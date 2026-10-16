DAX fester erwartet -- Asiens Börsen auf Erholungskurs -- Nordex-Aktie hebt Margenprognose an -- UniCredit erhält grünes Licht für Ausbau der Commerzbank-Beteiligung -- AIXTRON mit starken Zahlen

Der deutsche Leitindex dürfte einen versöhnlichen Wochenausklang zeigen. Der DAX hatte am Vortag nach einer späten Erholung 0,33 Prozent höher bei 25.382,62 Punkten geschlossen.

Der TecDAX beendete die Sitzung 0,66 Prozent tiefer bei 3.970,39 Zählern. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag von der Erholung des globalen Technologiesektors profitieren. Der Broker IG Markets taxierte den DAX gut zwei Stunden vor dem Beginn des XETRA-Handels mit einem Plus von 0,69 Prozent auf 25.557 Zähler. Bereits am späten Donnerstagshandel war der deutsche Leitindex in die Gewinnzone gedreht und hatte die für den kurzfristigen Trend bedeutende 21-Tage-Linie nach oben überschritten. Für eine freundliche Grundstimmung sorgen vor allem die internationalen Vorgaben. Während sich die Börsen in den USA am Donnerstag im Verlauf der Sitzung aufhellten, stiegen Anleger in Asien vor dem Wochenende gezielt bei den zuvor geschwächten Technologiewerten ein. Leicht rückläufige Ölpreise und Anleiherenditen tragen zusätzlich zu einer Stabilisierung bei, nachdem zur Wochenmitte unerwartet hohe US-Inflationsdaten die Märkte weltweit unter Druck gesetzt hatten. Auf Wochensicht steuert der DAX gemessen an der Vorbörse auf ein Plus von knapp zwei Prozent zu. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich im Handel am Donnerstag schwächer. Der EURO STOXX 50 notierte bereits zu Beginn im Minus und verblieb im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Er verabschiedete sich 0,36 Prozent tiefer bei 6.168,26 Zählern in den Feierabend. Die europäischen Aktienmärkte standen am Donnerstag weiter unter Druck. Unerwartet stark gestiegene US-Verbraucherpreise hatten am Vortag die Sorge vor länger anhaltend hohen Zinsen verstärkt. Besonders zinssensible Branchen geraten dadurch unter Druck, während zugleich die Befürchtung wächst, dass die KI-Blase platzen könnte. Gleichzeitig gaben die Anleiherenditen am Donnerstag deutlich nach. Marktbeobachter führen dies unter anderem auf eine Flucht in sichere Anlagen zurück: Angesichts des Ausverkaufs bei KI-Aktien schichten Anleger demnach Gelder von Aktien in Anleihen um. Darüber hinaus könnten einige Marktteilnehmer das gesunkene Renditeniveau für Käufe nutzen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag fester. Der Dow Jones beendete den Handelstag mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 52.177,81 Punkten.

Der NASDAQ Composite verharrte lange auf rotem Terrain. Im späten Handel kämpfte er sich aber ebenfalls in die Gewinnzone vor und schloss mit einem Plus von 0,08 Prozent bei 26.713,03 Zählern. Die Kursschwäche bei Technologie-Aktien setzte sich am Donnerstag nur zeitweise fort. Nach wie vor hält die Furcht den Markt in Atem, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die vielfach schuldenfinanzierten Investitionen der Unternehmen in Künstliche Intelligenz zunehmend fragwürdig erscheinen lassen könnten. Immerhin deuten sich am US-Anleihemarkt am Donnerstag Anzeichen einer Entspannung an, da die Renditen nachgaben. Konjunkturdaten, etwa zum US-Einzelhandel und zum Arbeitsmarkt, hinterließen kaum Spuren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



