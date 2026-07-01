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Nahost-Konflikt und Ölpreise im Blick: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- EVOTEC gibt Gewinnhoffnung für 2026 auf - Niedrigere Erlöse als erwartet -- TRATON, Drägerwerk, Hapag-Lloyd im Fokus

aktualisiert 14.07.26 07:43 Uhr

Warner: US-Bundesstaaten wollen Übernahme durch Paramount stoppen. Vossloh senkt Erwartungen an 2026 leicht. Novartis: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt. Shelly steigert Umsatz kräftig.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart mit kleinen Gewinnen.

Der DAX verlor zum Start und fiel unter die runde Marke von 25.000 Punkten. Im Laufe des Tages drehte er jedoch ins Plus und notierte wieder über der psychologisch wichtigen Marke. Nachdem er am Nachmittag länger um die Nulllinie pendelte, ging er dann 0,19 Prozent stärker bei 25.114,25 Einheiten aus dem Handel.
Der TecDAX bewegte sich im Handelsverlauf ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem er die Sitzung noch etwas tiefer eröffnet hatte. Sein Schlussstand: 3.868,61 Zähler (+0,79 Prozent).

In der Nacht zum Montag nahm das US-Militär den Iran über mehrere Stunden hinweg abermals unter Beschuss - nachdem bereits am Wochenende Schläge erfolgt waren. Nach offiziellen Angaben wurden Luftabwehrsysteme, Radaranlagen, Abschussrampen für Raketen und Standorte von Drohnen sowie kleinere Boote ausgeschaltet, um dem Land künftige Übergriffe auf den internationalen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu erschweren. Damit handelte es sich bereits um den vierten derartigen Vorstoß, seit die Kampfhandlungen in der Nacht zum Mittwoch erneut ausgebrochen waren.

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