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Heute im Fokus

USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Warner, Paramount, Rheinmetall, Allianz, ProSiebenSat.1 im Fokus

aktualisiert 15.06.26 08:29 Uhr

Nach Einigung auf USA-Iran-Deal: Bitcoin zieht auf knapp 66.000 Dollar an. Ölpreise fallen deutlich nach Abkommen zwischen Iran und USA. GEA: Goldman Sachs startet Bewertung mit "Neutral". E.ON-Chef sieht Grenzen bei der Netzsicherheit. Anthropic stoppt Fable 5 und Mythos 5 nach Anordnung der US-Regierung.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag mit Gewinnen erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich weit im Plus.
Der TecDAX dürfte ebenfalls kräftige Gewinne verzeichnen.

Zum Wochenauftakt zeichnet sich an den Börsen eine freundliche Stimmung ab. Rückenwind kommt vor allem vom nun besiegelten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das nach Angaben beider Seiten ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen vorsieht und die Aufhebung der US-Seeblockade einschließt. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten ließ die Ölpreise deutlich sinken und verringerte zugleich die Sorgen vor weiterem Inflationsdruck.

Die strategisch wichtige Straße von Hormus soll nach US-Angaben nach Abschluss von Minenräumarbeiten und der formellen Unterzeichnung des Abkommens wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden.

Zusätzlichen Rückenwind liefert der erfolgreiche Börsengang von SpaceX. Die Aktien des Raumfahrt- und Technologiekonzerns legten nach ihrem Debüt an der NASDAQ kräftig zu und bescherten dem Unternehmen eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar.

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