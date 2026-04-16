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Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- freenet: IPO von Waipu.tv möglich -- AIXTRON mit Wandelanleihe

aktualisiert 16.04.26 07:48 Uhr

Symrise mit Investition in US-Tiernahrungsbiotech Bond Pet Foods. Beige Book schürt Sorgen: Droht der nächste Dämpfer für die US-Konjunktur? Zalando-Betriebsrat fordert Antworten zur Standort-Zukunft von Erfurt. Deutsche Bank: Verdi droht mit Warnstreiks bei Tochter Postbank. Gerresheimer-Kreditgeber gewähren Fristverlängerung für Jahresabschluss.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag voraussichtlich etwas höher starten.

Der DAX hatte am Vortag marginale 0,09 Prozent auf 24.066,70 Punkte gewonnen.
Der TecDAX konnte hingegen sein anfängliches kleines Plus im weiteren Verlauf deutlich ausbauen und schloss 1,53 Prozent stärker bei 3.602,66 Zählern.

Am Donnerstagmorgen zeigt sich der deutsche Aktienmarkt weiterhin von der Hoffnung auf diplomatische Friedensbemühungen im Iran geprägt. Basierend auf der Indikation des Brokers IG wird der DAX zwei Stunden vor dem XETRA-Auftakt 0,2 Prozent höher bei 24.120 Punkten erwartet. Mit diesem Stand über der Marke von 24.000 Punkten rückt die 200-Tage-Linie, die momentan bei 24.104 Zählern verläuft, wieder für einen Test in greifbare Nähe.

Zusätzlicher Antrieb kommt von der New Yorker Börse, wo der S&P 500 sowie der Nasdaq 100 am Vorabend neue Höchstwerte erreichten. Diese Rekordjagd wurde sowohl durch die Aussicht auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran als auch durch die Euphorie im Bereich der Künstlichen Intelligenz befeuert, während die Ölpreise deutlich unter der 100-Dollar-Marke verbleiben.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners gibt jedoch zu bedenken, dass zwar die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden weiterlebt, dies wirtschaftlich aber nur den "Startschuss für einen langen und steinigen Weg zurück zu geordneten und kalkulierbaren Energiemärkten" bedeute. Laut dem Experten beinhalten die derzeitigen Kurse angesichts der US-Rekorde bereits eine "gehörige Portion Optimismus".

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