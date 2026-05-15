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Heute im Fokus

Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus

aktualisiert 15.05.26 07:42 Uhr

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Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung höher bei und legte anschließend weiter zu. Schlussendlich ging er 1,32 Porzent fester bei 24.456,26 Zählern in den Feierabend.

Der TecDAX notierte ebenfalls klar in der Gewinnzone, nachdem er bereits fester gestartet war. Er verabschiedete sich 2,5 Prozent im Plus bei 3.857 Punkten aus der Sitzung.

Positive Impulse kamen aus der internationalen Politik: Zum Beginn des China-Besuchs von US-Präsident Donald Trump bemühten sich Washington und Peking demonstrativ um ein entspannteres Verhältnis. Trump äußerte sich nach dem offiziellen Empfang anerkennend über Chinas Staatschef Xi Jinping. Xi wiederum betonte, dass die gemeinsamen Interessen beider Länder aus seiner Sicht schwerer wögen als bestehende Konflikte.

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