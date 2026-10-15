KI-Sorgen und US-Inflationsdaten belasten: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen tief im Minus - Nikkei sackt kräftig ab -- NEL-Umsatz bricht ein -- BioNTech, Goldpreis, EVOTEC, Lufthansa im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt werden am Donnerstag Verluste erwartet. Der DAX gibt vorbörslich zeitweise leicht nach.

Der TecDAX fällt rund eine Stunde vor Börsenstart ebenfalls. Weltweit nachgebende Technologiewerte infolge überraschend hoher US-Inflationsdaten dürften den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag unter Druck setzen. Damit rückt die 21-Tage-Linie als kurzfristiger Trendindikator in den Fokus, die aktuell bei 25.308 Punkten liegt. Die Sorge vor steigenden Zinsen und einer damit verbundenen höheren Finanzierungslast, insbesondere für Technologieunternehmen, wächst. Bereits am Vortag hatten die Inflationsdaten aus den USA die Gewinne im DAX abschmelzen lassen. An den US-Börsen geriet der Technologiesektor deutlich unter Druck. Am Donnerstagmorgen setzte sich die Verkaufswelle in Asien fort. "Wir sehen am Aktienmarkt gerade die zweite Welle der KI-Sorgen", kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Seiner Einschätzung nach handele es sich nicht um gewöhnliche Gewinnmitnahmen, sondern um ernsthafte Befürchtungen vor einer umfassenden Korrektur. Im DAX dürften die Auswirkungen solcher Verkäufe infolge der KI-Sorgen allerdings weniger stark ausfallen, da der Index nur wenige Technologiewerte enthält. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag schwächer in den Handel starten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich zeitweise moderat im Minus. Überraschend stark gestiegene US-Verbraucherpreise haben die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen angefacht. Eine Anhebung der Leitzinsen durch die Fed bei ihrer Sitzung im Oktober wird inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 27 Prozent eingepreist, nach etwa 20 Prozent vor Veröffentlichung der Daten. Besonders zinsempfindliche Branchen wie der Technologiesektor geraten dadurch unter Druck. Die asiatischen Börsen zeigen sich teils tief im Minus. Neben der Aussicht auf höhere Leitzinsen belastet die Technologiewerte auch die wachsende Konkurrenz chinesischer Anbieter bei DRAM-Speichertechnologien. Positive Nachrichten über Anthropic finden dagegen kaum Beachtung: Medienberichten zufolge hat das Unternehmen seine Umsätze im dritten Quartal nahezu verdoppelt und soll inzwischen profitabel wirtschaften. Im weiteren Tagesverlauf richten sich die Blicke auf die US-Einzelhandelsumsätze für September, die als wichtigster Konjunkturtermin des Tages gelten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich zur Wochenmitte schwächer. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher und bewegte sich im Anschluss leicht im Minus. Er beendete den Handel knappe 0,09 Prozent tiefer bei 51.621,78 Punkten.

Der NASDAQ Composite verlor zum Start moderat und verharrte dann in der Verlustzone. Die Abschläge wurden dabei noch kräftig ausgebaut. Sein Schlussstand: 26.692,87 Punkte (-1,88 Prozent). Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September bremsten die Kauflaune der Anleger für US-Aktien am Mittwoch. Vor allem die zinsempfindlichen Titel der Technologiebranche zeigten sich schwächer. Die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Kernrate der Verbraucherpreise legte im September gegenüber dem Vormonat etwas kräftiger zu als von Analysten im Schnitt veranschlagt. Dies könnte die US-Notenbank nach Einschätzung von Marktbeobachtern zu stärkeren Zinserhöhungen zwingen. Bei den Einzelwerten gaben weiterhin Aktien aus der Finanzbranche den Ton an. Das US-Finanzministerium verhängte gegen die Bank of America Strafen in Milliardenhöhe wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsvorschriften. Unter anderem habe das Institut chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hieß es aus dem Ministerium. Zudem blieben die Erträge der Bank im Handel mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen und Aktien im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



