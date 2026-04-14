Hoffnung auf Lösung des Iran-Konflikts: DAX erholt erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt den Piloten -- Dell, HP im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester in den zweiten Handelstag der Woche starten. Der DAX hatte am Vortag 0,26 Prozent schwächer bei 23.742,44 Punkten geschlossen.

Der TecDAX blieb nach einem negativen Start auch im weiteren Verlauf klar auf rotem Terrain und beendete den Handel schlussendlich 0,7 Prozent tiefer bei 3.507 Stellen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Handelsbeginn ab, da die Anleger auf eine Fortsetzung der diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran hoffen. Der Broker IG berechnet den DAX rund zwei Stunden vor dem XETRA-Start mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 23.890 Punkten, womit die psychologisch bedeutsame Marke von 24.000 Punkten erneut in das Blickfeld der Marktteilnehmer rückt. Nachdem der Leitindex bereits zum Wochenauftakt seine Kursverluste eingrenzen konnte, bleibt abzuwarten, ob die Erholung dieses Mal über die Widerstände der Vorwoche hinausreicht. Trotz des vorläufigen Stillstands der Verhandlungen am vergangenen Sonntag kursieren Berichte, wonach US-Präsident Donald Trump zu weiteren Gesprächen bereit sei. Laut US-Medienberichten habe Teheran bereits am Vortag Kontakt zu Washington aufgenommen, obwohl die Blockade der Straße von Hormus durch die USA am Montag planmäßig begonnen hat. Diese Signale einer möglichen Entspannung sorgten bereits an den asiatischen Handelsplätzen für eine positive Stimmung und führten dazu, dass die Ölpreise wieder unter die Marke von 100 Dollar fielen. Analysten der Commerzbank merken hierzu an, dass die Märkte derzeit eine Einigung noch vor Ablauf der einwöchigen Waffenruhe antizipieren. Dennoch warnen die Experten vor zu großem Optimismus, da die inhaltlichen Differenzen zwischen den beiden Parteien weiterhin als sehr tiefgreifend eingeschätzt werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich vor einem festen Start. Der EURO STOXX 50 war am Vortag 0,4 Prozent leichter bei 5.904 Punkten in den Feierabend gegangen. Die europäischen Aktienmärkte steuern am Dienstag auf einen positiven Handelsstart zu, da die Hoffnung auf eine diplomatische Beilegung des Nahostkonflikts die Stimmung stützt. Zuversicht lösten insbesondere Äußerungen von US-Präsident Donald Trump aus, der am Vorabend erklärte, dass von relevanter Seite Kontakt aufgenommen wurde, um ein Abkommen auszuhandeln. Dass der Waffenstillstand bislang Bestand hat und sich die US-Blockade in der Straße von Hormus gezielt auf iranische Schiffe und Häfen beschränkt, wird von den Marktteilnehmern als Zeichen der Verhältnismäßigkeit gewertet. Ein zusätzliches Entspannungssignal liefert der Ölmarkt, wo der Preis für ein Fass der Sorte Brent am Morgen wieder unter die Marke von 100 Dollar gesunken ist. Parallel dazu rückt die Unternehmensberichterstattung stärker in den Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street zeigten sich die Anleger verhalten optimistischer. Zwar eröffnete der Dow Jones 0,41 Prozent schwächer bei 47.718,21 Punkten, konnte im Verlauf aber Gewinne erzielen und schloss 0,63 Prozent höher bei 48.216,46 Punkten.

Dagegen konnte auch der NASDAQ Composite ins Plus drehen, nachdem er zum Start noch 0,23 Prozent auf 22.849,23 Zähler verloren hatte. Zum Handelsende verzeichnete der Techwerteindex einen Aufschlag von 1,23 Prozent auf 23.183,74 Punkte. Auf die Stimmung drückte zunächst, dass die Verhandlungen am Wochenende über eine Beilegung des Iran-Konflikts ergebnislos abgebrochen wurden. Die USA haben eigenen Angaben zufolge daraufhin mit der Blockade der Straße von Hormus begonnen. Das teilte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur mit. US-Präsident Donald Trump bestätigte später vor Reportern in Washington, die Blockade sei wie geplant in Kraft getreten. Lichtblick für die Anleger blieb jedoch, dass der in der vergangenen Woche vereinbarte Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran noch gilt. Zudem signalisierte Trump im Handelsverlauf, dass es eine Kontaktaufnahme des Irans mit Blick auf eine mögliche Einigung gegeben habe. Ferner wurde der Quartalsbericht von Goldman Sachs negativ aufgenommen. Zwar hat die Investmentbank im ersten Quartal einen überraschend starken Gewinnsprung erzielt, Analysten bemängelten aber, dass die Erträge im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen um zehn Prozent gefallen sind. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken