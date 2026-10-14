Vor Inflationsdaten: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- freenet-Aktie übernimmt Web-TV-Anbieter Waipu.tv komplett -- Mercedes-Benz: RBC kappt Kursziel

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch am Mittwoch zurückhaltend zeigen. Der DAX war am Vortag mit einem kleinen Minus von 0,07 Prozent bei 25.259,90 Punkten in den Feierabend gegangen.

Der TecDAX notierte am Ende 0,11 Prozent tiefer bei 3.988,80 Zählern. Für den Mittwoch deuten sich kleine Gewinne an. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte gaben am Dienstag nach. Der EURO STOXX 50 eröffnete den Handel bereits tiefer und drehte zwischenzeitlich ins Plus, gab seine Gewinne dann jedoch wieder ab und ging 0,55 Prozent schwächer bei 6.167,01 Zählern aus dem Handel. Der Brent-Ölpreis notierte weiterhin über der Marke von 105 US-Dollar. Unterstützung kam derweil von der anhaltenden Entspannung an den Anleihemärkten. Die Rendite der viel beachteten zehnjährigen US-Staatsanleihe sank um fünf Basispunkte auf 5,19 Prozent. Auch in Europa gaben die Anleiherenditen nach. Der Renditeabstand zwischen zehnjährigen deutschen und französischen Staatsanleihen blieb mit rund 140 Basispunkten stabil. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass sich die Entwicklungen an den Anleihe- und Energiemärkten zuletzt zunehmend voneinander gelöst hätten. Damit wächst die Hoffnung, dass die jüngsten Renditehochs zumindest vorerst nicht erneut erreicht werden. Zunehmend rückt auch die Berichtssaison für das dritte Quartal in den Mittelpunkt. Die Deutsche Bank hält positive Überraschungen bei den Unternehmensergebnissen für möglich – ähnlich wie bereits im zweiten Quartal. Ihrer Einschätzung nach ist die Nachfrage robust genug, um höhere Preise an die Kunden weiterzugeben und so die Umsätze zu steigern. Zudem machten Energiekosten gemessen am Umsatz einen geringeren Anteil aus, als es die öffentliche Diskussion nahelege. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die wichtigsten US-Börsenbarometer zeigten sich am Dienstag mit negativer Tendenz. Der Dow Jones legte zum Start zu, fiel dann jedoch auf rotes Terrain zurück und beendete den Handel 0,35 Prozent tiefer bei 51.670,99 Punkte.

Für den NASDAQ Composite ging es bereits zum Start runter. Letztlich gab er 0,15 Prozent auf 27.204,38 Zähler nach. Am Tag der großen US-Banken stach Goldman Sachs hervor: Das Investmenthaus übertraf im Aktienhandel des vergangenen Quartals die Erwartungen deutlich. In der Tech-Welt wächst dagegen die Sorge vor Konkurrenz aus China: Einem Zeitungsbericht zufolge erzielt der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT erhebliche technologische Fortschritte. Das belastete bereits in Asien und Europa die Chip-Branche und setzte auch an der Nasdaq entsprechende Werte unter Druck. Neben Goldman Sachs legten auch Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Quartalsbilanzen vor. Außerhalb des Bankensektors rückten die Geschäftszahlen von Johnson & Johnson in den Fokus der Anleger. Daneben hat der Krankenversicherer UnitedHealth seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr angehoben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



