Fed-Zinsentscheid rückt näher: DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Ölpreise steigen weiter -- OpenAI-CEO sieht Börsengang nicht mehr in 2026 -- Infineon, Tesla, VW im Fokus

Dem deutschen Aktienmarkt steht am Montag ein verlustreicher Handelsstart bevor. Der DAX verliert vorbörslich zeitweise moderat.

Der TecDAX schloss am Freitag mit Gewinnen von 1,09 Prozent bei 3.983,58 Stellen. Ein erneut steigender Ölpreis und neue Sorgen rund um das Thema Künstliche Intelligenz dürften den DAX zum Wochenstart belasten. Damit bleibt der DAX trotz der Erholung vom Freitag in der Nähe seines Tiefs seit Ende Juli, das er am Donnerstag bei 25.361 Punkten erreicht hatte. Hintergrund für die wieder anziehenden Ölpreise ist die weiterhin angespannte Lage rund um die Straße von Hormus. Saudi-Arabien steht dabei besonders unter Druck: Nach Drohnenangriffen wurde eine wichtige Pipeline vorsorglich abgeschaltet. Gleichzeitig wächst die Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen. Belastend wirken zudem neue Zweifel an der rasanten Entwicklung von KI. Forderungen nach einem langsameren Tempo bei der Technologieentwicklung sorgten insbesondere an der Börse in Seoul für Zurückhaltung. Gleichzeitig rückt die US-Notenbank Fed in den Fokus. Die anstehende Zinsentscheidung sorgt laut NordLB für ungewöhnlich nervöse Märkte. Zur Wochenmitte dürfte sich zeigen, wie der weitere geldpolitische Kurs der Fed aussieht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten dürfte es zum Wochenstart abwärts gehen. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich zeitweise im Minus. Händler rechnen am Montag mit einem leichteren Handelsauftakt. Da der Datenkalender leer ist, dürften vor allem die Entwicklung des Ölpreises und die Anleiherenditen im Fokus stehen. Der Ölpreis zieht nach der zwischenzeitlichen Beruhigung am Freitag wieder deutlich an. Der erneute Anstieg könnte den Inflationsdruck weltweit weiter verstärken. Erst am Freitag waren die US-Verbraucherpreise für August mit einem Plus von 3,4 Prozent deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank gemeldet worden. Am Anleihemarkt zogen die Renditen daraufhin an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg um drei Basispunkte auf 4,97 Prozent. Für die Fed-Sitzung am Mittwoch rechnen die Märkte inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 87 Prozent mit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Am Freitag hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei etwa 70 Prozent gelegen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es am Freitag deutlich nach oben. Der Dow Jones baute seinen anfänglichen Gewinnaus und schloss 0,98 Prozent stärker bei 52.573,29 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite hatte die Sitzung bereits mit einem klaren Plus eröffnet und gewann zum Schlussläuten 0,96 Prozent auf 26.333,04 Stellen. Die US-Aktienmärkte bewegten sich am Freitag nach der Veröffentlichung der US-Inflation mit deutlichen Aufschlägen. Die Verbraucherpreise in den USA haben sich im August wie erwartet auf erhöhtem Niveau stabilisiert. Im Jahresvergleich legten sie um 3,4 Prozent zu. Damit dürfte am Markt erneut die Frage in den Mittelpunkt rücken, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen anheben wird. Die US-Verbraucherpreise seien insgesamt kaum stärker gestiegen als erwartet, erklärten die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Erwartungen an eine Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung in der kommenden Woche dürften dennoch bestehen bleiben, so die Analysten. Die Ölpreise sind zuletzt zwar etwas zurückgekommen, bewegen sich aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



