iran und kräftig anziehende Ölnotierungen haben den asiatischen Börsen einen schwachen Start in die Handelswoche beschert. Vor diesem Hintergrund dürfte auch der DAX am Montag nachgeben.

In der Nacht zum Montag nahm das US-Militär den Iran über mehrere Stunden hinweg abermals unter Beschuss - nachdem bereits am Wochenende Schläge erfolgt waren. Nach offiziellen Angaben wurden Luftabwehrsysteme, Radaranlagen, Abschussrampen für Raketen und Standorte von Drohnen sowie kleinere Boote ausgeschaltet, um dem Land künftige Übergriffe auf den internationalen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu erschweren. Damit handelte es sich bereits um den vierten derartigen Vorstoß, seit die Kampfhandlungen in der Nacht zum Mittwoch erneut ausgebrochen waren.

"Die Ölpreise steigen und die Aktienkurse fallen, nachdem die Anleger einmal mehr über die Verwerfungslinie der Straße von Hormus gestolpert sind", kommentierte Marktbeobachter Stephen Innes. "Der Iran sagt, sie ist geschlossen. Die USA sagen, der Schiffsverkehr fließt. Beide Aussagen sind technisch vertretbar. Ein labiles Gleichgewicht, das für Unbehagen sorgt."

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Chip-Ausverkauf: Warum die SK hynix-Aktie trotz NASDAQ-Debüt abstürzt und Samsung mitzieht
SK hynix & SamsungApple / OpenAIGoldpreisNovo NordiskFraportSpaceX / Cathie WoodÖlpreise

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

10.07.26Iran-Krieg im Blick: DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen in Grün -- VW: Modellpalette soll schrumpfen -- SK hynix, SpaceX, Tesla, Meta, Bayer, Siemens Energy, DEUTZ, Plug Power im Fokus
09.07.26Iran-Krieg im Blick: US-Börsen letztlich höher -- DAX schließt fester -- TKMS: Haushaltsausschuss billigt Fregattenkauf -- VW berät über Sparpläne -- Intel, NVIDIA, SpaceX, SK hynix, Micron im Fokus
08.07.26Feuerpause mit Iran beendet: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- Dow tiefer -- UniCredit nahe Commerzbank-Mehrheit -- TUI, adidas, Alibaba, Ölpreise, Vonovia, Bayer, Lufthansa, Amazon im Fokus
07.07.26KI-Aktien unter Druck: DAX schließt im Minus -- US-Börsen tiefer -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung, Sandisk, Micron, Microsoft, Telekom, Siemens Energy, Vertex, Rivian, AMD, SpaceX im Fokus
06.07.26DAX schließt nach Rekordjagd knapp höher -- Wall Street letztlich grün -- Continental verkauft ContiTech -- SK hynix, Allianz, Infineon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, DroneShield, BASF im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten