DAX vor etwas schwächerem Start -- Asiens Börsen in Rot - Nikkei tief im Minus -- VW im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag leicht nachgeben. So verliert der DAX vorbörslich zeitweise leicht.

Der TecDAX verabschiedete sich am Vortag 0,4 Prozent höher bei 3.993 Zählern aus dem Handel. Sinkende Ölpreise und die Schwäche im Technologiesektor dürften den DAX am Dienstag zum Handelsstart leicht belasten. Am Vortag war der DAX an der 21-Tage-Linie abgeprallt, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt und aktuell bei 21.322 Punkten verläuft. Unterstützung bietet die 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend abbildet und derzeit bei 24.862 Punkten liegt. Vor allem Technologiewerte, darunter insbesondere Aktien von Chipherstellern, gerieten am Vortag an den US-Börsen unter Druck. Im Anschluss gaben auch die entsprechenden Titel an den asiatischen Märkten nach. Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit zudem auf den Bankensektor: Mit der Vorlage ihrer Quartalszahlen unter anderem von JPMorgan und Goldman Sachs nimmt die Berichtssaison in den USA Fahrt auf. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen starteten mit gut behaupteter Tendenz in die neue Woche. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zur Eröffnung knapp fester, legte im Anschluss aber spürbar zu. Zum Handelsschluss gewann er letztlich 0,45 Prozent auf 6.201,21 Punkte. Für Rückenwind sorgte die von US-Präsident Trump ausgerufene sofortige „Energie-Waffenruhe“ zwischen Russland und der Ukraine. Kiew begrüßte den Schritt, verlangt aber eine konsequente Umsetzung, denn Russland greift die ukrainische Infrastruktur vorerst weiter an. Zusätzlich hat Trump russische Diesellieferungen für die USA und den Weltmarkt angekündigt. Kurz vor den Zwischenwahlen steht er wegen der hohen Energiepreise unter Druck. Der Ölpreis konnte nach den morgentlichen Verlusten wieder etwas zulegen. Im Technologiesektor stützten Berichte über mögliche Übernahmen durch Amazon und NVIDIA die Stimmung, denn sie zeigen, dass der milliardenschwere KI-Investitionsboom ungebrochen ist. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 51.850,31 Punkten aus dem Handel.

Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,44 Prozent bei 27.245,90 Zählern aus dem Handel. Nach der Kurserholung in der vergangenen Woche spielt sich an den US-Aktienmärkten ein uneinheitlicher Auftakt in eine nachrichtenreiche Woche ab. An den Anleihemärkten blieb der Handel am Montag anlässlich des Feiertags „Columbus Day“ hingegen geschlossen. Am Rohstoffmarkt zeigten sich die Ölpreise nach anfänglichen leichten Verlusten im Tagesverlauf wieder fester, obwohl der Iran mitteilte, über Vermittler weiterhin im Austausch mit den USA zu stehen. Da die gestiegenen Energiepreise zuletzt den Inflationsdruck erhöhten, richten sich die Blicke der Marktteilnehmer gespannt auf die für Mitte der Woche erwarteten US-Teuerungsdaten, die maßgeblich für den künftigen Zinskurs der US-Notenbank sein dürften. Zudem zieht die bevorstehende Berichtssaison Aufmerksamkeit auf sich, die am Dienstag mit den Bilanzen der ersten US-Großbanken anläuft. Laut Maximilian Wienke, Marktanalyst bei eToro, agieren die Investoren zunehmend vorsichtiger, weshalb Bankaktien seit Längerm bereits belastet sind. Da viele Risiken dadurch jedoch schon eingepreist sein könnten, entscheide der anstehende Zahlenreigen samt den Unternehmensausblicken darüber, ob sich die Korrektur fortsetzt oder eine Wende einleitet. Parallel bleibt das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ein zentraler Marktreiber. Die Analysten von Index Radar weisen in diesem Zusammenhang auf eine historische Marktkonzentration hin: Die zehn größten KI-Aktien stellen mittlerweile gut 40 Prozent des gesamten Börsenwerts dar und übertreffen damit den Höhepunkt des Tech-Sektors während der Dotcom-Blase. Dies verdeutlicht eine spürbare Entkopplung zwischen wenigen Schwergewichten und der Entwicklung des breiteren Marktes. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



