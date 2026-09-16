Tag der Fed-Zinsentscheidung: Asiens Börsen im Plus -- Rheinmetall: Deutschland und USA stärken Rüstungsallianz

Am deutschen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am zweiten Handelstag der Woche zurück. Der DAX startete etwas schwächer. Anschließend rutschte er tiefer ins Minus. Im Laufe des Tages konnte er seine Verluste jedoch wieder eingrenzen und ging 0,15 Prozent tiefer bei 25.402,28 Punkten aus dem Handel.

Der TecDAX notierte zum Start knapp im Minus, weitete seine Verluste dann aus, drehte im Verlauf aber ins Plus und notierte letztlich 0,4 Prozent im Plus bei 3.976,62 Zählern. Für die Aktienmärkte sei es derzeit schwer, sich zu behaupten, konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Die steigenden Energiepreise und steigenden Zinsen sind ein Teufelskreis, der die Zukunftsperspektiven der Aktien gleich auf mehrere Arten belastet." Der Ölpreis blieb über Nacht auf seinem hohen Niveau. "Nach dem Vorrücken der Huthis im Jemen wird gar das Niveau von 110 US-Dollar pro Barrel ins Visier genommen", schrieb am Morgen der Commerzbank-Devisenexperte Michael Pfister. Dies lenkt die Aufmerksamkeit noch stärker auf die am Mittwoch erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, bei der Anleger mit einer geldpolitischen Straffung rechnen. Nach dem Ausverkauf wegen wachsender Befürchtungen, dass sich das Tempo der Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz verlangsamen könnte, bleibt das Vertrauen in die Technologie und ihre Potenziale angeschlagen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich im Dienstagshandel schwächer. Der EURO STOXX 50 startete tiefer, drehte im Verlauf kurzzeitig ins Plus und fiel dann aber wieder auf rotes Terrain zurück. Er verabschiedete sich 0,38 Prozent schwächer bei 6.236,50 Einheiten in den Feierabend. Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank ging es somit abwärts. Aus der Krisenregion Nahost gibt es keine Neuigkeiten, der Brent-Ölpreis zog dennoch wieder an, zeitweise um 1,7 Prozent auf rund 107,50 Dollar. Im Hoch war er am Vortag schon bei knapp 110 Dollar, ehe er wieder deutlicher zurückfiel. Sorgen machte zudem der ungebremste Renditeanstieg in den USA. Bei den 10-jährigen Staatsanleihen liegt sie bei 5,02 Prozent. Nach Meinung vieler Analysten geht ein großer Teil des Anstiegs auf Zweifel am Willen der US-Notenbank zurück, entschlossen gegen die Inflation vorzugehen. Sollte sie am Mittwoch aber die US-Zinsen erhöhen und sich falkenhaft für die Zukunft äußern, dürften die Börsen das mit fallenden Renditen honorieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen wurden auch am Dienstag gebremst. Der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 0,61 Prozent bei 52.099,29 Punkten aus dem Handel.

Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 0,79 Prozent auf 25.981,57 Zähler. Steigende Ölpreise und Marktzinsen drückten gemeinsam mit Bedenken zur Sicherheit von KI-Modellen die US-Börsen auch am Dienstag. Als einziger Konjunkturindikator kam der Empire State Manufacturing Index, der im September auf 7,6 Punkte fiel. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang auf 15,0 Punkte prognostiziert, nach 20,6 im Vormonat. Nach dem kurzen Rückgang am Vortag kletterten die Ölpreise wieder, unter anderem weil eine bedeutende saudi-arabische Pipeline seit einem Angriff weiterhin außer Betrieb ist – das schürt Sorgen um die Versorgung. Ein Barrel Brent verteuert sich um 0,9 Prozent auf 106,60 Dollar, bleibt damit aber unter dem Tageshoch; am Montag waren zwischenzeitlich fast 110 Dollar erreicht worden. Der teure Rohstoff wiederum verstärkt Inflationsängste und treibt die Marktzinsen zusätzlich. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt 3 Basispunkte höher bei 5 Prozent, im Tageshoch waren es 5,04 Prozent. Der Dollar zog mit den Renditen an: Der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent, der Euro sinkt auf etwa 1,1540 Dollar. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die US-Notenbank auf ihrer am Dienstag startenden zweitägigen Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte anhebt. Im KI-Bereich belastete zudem weiterhin die von Anthropic-CEO Dario Amodei am Wochenende losgetretene Diskussion über eine schärfere Regulierung. Er spricht sich für ein langsameres Entwicklungstempo aus, damit Schutzmechanismen zur Risikovermeidung mithalten können. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



