Nahost-Konflikt und Ölpreise im Blick: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- EVOTEC gibt Gewinnhoffnung für 2026 auf - Niedrigere Erlöse als erwartet -- TRATON, Drägerwerk, Hapag-Lloyd im Fokus
Warner: US-Bundesstaaten wollen Übernahme durch Paramount stoppen. Vossloh senkt Erwartungen an 2026 leicht. Novartis: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt. Shelly steigert Umsatz kräftig.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart mit kleinen Gewinnen.
Der DAX verlor zum Start und fiel unter die runde Marke von 25.000 Punkten. Im Laufe des Tages drehte er jedoch ins Plus und notierte wieder über der psychologisch wichtigen Marke. Nachdem er am Nachmittag länger um die Nulllinie pendelte, ging er dann 0,19 Prozent stärker bei 25.114,25 Einheiten aus dem Handel.
Der TecDAX bewegte sich im Handelsverlauf ebenfalls auf grünem Terrain, nachdem er die Sitzung noch etwas tiefer eröffnet hatte. Sein Schlussstand: 3.868,61 Zähler (+0,79 Prozent).
In der Nacht zum Montag nahm das US-Militär den Iran über mehrere Stunden hinweg abermals unter Beschuss - nachdem bereits am Wochenende Schläge erfolgt waren. Nach offiziellen Angaben wurden Luftabwehrsysteme, Radaranlagen, Abschussrampen für Raketen und Standorte von Drohnen sowie kleinere Boote ausgeschaltet, um dem Land künftige Übergriffe auf den internationalen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus zu erschweren. Damit handelte es sich bereits um den vierten derartigen Vorstoß, seit die Kampfhandlungen in der Nacht zum Mittwoch erneut ausgebrochen waren.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Montag ohne große Ausschläge.
Der EURO STOXX 50 bewegte sich im Verlauf seitwärts, nachdem er noch schwächer gestartet war. Er verabschiedete sich 0,06 Prozent niedriger bei 6.266,35 Punkten.
Weil im Iran-Krieg beide Seiten ihre Angriffe wieder aufgenommen haben, klettert der Ölpreis. Die Situation "bleibt unbeständig und ist das primäre Extremrisiko für die Energiemärkte und die allgemeine Stimmung", so UOB Global Economics and Markets Research. "Die jüngste Ölpreisrally, angetrieben durch Tankerangriffe und erneute Angriffe zwischen den USA und dem Iran, zeigt, wie kritisch die Ströme durch Hormus kurzfristig für die Preise bleiben", hieß es von Goldman Sachs Research. Derweil beginnt am Dienstag die Bilanzsaison mit den Ergebnissen der großen US-Banken.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Die US-Börsen wiesen am Montag rote Vorzeichen aus.
Der Dow Jones Industrial tendierte anfänglich höher, rutschte im Verlauf aber knapp in die Verlustzone. Dort beendete er den Handel auch 0,26 Prozent leichter bei 52.498,82 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete derweil bereits spürbar im Minus und geriet in der Folge doller unter die Räder. Hier stand zum Börsenschluss ein Abschlag von 1,55 Prozent auf 25.873,18 Zähler an der Kurstafel.
Der Abgabedruck bei Technologiewerten hielt an, nachdem diese im Zuge der KI-Euphorie bereits deutlich zugelegt hatten. Zusätzliche Unsicherheit brachten die wieder anziehenden Ölpreise mit sich, ausgelöst durch die weitere Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran rund um die Straße von Hormus. Der Wochenstart selbst verlief jedoch noch recht verhalten - spannender wird es voraussichtlich am Dienstag: Dann läuten die ersten US-Banken die Quartalsberichtssaison für das zweite Quartal ein, zudem stehen mit den Verbraucherpreisen bedeutende Konjunkturdaten an. Ergänzend dazu tritt der neue Fed-Chef Kevin Warsh zu einer Anhörung vor dem US-Kongress an.
Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken
Am Dienstag geben die Börsen in Fernost mehrheitlich nach.
Der Nikkei 225 in Tokio notiert gegen 07:00 MESZ auf Vortagesniveau bei 67.245,32 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,66 Prozent auf 3.887,92 Zähler.
Der Hang Seng gibt 0,47 Prozent auf 24.099,89 Einheiten nach.
Vor allem die kräftig gestiegenen Ölpreise belasten die Stimmung, nachdem sich die USA und der Iran im Nahostkonflikt erneut gegenseitig mit Angriffen überziehen. Wie es um die für den Öltransport zentrale Straße von Hormus steht, bleibt weiter offen. Teheran erklärt die Passage für unpassierbar, Washington hält dagegen, sie sei befahrbar, kündigt aber zugleich eine neue Seeblockade gegen den Iran an. Parallel dazu erklärte US-Präsident Trump, man werde für die Durchfahrt künftig eine Art Schutzabgabe in Höhe von 20 Prozent des Warenwerts erheben. Zusätzlich befeuerten neuerliche Militärschläge der USA gegen den Iran die Sorge vor Unterbrechungen der globalen Rohölversorgung.
Für ein Barrel Brent-Öl wurden zeitweise 84,60 Dollar aufgerufen - so viel wie zuletzt vor etwa einem Monat und rund 13 Dollar mehr als beim jüngsten Tiefstand. Die erneut angezogenen Ölpreise gehen mit wachsenden Inflationssorgen einher und schüren damit Spekulationen über steigende oder zumindest weiter erhöhte Zinsen. Umso gespannter blicken die Marktteilnehmer auf die neuen US-Inflationszahlen, die im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht werden.
Positive Konjunkturzahlen aus China liefern in diesem Umfeld keinen Rückenwind. Im Juni legten die chinesischen Aus- und Einfuhren spürbar zu - und übertrafen die Erwartungen klar. Die Exporte kletterten im Jahresvergleich um 27,0 Prozent, die Importe um 36,0 Prozent. Südkoreas Regierung wiederum hob ihre Prognosen für Wirtschaftswachstum und Teuerung in diesem Jahr an und verwies dabei auf kräftige Chip-Ausfuhren und fiskalpolitische Impulse. Für 2026 rechnet sie nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,0 Prozent und damit deutlich mehr als den im Januar erwarteten 2,0 Prozent.
Top Themen
News-Ticker
UBS AG: Buy-Note für Bayer-Aktie(13:19 Uhr)
So bewegen sich Gold & Co. heute(13:17 Uhr)