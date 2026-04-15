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Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus

aktualisiert 15.04.26 08:52 Uhr

Hermès-Aktie tiefrot: Umsatz verfehlt Erwartungen. Hypoport meldet verhaltene Nachfrage nach Immobilienkrediten. Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich. Kering-Tochter Gucci macht weiter Probleme. Fitch hebt Rating für UBS an. Passagierzahlen bei Fraport steigen trotz Streiks und Nahost-Konflikt.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte kaum verändert erwartet.

So bewegt sich der DAX vorbörslich zeitweise marginal im Minus.
Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso um die Nulllinie.

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten. Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des DAX über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird.

US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", hatte er davor der "New York Post" am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen. Abseits des Krieges dürften im Tagesverlauf mit der Morgan Stanley und Bank of America die Zahlen weiterer US-Banken ins Blickfeld rücken.

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