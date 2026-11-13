DAX nach Rekordhoch leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Tesla und SpaceX: Fusionsgespräche kommen offenbar voran -- Cyberangriff bei Quantum Systems -- HUGO BOSS-CEO geht

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag leichte Verluste zeigen. Der DAX konnte am Vortag zeitweise die runde Marke von 27.000 Punkten übersteigen. Doch am Nachmittag gab der DAX seine Gewinne weitgehend wieder ab und schloss letztlich nur noch mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 26.771,88 Punkten. Sein neues Rekordhoch liegt bei 27.001,67 Zählern.

Der TecDAX beendete er den Handelstag stabil bei 4.109 Zählern. Für den DAX deuten sich am Freitag leichte Abgaben an. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als zwei Stunden vor der Eröffnung des XETRA-Handels mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 26.725 Punkte. Am Vortag war der DAX erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber klar darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich gemessen an der vorbörslichen Indikation ein Plus von 3,5 Prozent ab. Die Vorgaben von Übersee sind am Freitag durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang derweil gut weg. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an Europas Börsen griffen am Donnerstag vorsichtig zu. Der EURO STOXX 50 war quasi unverändert gestartete und legt anschließend moderat zu. Letztlich ging er 0,09 Prozent fester bei 6.398,98 Punkten in den Feierabend. "Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent- Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand deutscher zu französischen Anleihen, der wieder unter 150 Basispunkte sinkt", nannte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank als stützende Faktoren. Jedoch belastete die Führungskrise beim Halbleiterkonzern NVIDIA auch die Stimmung in Europa. Jensen Huang ist als Präsident, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Damit beginnt eine Phase ohne das Gesicht, das das Unternehmen seit der Gründung 1993 geprägt hat. Darüber hinaus stand für die Anleger eine Vielzahl von Unternehmensbilanzen auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag letztlich schwächer. So eröffnete der Dow Jones nur wenig verändert, fiel dann im Anschluss leicht ins Minus und gab letztlich 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte nach.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor letztlich 0,39 Prozent auf 25.366,09 Zähler, nachdem das Minus zu Beginn noch deutlicher ausgefallen war. NVIDIA-Chef Jensen Huang gibt seinen Posten auf, teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin. NVIDIAs Führungskrise dürfte angesichts der engen Verflechtung der KI-Branche die Volatilität von Technologieaktien weiter erhöhen, meinte Ben Barringer von Quilter Cheviot. Belastet wurde das Sentiment außerdem von Aussagen von US-Präsident Donald Trump . Dieser hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt ist eine plötzliche Kehrtwende. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident ranghohen Beratern und Amtskollegen noch mitgeteilt, er sei offen dafür, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hatte ihn zum Verhandeln ermächtigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



