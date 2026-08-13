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Heute im Fokus

DAX startet höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen in Grün -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras im Fokus

aktualisiert 13.08.26 09:09 Uhr

Hypoport beschließt Aktienrückkauf-Programm. freenet bestätigt Ausblick für 2026. Cisco: Optimismus überrascht, Begeisterung verfliegt. Ströer: Beschleunigtes Wachstum in Q2. OHB übernimmt Klöckner-Platz im SDAX. HelloFresh: Pessimistischer beim Umsatz 2026. CEWE: Wachstum auch im zweiten Quartal. SMA Solar: Hoffnungen ruhen auf zweitem Halbjahr.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu.

Der DAX startet 0,4 Prozent höher bei 26.437,35 Punkten in den Handel ein.
Der TecDAX beginnt die Sitzung ebenfalls im Plus.

Der DAX verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne und nimmt dank positiver Vorgaben aus Asien wieder sein Vortageshoch ins Visier. Am Mittwochnachmittag hatte der DAX nach einer Spitze bei der neuen Bestmarke von 26.573 Punkten durch anschließende Gewinnmitnahmen leicht im Minus geschlossen.

Rückenwind kommt von den asiatischen Märkten, wo sich Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 weiter auf Erholungskurs zeigen. Währenddessen geben die Ölpreise leicht nach, obgleich die geopolitische Lage im Nahen Osten unübersichtlich bleibt. So dementierte der Iran erneut Behauptungen von US-Präsident Trump, wonach die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen hätten.

Derweil steht die Bilanzsaison weiter im Fokus der Anleger.

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