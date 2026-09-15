Hohe Ölpreise und KI-Bedenken: DAX behauptet erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich etwas tiefer -- Musk lässt Wettbewerbsklage gegen Apple fallen -- CEWE, DEUTZ im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den zweiten Handelstag der Woche mit stabilen Kursen begrüßen. Der DAX hatte zum Wochenstart 0,5 Prozent im Minus bei 25.440,81 Punkten geschlossen.

Der TecDAX ging 0,5 Prozent schwächer bei 3.960,75 Zählern aus dem Handel. Nach dem schwächeren Wochenauftakt könnte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zunächst behaupten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den DAX ein Plus von 0,05 Prozent auf 25.454 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex um ein halbes Prozent nachgegeben. Der Ölpreis blieb über Nacht auf seinem hohen Niveau. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird gar das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb am Morgen der Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf die am Mittwoch erwartete href="https://www.finanzen.net/zinsen/leitzins">Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, bei der Anleger mit einer geldpolitischen Straffung rechnen. Nach dem Ausverkauf wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz verlangsamen könnte, blieb eine Erholung der KI- und Halbleiterwerte in Asien mehr oder weniger aus. Das Vertrauen in die Technologie und ihre Potenziale bleibt also angeschlagen. Möglich, dass auch die Anleger in Europa dieses Thema noch nicht abhaken werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkten dürften verhalten starten. Der EURO STOXX 50 hatte am Montag 1,02 Prozent tiefer bei 6.260,38 Punkten geschlossen. Händler rechnen mit einem vorsichtigen Start in den Dienstag. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank dürfte man sich kaum noch aus dem Fenster lehnen wollen, heißt es im Handel. Aus der Krisenregion Nahost gibt es keine Neuigkeiten, der Brent-Ölpreis zieht dennoch wieder an, um 1,7 Prozent auf rund 107,50 Dollar. Im Hoch war er am Vortag schon bei knapp 110 Dollar, eher er wieder deutlicher zurückfiel. Sorgen macht der ungebremste Renditeanstieg in den USA. Bei den 10-jährigen Staatsanleihen liegt sie bei 5,02 Prozent. Nach Meinung vieler Analysten geht ein großer Teil des Anstiegs auf Zweifel am Willen der US-Notenbank zurück, entschlossen gegen die Inflation vorzugehen. Sollte sie am Mittwoch aber die US-Zinsen erhöhen und sich falkenhaft für die Zukunft äußern, dürften die Börsen das mit fallenden Renditen honorieren. Bei den Wirtschaftsdaten wird auf die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland geblickt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an den US-Börsen hielten sich zum Wochenstart zurück. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher, drehte im Verlauf jedoch ins Minus und gab letztlich 0,29 Prozent auf 54.421,20 Punkte nach.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Start deutlich. Im Verlauf reduzierte er seine Verluste jedoch etwas und notierte zum Handelsende 0,56 Prozent tiefer bei 26.186,41 Zähler. Eine wieder entflammte Sicherheitsdebatte rund um Künstliche Intelligenz (KI) belastete am Montag. Warnende Töne kamen vor allem aus der Branche selbst: Anthropic-Chef Dario Amodei zeigte sich nach dem Schock eigenständig agierender KI-Hackerangriffe alarmiert. Innerhalb von sechs bis zwölf Monaten könnte ein KI-Schwarm seiner Einschätzung nach das gesamte Internet unter Kontrolle bringen und Schäden in Höhe von mehreren Hundert Milliarden Dollar anrichten. Er appellierte daher an die Branche, das Tempo bei der Entwicklung der stärksten Modelle zu drosseln. Auch am Ölmarkt gab es am Wochenende Turbulenzen. Der Nahost-Krieg bringt Saudi-Arabien als größten Ölexporteur der Welt massiv in Bedrängnis: Nach der iranischen Sperrung der Straße von Hormus und der wachsenden Gefahr für die Meerenge Bab al-Mandab durch die jemenitischen Huthi-Rebellen muss das Königreich infolge von Drohnenangriffen nun auch eine bedeutende Pipeline stilllegen. Obendrein wurde das eigentlich für Montag angesetzte Treffen der Golf-Außenminister im Oman vertagt. UBS-Experte Timothy Arcuri sprach mit Blick auf die Chipbranche von einem „neuen, erheblichen Risikofaktor", der die Perspektiven eintrübe, wie dpa-AFX berichtete. Eine grundlegende, breite Verlangsamung erwartet er allerdings nicht – schließlich hätten führende KI-Labore zuletzt erst umfangreiche Infrastrukturinvestitionen angeschoben. Damit die Erwartungen aufgingen, müsse man jedoch „von einem ausgesprochen positiven Szenario für den Infrastrukturausbau ausgehen". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



