Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Gewinne. Der DAX eröffnete die Sitzung höher bei und legte anschließend weiter zu. Schlussendlich ging er 1,32 Porzent fester bei 24.456,26 Zählern in den Feierabend. Der TecDAX notierte ebenfalls klar in der Gewinnzone, nachdem er bereits fester gestartet war. Er verabschiedete sich 2,5 Prozent im Plus bei 3.857 Punkten aus der Sitzung. Positive Impulse kamen aus der internationalen Politik: Zum Beginn des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump bemühten sich Washington und Peking demonstrativ um ein entspannteres Verhältnis. Trump äußerte sich nach dem offiziellen Empfang anerkennend über Chinas Staatschef Xi Jinping. Xi wiederum betonte, dass die gemeinsamen Interessen beider Länder aus seiner Sicht schwerer wögen als bestehende Konflikte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen setzten ihre Erholung am Donnerstag fort. Der EURO STOXX 50 notierte klar im Plus, nachdem er die Sitzung bereits fester begonnen hat. Zum Handelsende verzeichnete er einen Aufschlag von 1,26 Prozent bei 5.934,96 Punkten. Unterstützung kam von der guten Entwicklung an der Wall Street, wo vor allem Technologiewerte - insbesondere aus dem Halbleiterbereich - gefragt waren. Zusätzlich sorgte ein optimistischer Ausblick von Cisco nach US-Börsenschluss für starke Kursreaktionen im Technologiesektor. Für etwas Zuversicht sorgte zudem das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping. Marktteilnehmer verbinden damit Hoffnungen auf eine Entspannung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Gleichzeitig wächst jedoch die Sorge, dass Europa im Spannungsfeld zwischen den USA und China wirtschaftlich unter Druck geraten könnte, etwa bei kritischen Rohstoffen wie Seltenen Erden. Aus den USA wurde außerdem über diplomatische Gespräche berichtet, in denen Washington gegenüber Peking darauf hingewiesen habe, dass eine Unterstützung bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus im gemeinsamen Interesse liegen könnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag stärker. Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung etwas höher und hielt sich auch anschließend im Plus. Zum Feierabend notierte er 0,75 Prozent stärker bei 50.064,08 Punkten.

Der NASDAQ Composite legte zum Start marginal zu und baute seine Gewinne anschließend aus. Dabei markierte er bei 26.707,14 Stellen ein neues Rekordhoch. Schlussenldich stieg er um 0,88 Prozent auf 26.635,22 Zähler. Die technologieorientierte US-Börse Nasdaq setzte ihren Aufwärtstrend am Donnerstag fort, getragen von neuer Zuversicht rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Zusätzlich hoffen Anleger auf Fortschritte in den Beziehungen zwischen den USA und China sowie auf eine mögliche diplomatische Rolle Pekings im Konflikt mit dem Iran. Hintergrund ist der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China zu politischen Gesprächen. Im Technologiesektor blieb die Stimmung insbesondere dank starker Unternehmensnachrichten positiv. Ein überzeugender Quartalsausblick von Cisco hat die Fantasie im KI-Bereich erneut angefacht. Gleichzeitig richtete sich die Aufmerksamkeit auf den Börsengang von Cerebras Systems, der als weiterer Impuls für den Sektor gilt. Das Unternehmen entwickelt Hochleistungs-Chips für KI-Anwendungen und wird als möglicher Herausforderer von NVIDIA gesehen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



