Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte kaum verändert erwartet. So bewegt sich der DAX vorbörslich zeitweise marginal im Minus.

Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso um die Nulllinie. Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten. Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des DAX über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird. US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", hatte er davor der "New York Post" am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen. Abseits des Krieges dürften im Tagesverlauf mit der Morgan Stanley und Bank of America die Zahlen weiterer US-Banken ins Blickfeld rücken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Mittwoch in Rot starten. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich zeitweise leicht. Die Anleger zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von der Blockade der Straße von Hormus, die als politisch motiviert gilt und jederzeit wieder aufgehoben werden könnte. Gleichzeitig wird an den Märkten darüber diskutiert, inwieweit die USA nach jüngsten geopolitischen Entwicklungen ihre Kontrolle über zentrale Öltransportrouten und damit über einen bedeutenden Teil der weltweiten Energieversorgung ausweiten. Unklar bleibt, ob künftig auch indische und insbesondere chinesische Öltanker von einer solchen Blockadepolitik betroffen wären. Strategen warnen vor erheblichem Konfliktpotenzial, das derzeit jedoch von den Märkten weitgehend ausgeblendet wird. Neben der geopolitischen Lage rücken auch makroökonomische Daten in den Fokus, insbesondere die US-Inflationszahlen sowie die Import- und Exportpreise. Die am Vortag veröffentlichten US-Erzeugerpreise für März hatten überraschend nur moderat zugelegt und zeigten bislang keine spürbaren Auswirkungen der höheren Ölpreise. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street griffen die Anleger am Dienstag zu. Der Dow Jones vergrößerte sein anfängliches Plus und schloss 0,66 Prozent höher bei 48.535,81 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich im Handelsverlauf und ging 1,18 Prozent stärker bei 6.967,38 Zählern in den Feierabend. Stützend wirkte dabei die Hoffnung, dass die am Wochenende abgebrochenen Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran wiederaufgenommen werden. Die Ölpreise, die nach dem Abbruch der Verhandlungen kräftig zugelegt hatten, fielen wieder unter die Marke von 100 Dollar je Barrel. Im Zentrum des Interesses standen zudem die Großbanken nach den vorbörslich veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken