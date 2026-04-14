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Heute im Fokus

Hoffnung auf Lösung des Iran-Konflikts: DAX erholt erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten -- Dell, HP im Fokus

aktualisiert 14.04.26 07:54 Uhr

LVMH: Iran-Krieg belastet Luxus-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück. Nemetschek-Aktie im Blick: Build-Sparte mit HCSS-Übernahme gestärkt. Mercedes-Benz-Aktie: RBC sieht Autobauer mit Problemen im Wettbewerb in China. Zu abhängig von China? EU-Kammer warnt vor Folgen für Europa.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester in den zweiten Handelstag der Woche starten.

Der DAX hatte am Vortag 0,26 Prozent schwächer bei 23.742,44 Punkten geschlossen.
Der TecDAX blieb nach einem negativen Start auch im weiteren Verlauf klar auf rotem Terrain und beendete den Handel schlussendlich 0,7 Prozent tiefer bei 3.507 Stellen.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Handelsbeginn ab, da die Anleger auf eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran hoffen. Der Broker IG berechnet den DAX rund zwei Stunden vor dem XETRA-Start mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 23.890 Punkten, womit die psychologisch bedeutsame Marke von 24.000 Punkten erneut in das Blickfeld der Marktteilnehmer rückt. Nachdem der Leitindex bereits zum Wochenauftakt seine Kursverluste eingrenzen konnte, bleibt abzuwarten, ob die Erholung dieses Mal über die Widerstände der Vorwoche hinausreicht.

Trotz des vorläufigen Stillstands der Verhandlungen am vergangenen Sonntag kursieren Berichte, wonach US-Präsident Donald Trump zu weiteren Gesprächen bereit sei. Laut US-Medienberichten habe Teheran bereits am Vortag Kontakt zu Washington aufgenommen, obwohl die Blockade der Straße von Hormus durch die USA am Montag planmäßig begonnen hat. Diese Signale einer möglichen Entspannung sorgten bereits an den asiatischen Handelsplätzen für eine positive Stimmung und führten dazu, dass die Ölpreise wieder unter die Marke von 100 Dollar fielen.

Analysten der Commerzbank merken hierzu an, dass die Märkte derzeit eine Einigung noch vor Ablauf der einwöchigen Waffenruhe antizipieren. Dennoch warnen die Experten vor zu großem Optimismus, da die inhaltlichen Differenzen zwischen den beiden Parteien weiterhin als sehr tiefgreifend eingeschätzt werden.

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