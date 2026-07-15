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DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich stärker - KOSPI zieht an -- NEL mit höherem Verlust, aber kräftigem Plus beim Auftragseingang -- Schaeffler, ASML, Rio Tinto im Fokus

aktualisiert 15.07.26 08:18 Uhr

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Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird zur Wochenmitte leichter erwartet.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.
Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben.

Der DAX habe am Dienstag zum vierten Mal hintereinander oberhalb der psychologisch bedeutsamen Schwelle von 25.000 Punkten geschlossen, bemerkte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Damit verbuchen die Bullen einen Etappensieg im Kampf um diese wichtige Marke". Solange sich der Index jedoch rund um dieses Niveau bewege, bleibe die künftige Richtung offen.

Auf Unternehmensseite rücken am Mittwoch unter anderem die Zahlenvorlagen von NEL ASA und ASML in den Fokus der Anleger.

Derweil bleibt die Situation im Nahen Osten angespannt. US-Präsident Trump hat seine Vorhaben zur Erhebung von Transportgebühren für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus aufgegeben, dem Iran allerdings mit Angriffen auf Kraftwerke und Brücken gedroht.

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