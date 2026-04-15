Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus
Hermès-Aktie tiefrot: Umsatz verfehlt Erwartungen. Hypoport meldet verhaltene Nachfrage nach Immobilienkrediten. Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich. Kering-Tochter Gucci macht weiter Probleme. Fitch hebt Rating für UBS an. Passagierzahlen bei Fraport steigen trotz Streiks und Nahost-Konflikt.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte kaum verändert erwartet.
So bewegt sich der DAX vorbörslich zeitweise marginal im Minus.
Der TecDAX pendelt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso um die Nulllinie.
Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Mittwoch zunächst die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg abwarten. Anleger schauen gespannt darauf, ob es in den kommenden Tagen tatsächlich eine weitere Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA geben wird. Die Marktstimmung hatte sich zuletzt gebessert, auch wenn erste Gespräche ohne Ergebnis abgebrochen wurden. Im Kontext international wieder anziehender Kurse zeigt auch die Rückkehr des DAX über die 24.000 Punkte, dass angesichts einer anhaltenden Waffenruhe weiter an Entspannung geglaubt wird.
US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan "könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren", hatte er davor der "New York Post" am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen. Abseits des Krieges dürften im Tagesverlauf mit der Morgan Stanley und Bank of America die Zahlen weiterer US-Banken ins Blickfeld rücken.
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Die europäischen Aktienmärkte dürften am Mittwoch in Rot starten.
Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich zeitweise leicht.
Die Anleger zeigen sich weitgehend unbeeindruckt von der Blockade der Straße von Hormus, die als politisch motiviert gilt und jederzeit wieder aufgehoben werden könnte. Gleichzeitig wird an den Märkten darüber diskutiert, inwieweit die USA nach jüngsten geopolitischen Entwicklungen ihre Kontrolle über zentrale Öltransportrouten und damit über einen bedeutenden Teil der weltweiten Energieversorgung ausweiten. Unklar bleibt, ob künftig auch indische und insbesondere chinesische Öltanker von einer solchen Blockadepolitik betroffen wären. Strategen warnen vor erheblichem Konfliktpotenzial, das derzeit jedoch von den Märkten weitgehend ausgeblendet wird.
Neben der geopolitischen Lage rücken auch makroökonomische Daten in den Fokus, insbesondere die US-Inflationszahlen sowie die Import- und Exportpreise. Die am Vortag veröffentlichten US-Erzeugerpreise für März hatten überraschend nur moderat zugelegt und zeigten bislang keine spürbaren Auswirkungen der höheren Ölpreise.
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An der Wall Street griffen die Anleger am Dienstag zu.
Der Dow Jones vergrößerte sein anfängliches Plus und schloss 0,66 Prozent höher bei 48.535,81 Punkten.
Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich im Handelsverlauf und ging 1,18 Prozent stärker bei 6.967,38 Zählern in den Feierabend.
Stützend wirkte dabei die Hoffnung, dass die am Wochenende abgebrochenen Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran wiederaufgenommen werden. Die Ölpreise, die nach dem Abbruch der Verhandlungen kräftig zugelegt hatten, fielen wieder unter die Marke von 100 Dollar je Barrel.
Im Zentrum des Interesses standen zudem die Großbanken nach den vorbörslich veröffentlichten Quartalsbilanzen von JPMorgan, der Citigroup und Wells Fargo.
An den Börsen in Asien sind zur Wochenmitte positive Vorzeichen zu sehen.
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent auf 58.377,78 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite daneben 0,37 Prozent auf 4.041,45 Zähler zu.
Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verzeichnet Aufschläge von 0,76 Prozent auf 26.069,51 Punkte.
Die asiatischen Börsen haben zum zweiten Mal in Folge zugelegt, begünstigt durch erneut gesunkene Ölpreise und die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Konflikt. Offenbar reagieren die Märkte damit auch auf jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump. In einem Interview mit dem Sender Fox News äußerte er die Einschätzung, dass der Iran-Konflikt "fast vorbei" sei. Zuvor hatte er bereits angedeutet, dass im Laufe der Woche eine weitere Verhandlungsrunde möglich sein könnte.
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