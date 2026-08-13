DAX startet höher - Rekord in Reichweite -- Asiens Börsen in Grün -- thyssenkrupp verfehlt Erwartungen -- SMA Solar, RWE, Virgin Galactic, Cerebras im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. Der DAX startet 0,4 Prozent höher bei 26.437,35 Punkten in den Handel ein.

Der TecDAX beginnt die Sitzung ebenfalls im Plus. Der DAX verzeichnet am Donnerstag Kursgewinne und nimmt dank positiver Vorgaben aus Asien wieder sein Vortageshoch ins Visier. Am Mittwochnachmittag hatte der DAX nach einer Spitze bei der neuen Bestmarke von 26.573 Punkten durch anschließende Gewinnmitnahmen leicht im Minus geschlossen. Rückenwind kommt von den asiatischen Märkten, wo sich Indizes wie der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 weiter auf Erholungskurs zeigen. Währenddessen geben die Ölpreise leicht nach, obgleich die geopolitische Lage im Nahen Osten unübersichtlich bleibt. So dementierte der Iran erneut Behauptungen von US-Präsident Trump, wonach die Vereinigten Staaten die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen hätten. Derweil steht die Bilanzsaison weiter im Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den europäischen Aktienmärkten halten sich zurück. Der EURO STOXX 50 eröffnet den Handelstag auf stabilem Niveau. An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Donnerstag das seitwärts gerichtete Trendmuster fort. Neuerliche Rekordstände, wie sie der DAX zuletzt erreichte, seien zwar möglich, aufgrund der sehr geringen Handelsvolumina jedoch meist nicht von Dauer. Hauptimpulsgeber in Europa bleibt die weiterlaufende Berichtssaison mit zahlreichen Quartalszahlen, die sich zunehmend auf Unternehmen aus der zweiten Reihe verlagern. Bezüglich der Situation an der Straße von Hormus liegen keine neuen, belastbaren Informationen vor; der Preis für Brent-Öl bewegt sich knapp unter der Marke von 89 Dollar. Auf der Makroseite stehen nach den tags zuvor veröffentlichten Verbraucherpreisen (CPI) am Nachmittag nun die US-Erzeugerpreise (PPI) im Mittelpunkt. Die CPI-Daten hatten am Markt für Erleichterung gesorgt und Zinserhöhungssorgen gedämpft. Laut Vishnu Varathan von Mizuho Securities nähren die Zahlen die Hoffnung, dass eine gefährliche Inflationswelle ausbleibt, auch wenn Risiken durch die Entwicklung bei den Energiepreisen und im Halbleitermarkt fortbestehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Mittwoch uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial pendelte über weite Strecken des Handels um die Nulllinie, schlussendlich ging er mit einem kleinen Minus von 0,04 Prozent bei 53.770,16 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite fuhr unterdessen Gewinne ein und schloß mit einem Plus von 0,54 Prozent bei 26.588,49 Zählern. Nach den jüngsten US-Inflationsdaten zeigte sich die Wall Street am Mittwoch gespalten. Die Verbraucherpreise legten im Juli um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und entsprachen damit den Erwartungen. Damit ging die Inflationsrate bereits den zweiten Monat in Folge zurück. Rückenwind für den NASDAQ kam auch von positiven Geschäftsaussichten bei CoreWeave, Super Micro Computer und dem NVIDIA-Partner Hon Hai. Die Unternehmen berichten von einer anhaltend hohen Nachfrage rund um künstliche Intelligenz, was insbesondere die Halbleiterbranche beflügelte. Zusätzliche Unterstützung lieferten neue Signale für eine Entspannung der Lage im Nahen Osten. Nach Angaben pakistanischer Sicherheitskreise soll die Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran verlängert werden. Im Gespräch sind demnach weitere 60 bis 90 Tage. Zudem könnte noch vor Samstag eine Vereinbarung zwischen dem Iran und Oman zur Schifffahrt durch die Straße von Hormus erzielt werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



