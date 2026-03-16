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Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm

aktualisiert 16.03.26 07:21 Uhr

IEA: Freigabe strategischer Ölreserven hat begonnen. BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg. Lufthansa-Aktie: Wieder planmäßiger Flugbetrieb nach Streik. Bundesrat will offenbar verschärfte UBS-Eigenmittelverordnung im April vorlegen. TotalEnergies-Aktie: Produktion in Katar und im Irak eingestellt.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende mit Schwankungen.

Der DAX eröffnete die Sitzung tiefer. Im Laufe des Tages konnte er seine Verluste jedoch aufholen und in die Gewinnzone vordringen, bevor er erneut ins Minus fiel. Er verabschiedete sich letztlich 0,6 Prozent niedriger 23.447,29 Punkten ins Wochenende.
Der TecDAX zeigte sich ebenso volatil, nachdem er schwächer gestartet war. Er beendete den Tag mit einem kleinen Abschlag von 0,19 Prozent bei 3.572,52 Zählern.

Aktuell richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger stark auf den Energiemarkt, da Öl- und Gaspreise als Indikator für Konjunktur- und Inflationsrisiken gelten. Der Preis für ein Barrel Brent lag zuletzt bei rund 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar den höchsten Stand seit 2022 erreicht hatte.

Die Lage bleibt jedoch angespannt, da der Iran weiterhin mit Angriffen auf regionale Öl- und Gasressourcen droht und bereits Öltanker im Persischen Golf attackiert hat.

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