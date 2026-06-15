Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Siltronic beschließt Barkapitalerhöhung -- TAG Immobilien steigert Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit deutlichen Gewinnen. Der DAX eröffnete die Sitzung bereits kräftig im Plus und knackte damit direkt zum Start die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke. Im Verlauf fiel er zwar wieder unter die runde Marke, hielt sich aber dennoch klar auf grünem Terrain. Letztlich ging er mit einem Aufschlag von 1,05 Prozent bei 24.894,01 Stellen aus dem Handel.

Der TecDAX verbuchte ebenfalls Aufschläge, nachdem er bereits höher gestartet war. Sein Schlussstand: 4.004,07 Punkte (+0,62 Prozent). Rückenwind kam vor allem vom nun besiegelten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das nach Angaben beider Seiten ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen vorsieht und die Aufhebung der US-Seeblockade einschließt. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten ließ die Ölpreise deutlich sinken und verringerte zugleich die Sorgen vor weiterem Inflationsdruck. Die strategisch wichtige Straße von Hormus soll nach US-Angaben nach Abschluss von Minenräumarbeiten und der formellen Unterzeichnung des Abkommens wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Zusätzlichen Rückenwind lieferte der erfolgreiche Börsengang von SpaceX. Die Aktien des Raumfahrt- und Technologiekonzerns legten nach ihrem Debüt an der NASDAQ kräftig zu und bescherten dem Unternehmen eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte legten zum Wochenstart zu. Der EURO STOXX 50 notierte zum Start bereits moderat höher und baute seine Gewinne anschließend aus. Im Handelsverlauf wurde sogar eine neue Bestmarke verbucht. Schlussendlich stand ein Kursplus von 0,78 Prozent bei 6.235,97 Punkten an der Kurstafel. Die Aussicht auf eine Annäherung zwischen den USA und dem Iran verlieh den europäischen Aktienmärkten zum Wochenstart Rückenwind. Vor allem die geplante Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgte für Erleichterung. Gleichwohl bleiben viele Anleger vorsichtig, da beide Seiten das erzielte Abkommen unterschiedlich interpretieren. Während Washington von einem Friedensvertrag spricht, sieht Teheran in dem für Freitag geplanten Dokument zunächst lediglich die Grundlage für weitere Verhandlungen. In zentralen Fragen bestehen weiterhin Differenzen. Mit dem deutlichen Rückgang der Ölpreise verlagert sich der Fokus nun auf die Geldpolitik. Die zuletzt gestiegenen Renditen waren vor allem von Sorgen über eine energiegetriebene Inflation geprägt. Nach der Entspannung am Ölmarkt werden Zinserhöhungen der US-Notenbank inzwischen weniger wahrscheinlich eingeschätzt. Entsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Fed-Sitzung am Mittwoch unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen starteten die neue Handelswoche mit markanten Aufschlägen. Der Dow Jones Industrial stieg zu Beginn an und baute sein Kursplus im Anschluss deutlich aus. Dabei konnte er bei 51.945,89 Punkten sogar ein neues Rekordhoch verzeichnen. Schlussendlich ging es um 0,92 Prozent nach oben auf 51.671,83 Punkte.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung mit deutlichen Aufschlägen und legte auch weiterhin zu. Zum Handelsende notierte er 3,07 Prozent stärker bei 26.683,94 Zählern. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten verlieh den US-Börsen zum Wochenauftakt deutlichen Rückenwind. Nachdem die Aktienmärkte bereits zuletzt kräftig zugelegt hatten, sorgte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Konflikts für zusätzlichen Optimismus. Gleichzeitig gerieten die Ölpreise infolge der Einigung deutlich unter Druck. Nach wochenlangen Gesprächen verständigten sich Washington und Teheran am Wochenende auf eine Absichtserklärung. Diese sieht eine Verlängerung der Waffenruhe sowie die vollständige Wiederöffnung der für den Welthandel zentralen Straße von Hormus vor. Das Abkommen soll als Grundlage für weitere Verhandlungen dienen, bei denen unter anderem das iranische Atomprogramm im Mittelpunkt stehen wird. Die offizielle Unterzeichnung ist für Freitag vorgesehen. "Die Risikobereitschaft ist zurück, fraglich ist aber, ob die Meerenge vollständig wieder öffnet", sagte Christopher Dembik, Senior Investment Manager bei Pictet Asset Management. US-Präsident Trump habe keine gute Erfolgsbilanz bei dauerhaften Abkommen im Nahen Osten, daher bestehe das Risiko, dass die Spannungen im Sommer wieder steigen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



