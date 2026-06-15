DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -1,3%Nas26.684 +3,1%Bitcoin56.931 -0,5%Euro1,1580 -0,1%Öl82,78 -0,7%Gold4.327 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Goldpreis erholt sich nach Bärenmarkt: Darauf sollten Anleger jetzt achten Goldpreis erholt sich nach Bärenmarkt: Darauf sollten Anleger jetzt achten
Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Heute im Fokus

Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Siltronic beschließt Barkapitalerhöhung -- TAG Immobilien steigert Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht

aktualisiert 16.06.26 07:14 Uhr

KNDS hat Capint-Kampfpanzer präsentiert.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit deutlichen Gewinnen.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits kräftig im Plus und knackte damit direkt zum Start die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke. Im Verlauf fiel er zwar wieder unter die runde Marke, hielt sich aber dennoch klar auf grünem Terrain. Letztlich ging er mit einem Aufschlag von 1,05 Prozent bei 24.894,01 Stellen aus dem Handel.
Der TecDAX verbuchte ebenfalls Aufschläge, nachdem er bereits höher gestartet war. Sein Schlussstand: 4.004,07 Punkte (+0,62 Prozent).

Rückenwind kam vor allem vom nun besiegelten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran, das nach Angaben beider Seiten ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen vorsieht und die Aufhebung der US-Seeblockade einschließt. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten ließ die Ölpreise deutlich sinken und verringerte zugleich die Sorgen vor weiterem Inflationsdruck.

Die strategisch wichtige Straße von Hormus soll nach US-Angaben nach Abschluss von Minenräumarbeiten und der formellen Unterzeichnung des Abkommens wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden.

Zusätzlichen Rückenwind lieferte der erfolgreiche Börsengang von SpaceX. Die Aktien des Raumfahrt- und Technologiekonzerns legten nach ihrem Debüt an der NASDAQ kräftig zu und bescherten dem Unternehmen eine Bewertung von über zwei Billionen US-Dollar.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Siltronic-Aktie: Unternehmen hat Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen
SiltronicÖl-AktienSoftbank, SK hynix & SamsungHalbleiter-AktienSpaceXRaumfahrt-AktienParamount / Warner

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

15.06.26Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
12.06.26Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX geht mit starken Gewinnen ins Wochenende -- US-Börsen schließen im Plus -- SpaceX-Aktie an der Börse - Mega-IPO schlägt alle Rekorde -- Intel, NVIDIA im Fokus
11.06.26Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Telekom, Infineon im Fokus
10.06.26Trump-Aussagen zum Iran belasten: DAX schließt in Rot -- US-Börsen tiefer -- Software-Aktien vor Oracle-Zahlen unter Druck -- SoftBank, Kryptos, Schaeffler, adidas, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
09.06.26Trump verunsichert mit Iran-Aussagen: DAX schließt im Minus -- Wall Street letztlich uneins -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten