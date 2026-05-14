DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 -4,3%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.099 +0,6%Euro1,1719 ±0,0%Öl105,0 -0,7%Gold4.700 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Intel 855681 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz - Jahresprognosen angehoben -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere -- Xpeng und VW im Fokus
Top News
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz - Jahresprognosen angehoben -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere -- Xpeng und VW im Fokus

aktualisiert 14.05.26 08:50 Uhr

Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking. Mercedes: So geht es mit den Autohäusern im Südwesten weiter. Telefónica: Großkundenverlust von 1&1 belastet O2. VINCI: Großauftrag für britisches Bahnprojekt erhalten.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag stärker erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Der TecDAX dürfte ebenfalls fester starten.

Für den DAX zeichnet sich am Feiertag Christi Himmelfahrt ein leicht freundlicher Handelsauftakt ab. Vorbörslich wurde der deutsche Leitindex etwas höher erwartet und könnte damit wieder in die Nähe seines jüngsten Tageshochs rücken. Aus charttechnischer Sicht richtet sich der Blick nun verstärkt auf die 100-Tage-Linie als wichtige Orientierung.

Positive Impulse kommen auch aus der internationalen Politik: Zum Beginn des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump bemühten sich Washington und Peking demonstrativ um ein entspannteres Verhältnis. Trump äußerte sich nach dem offiziellen Empfang anerkennend über Chinas Staatschef Xi Jinping. Xi wiederum betonte, dass die gemeinsamen Interessen beider Länder aus seiner Sicht schwerer wögen als bestehende Konflikte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

VINCI-Aktie im Fokus: Großauftrag für britisches Bahnprojekt erhalten
VINCIRheinmetallUSA / ChinaTelefónicaBMWXpeng / VWCisco

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

13.05.26DAX letztlich fester -- Dow schließt etwas leichter - Tech-Indizes und S&P 500 mit neuen Rekorden -- Infineon, NVIDIA, Alibaba, Chip-Aktien, TUI, Telekom, Siemens, VW, Mercedes & Co. im Fokus
12.05.26DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
11.05.26Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen schließen knapp höher -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Plug Power, Ölpreis, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
08.05.26DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
07.05.26DAX verliert 25.000-Punkte-Marke letztlich aus dem Blick -- Wall Street letztlich in Rot -- Rheinmetall gewinnt mehr -- Peloton, Infineon, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ, Microsoft im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten