DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Energiekontor mit Gewinnwarnung -- SpaceX im Fokus
NORMA kauft weitere Aktien zurück. Talanx hebt Ausblick nach Rekordgewinn an. DAX-Konzerne machen Rekordgeschäfte. Deutsche Euroshop steigert Gewinn im ersten Halbjahr.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zulegen.
Eine Stunde vor Handelseröffnung gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 26.397 Zähler. Damit macht der deutsche Leitindex wieder einen Schritt hin zum Rekordhoch, nachdem er am Mittwoch mit 26.573 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht hatte.
Der TecDAX klettert vorbörslich zeitweise um 0,5 Prozent auf 4.089 Zähler.
Rückenwind liefern die internationalen Börsen: Der südkoreanische KOSPI und der japanische Nikkei 225 steigen am Morgen, nachdem auch die US-Indizes am Vorabend nach dem europäischen Handelsende wieder zugelegt hatten. Die Ölpreise sind derweil kaum verändert. "Die Aktienmärkte verzeihen die ausbleibenden Fortschritte in der Straße von Hormus weiterhin", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.
Laut der LBBW verbessert die Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Börsenlaune - auch ohne Fortschritte bei der Öffnung der Straße von Hormus. Wie die Landesbank schreibt, hält der "schöne Aktiensommer" damit an.
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An den europäischen Aktienmärkten sind die Anleger am Freitag in Kauflaune.
Eine Stunde vor Handelsstart steigt der EURO STOXX 50 um 0,4 Prozent auf 6.560 Zähler.
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Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag höher.
So notierte der Dow Jones Industrial zum Sitzungsstart minimal höher und tendierte auch im Anschluss seitwärts. Letztlich konnte er aber knappe Gewinne einfahren. Sein Schlussstand: 53.840,14 Punkte (+0,13 Prozent).
Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenso nur knapp höher in den Handelstag, konnte dann aber deutlicher steigen. Er beendete den Handel 0,81 Prozent im Plus bei 26.803,03 Stellen.
Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Gestützt wurden die Kurse von den nachgebenden Ölpreisen, die die relative Entspannung im Nahostkonflikt widerspiegelten. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand weiterhin die Inflationsentwicklung, befeuert durch neue US-Preisdaten und deren mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik. Die Erzeugerpreise fielen im Juli schwächer aus als erwartet, lösten an den Märkten jedoch kaum Reaktionen aus. Nach wie vor liegt die Teuerungsrate deutlich oberhalb der Zwei-Prozent-Marke, die sich die US-Notenbank Fed zum Ziel gesetzt hat.
An den Finanzmärkten hat sich zuletzt zunehmend die Erwartung durchgesetzt, dass die Fed den Leitzins auf ihrer Sitzung Mitte September erneut unverändert lassen wird. Dennoch rechnet ein Teil der Investoren weiterhin mit der Möglichkeit einer Zinserhöhung.
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Die Börsen in Asien finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:42 Uhr) einen Gewinn von 0,46 Prozent bei 68.623,84 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite hingegen um 0,32 Prozent auf 3.914,53 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng 0,84 Prozent auf 25.183,54 Einheiten ab.
An den asiatischen Aktienmärkten überwiegen am Freitag im späten Handel leichte Verluste. Die Börsen in Seoul und Tokio stemmen sich aber gegen den Trend und bauen die Aufschläge der vergangenen Tage aus. Da nach den Verbraucherpreisen in den USA nun auch von den Erzeugerpreisen kein Störfeuer kam, verstärken Anleger Wetten, dass die US-Notenbank im September von einer Zinserhöhung absehen wird. Diese Annahme stützt die zinssensiblen Technologiewerte - vor allem in Südkorea und Japan und treibt die Börsen dort weiter nach oben. Positiv wird das überraschend starke Wachstum in Malaysia zur Kenntnis genommen.
In China hält die Enttäuschung über eine klare Aussage zu geldpolitischen Lockerungen an, nachdem sich die Notenbank am Vortag entsprechend unkonkret geäußert hatte. Nach zuletzt schwachen Daten waren die Rufe nach Stimuli lauter geworden.
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