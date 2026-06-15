USA und Iran einigen sich auf Abkommen: DAX mit kräftigen Gewinnen erwartet -- Chinas Börsen im Plus - Nikkei springt an -- Warner, Paramount, Rheinmetall, Allianz, ProSiebenSat.1 im Fokus

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Der deutsche Aktienmarkt wird am Montag mit Gewinnen erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich weit im Plus.

Der TecDAX dürfte ebenfalls kräftige Gewinne verzeichnen. Zum Wochenauftakt zeichnet sich an den Börsen eine freundliche Stimmung ab. Rückenwind kommt vor allem vom nun besiegelten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das nach Angaben beider Seiten ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen vorsieht und die Aufhebung der US-Seeblockade einschließt. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten ließ die Ölpreise deutlich sinken und verringerte zugleich die Sorgen vor weiterem Inflationsdruck. Die strategisch wichtige Straße von Hormus soll nach US-Angaben nach Abschluss von Minenräumarbeiten und der formellen Unterzeichnung des Abkommens wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Zusätzlichen Rückenwind liefert der erfolgreiche Börsengang von SpaceX. Die Aktien des Raumfahrt- und Technologiekonzerns legten nach ihrem Debüt an der NASDAQ kräftig zu und bescherten dem Unternehmen eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften zum Wochenstart zulegen. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich klar in der Gewinnzone. Die Aussicht auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran dürfte den europäischen Aktienmärkten zum Wochenstart Rückenwind verleihen. Vor allem die geplante Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgt für Erleichterung. Gleichwohl bleiben viele Anleger vorsichtig, da beide Seiten das erzielte Abkommen unterschiedlich interpretieren. Während Washington von einem Friedensvertrag spricht, sieht Teheran in dem für Freitag geplanten Dokument zunächst lediglich die Grundlage für weitere Verhandlungen. In zentralen Fragen bestehen weiterhin Differenzen. Mit dem deutlichen Rückgang der Ölpreise verlagert sich der Fokus nun auf die Geldpolitik. Die zuletzt gestiegenen Renditen waren vor allem von Sorgen über eine energiegetriebene Inflation geprägt. Nach der Entspannung am Ölmarkt werden Zinserhöhungen der US-Notenbank inzwischen weniger wahrscheinlich eingeschätzt. Entsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Fed-Sitzung am Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenschluss stärker. Der Dow Jones Industrial eröffnete die Sitzung höher. Kurzzeitig fiel er an die Nulllinie zurück, konnte dann aber wieder in die Gewinnzone vordringen und beendete den Handel 0,70 Prozent stärker bei 51.202,29 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zum Start leicht nach und wechselte im Verlauf mehrfach zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztlich konnte er aber 0,31 Prozent auf 25.888,84 Zähler zulegen. Unterstützung kam von neuen Signalen einer möglichen Entspannung im Konflikt mit dem Iran. Sowohl US-Präsident Donald Trump als auch Vertreter Teherans äußerten sich zuletzt optimistisch über eine mögliche Einigung. Am Freitag erklärte dann der Vermittler Pakistan, die USA und und der Iran hätten sich über ein Abkommen verständigt. Im Mittelpunkt des Interesses stand jedoch der Mega-Börsengang von SpaceX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



