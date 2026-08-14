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Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Energiekontor mit Gewinnwarnung -- SpaceX im Fokus

aktualisiert 14.08.26 08:35 Uhr

NORMA kauft weitere Aktien zurück. Talanx hebt Ausblick nach Rekordgewinn an. DAX-Konzerne machen Rekordgeschäfte. Deutsche Euroshop steigert Gewinn im ersten Halbjahr.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zulegen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 26.397 Zähler. Damit macht der deutsche Leitindex wieder einen Schritt hin zum Rekordhoch, nachdem er am Mittwoch mit 26.573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht hatte.
Der TecDAX klettert vorbörslich zeitweise um 0,5 Prozent auf 4.089 Zähler.

Rückenwind liefern die internationalen Börsen: Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 steigen am Morgen, nachdem auch die US-Indizes am Vorabend nach dem europäischen Handelsende wieder zugelegt hatten. Die Ölpreise sind derweil kaum verändert. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Laut der LBBW verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus. Wie die Landesbank schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" damit an.

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