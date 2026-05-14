DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz - Jahresprognosen angehoben -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere -- Xpeng und VW im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag stärker erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Der TecDAX dürfte ebenfalls fester starten. Für den DAX zeichnet sich am Feiertag Christi Himmelfahrt ein leicht freundlicher Handelsauftakt ab. Vorbörslich wurde der deutsche Leitindex etwas höher erwartet und könnte damit wieder in die Nähe seines jüngsten Tageshochs rücken. Aus charttechnischer Sicht richtet sich der Blick nun verstärkt auf die 100-Tage-Linie als wichtige Orientierung. Positive Impulse kommen auch aus der internationalen Politik: Zum Beginn des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump bemühten sich Washington und Peking demonstrativ um ein entspannteres Verhältnis. Trump äußerte sich nach dem offiziellen Empfang anerkennend über Chinas Staatschef Xi Jinping. Xi wiederum betonte, dass die gemeinsamen Interessen beider Länder aus seiner Sicht schwerer wögen als bestehende Konflikte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften ihre Erholung am Donnerstag fortsetzen. Der EURO STOXX 50 notiert vorbörslich im Plus. Unterstützung kommt von der guten Entwicklung an der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte - insbesondere aus dem Halbleiterbereich - gefragt waren. Zusätzlich sorgte ein optimistischer Ausblick von Cisco nach US-Börsenschluss für starke Kursreaktionen im Technologiesektor. Für etwas Zuversicht sorgt zudem das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping. Marktteilnehmer verbinden damit Hoffnungen auf eine Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge, dass Europa im Spannungsfeld zwischen den USA und China wirtschaftlich unter Druck geraten könnte, etwa bei kritischen Rohstoffen wie Seltenen Erden. Aus den USA wurde außerdem über diplomatische Gespräche berichtet, in denen Washington gegenüber Peking darauf hingewiesen habe, dass eine Unterstützung bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus im gemeinsamen Interesse liegen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial eröffnete etwas tiefer und behielt seine leicht negative Tendenz im Verlauf bei. Er ging 0,14 Prozent schwächer bei 49.693,20 Punkten in den Feierabend.

Der NASDAQ Composite startete dagegen etwas höher in den Handel. Zunächst zeigte er sich unentschlossen, doch im Laufe des Handelstages baute er seine Gewinne deutlich aus und notierte letztlich 1,20 Prozent im Plus bei 26.402,34 Zählern. Bei 26.474,18 Punkten hatte er zuvor einen neuen Rekord aufgestellt. Auch der technologielastige NASDAQ 100 (29.452,26 Punkte) und der marktbreite S&P 500 (7.460,04 Punkte) haben neue Höchststände erreicht. Das wegweisende Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping dominierte die Marktstimmung. Neue Wirtschaftsdaten untermauerten derweil den bestehenden Inflationsdruck: Analog zu den Verbraucherpreisen sind auch die US-Erzeugerpreise im April infolge der kriegsbedingt hohen Energiekosten massiv gestiegen, was die Erwartungen an bevorstehende Zinserhöhungen weiter festigt. Im Zentrum des Interesses stand jedoch die geopolitische Diplomatie. Marktanalysten wie Jack Janasiewicz von Natixis Investment Managers sehen in dem Treffen die Hoffnung auf einen strategischen Austausch, bei dem China seinen Einfluss geltend machen könnte, um den Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu bewegen - möglicherweise im Gegenzug für eine US-geführte Deeskalation. Die Experten der Danske Bank gaben sich jedoch zurückhaltender: Sie wiesen darauf hin, dass Trump aufgrund innenpolitischer Herausforderungen und rechtlicher Einschränkungen bei seinen Zöllen kaum Druckmittel gegenüber Peking in der Hand halte. Für China hingegen habe die Wahrung stabiler Beziehungen Vorrang, wobei insbesondere die Taiwan-Frage die Verhandlungspositionen im Hintergrund mitbestimmt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



