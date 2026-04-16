Hoffnung auf Iran-Lösung lebt: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Nikkei auf Rekordhoch -- Heideldruck: Gewinnwarnung -- freenet: IPO von Waipu.tv möglich -- AIXTRON mit Wandelanleihe

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Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag voraussichtlich etwas höher starten. Der DAX hatte am Vortag marginale 0,09 Prozent auf 24.066,70 Punkte gewonnen.

Der TecDAX konnte hingegen sein anfängliches kleines Plus im weiteren Verlauf deutlich ausbauen und schloss 1,53 Prozent stärker bei 3.602,66 Zählern. Am Donnerstagmorgen zeigt sich der deutsche Aktienmarkt weiterhin von der Hoffnung auf diplomatische Friedensbemühungen im Iran geprägt. Basierend auf der Indikation des Brokers IG wird der DAX zwei Stunden vor dem XETRA-Auftakt 0,2 Prozent höher bei 24.120 Punkten erwartet. Mit diesem Stand über der Marke von 24.000 Punkten rückt die 200-Tage-Linie, die momentan bei 24.104 Zählern verläuft, wieder für einen Test in greifbare Nähe. Zusätzlicher Antrieb kommt von der New Yorker Börse, wo der S&P 500 sowie der Nasdaq 100 am Vorabend neue Höchstwerte erreichten. Diese Rekordjagd wurde sowohl durch die Aussicht auf Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran als auch durch die Euphorie im Bereich der Künstlichen Intelligenz befeuert, während die Ölpreise deutlich unter der 100-Dollar-Marke verbleiben. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners gibt jedoch zu bedenken, dass zwar die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden weiterlebt, dies wirtschaftlich aber nur den "Startschuss für einen langen und steinigen Weg zurück zu geordneten und kalkulierbaren Energiemärkten" bedeute. Laut dem Experten beinhalten die derzeitigen Kurse angesichts der US-Rekorde bereits eine "gehörige Portion Optimismus". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag Startgewinne einfahren. Der EURO STOXX 50 hatte am Vortag 0,74 Prozent schwächer bei 5.940,34 Punkten geschlossen. An den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich für den Donnerstagmorgen ein freundlicher Handelsauftakt ab, da sich die Anzeichen für eine diplomatische Annäherung im Nahen Osten verdichten. Neben einer möglichen zweiwöchigen Verlängerung der Feuerpause zwischen den USA und dem Iran sorgen Berichte über direkte Gespräche zwischen den Staatsführungen Israels und des Libanon für Optimismus. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass beide Seiten am Donnerstag über einen Waffenstillstand beraten werden, was die ranghöchsten Verhandlungen dieser Art seit Jahrzehnten darstellen würde. Zusätzliche Unterstützung erhält das Marktumfeld durch positive Konjunkturmeldungen aus Fernost. Die chinesische Wirtschaft ist im ersten Quartal überraschend dynamisch gewachsen und konnte die Erwartungen der Ökonomen übertreffen, was die globale Stimmung zum Handelsstart in Europa weiter festigt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,15 Prozent bei 48.463,56 Punkten aus dem Handel.

Dagegen zog der NASDAQ Composite zur Wochenmitte um 1,59 Prozent auf 24.016,02 Zähler an. Bei 24.026,56 wurde im Handelsverlauf ein neuer Rekord erzielt. Der marktbreite und mit Tech-Aktien gespickte S&P 500 stieg mit 7.026,04 Punkten auf ein Rekordhoch und legte zuletzt 0,80 Prozent auf 7.022,95 Punkte zu. Nach ihrem jüngst guten Lauf haben die US-Börsen am Mittwoch keine einheitliche Entwicklung gezeigt. Anleger warten darauf, ob es in den kommenden Tagen zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran kommt. Hoffnungen darauf hatten zuletzt die Börsen nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom vergangenen Wochenende angetrieben. Die am Vortag kräftig gefallenen Ölpreise verharrten in etwa auf dem niedrigeren Niveau klar unter der Marke von 100 Dollar. Impulse kamen zur Wochenmitte von weiteren Quartalsberichten, unter anderem von den Finanzinstituten Morgan Stanley und Bank of America. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken