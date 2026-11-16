DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- NVIDIA: US-Finanzminister fordert Chef von außen - Huang spricht wohl mit Verbündeten über Rückkehr -- SpaceX, VW, BMW, Tesla im Fokus

Der deutsche Leitindex wird am Montag ohne große Ausschläge erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um seinen Schlusskurs von Freitag.

Der TecDAX dürfte derweil schwächer starten. Der DAX dürfte zu Beginn der neuen Woche kaum von der Stelle kommen und damit nah an seiner Bestmarke bleiben. Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer zeitweise die Schwelle von 27.000 Zählern hinter sich gelassen. Bestimmend für das Marktgeschehen sind weiterhin die Entwicklung am Ölmarkt, die weltpolitische Lage und das Zukunftsthema KI. Bei Letzterem richten sich die Blicke auf den Börsengang von Anthropic, dem Betreiber einer KI-Plattform, sowie auf die Quartalszahlen von NVIDIA. Weil der Halbleiterkonzern derzeit an der Spitze in der Krise steckt, ist das Interesse an dem Bericht umso größer. JPMorgan-Stratege Mislav Matejka zieht nach Ende der Berichtssaison ein positives Fazit für Aktien aus Europa. Er traut ihnen sowohl bis Ende des Jahres als auch in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres weitere Kursgewinne zu. Auf der weltpolitischen Bühne steht in den kommenden Tagen ein historisches Gipfeltreffen im Mittelpunkt: US-Präsident Donald Trump kommt mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zusammen. Die Ölnotierungen, die zuletzt nachgegeben haben, hängen weiter stark von der Entwicklung im Nahen Osten ab. Nach Angaben von Medien hat der dritte US-Flugzeugträger, der vor einigen Wochen in Richtung Nahost in Marsch gesetzt worden war, sein Ziel erreicht. Wie Barak Ravid, Journalist beim US-Nachrichtenportal “Axios”, auf X mitteilte, ist die “USS Theodore Roosevelt” am Sonntag im Verantwortungsbereich des zuständigen US-Regionalkommandos Centcom angekommen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen dürften sich zum Wochenstart zurückhalten. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich leicht im Minus. Händler stellen sich für Montag auf einen zurückhaltenden Handelsbeginn an den europäischen Aktienmärkten ein. Der Rückzug von Jensen Huang an der Spitze von Nvidia und die damit verbundene Unruhe lasten rund um den Globus auf Tech-Werten. Marktakteure verweisen insbesondere auf die offene Frage, wie der weitere Ausbau der KI-Infrastruktur künftig bezahlt werden soll, denn unter Huang hatte sich der Chipkonzern zu einem der wichtigsten Geldgeber des Booms entwickelt. Nach Einschätzung aus dem Handel könnten Titel aus anderen Sektoren sowie Indizes mit geringerem Tech-Anteil von einer Umverteilung der Gelder profitieren, darunter auch der DAX. Die schwächeren Konjunkturzahlen aus China liefern den exportorientierten Unternehmen Europas hingegen keinen Rückenwind. Wichtige Wirtschaftsdaten aus Europa sind zu Wochenbeginn nicht zu erwarten. In den USA wird am Nachmittag der Empire-State-Index zur Industriestimmung im Bundesstaat New York für November veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones pendelte vor dem Wochenende um seinen Vortagesschluss und notierte zum Sitzungsende mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent bei 52.347,55 Zählern.

Der technologielastige NASDAQ Composite tendierte dagegen erneut bergab und verlor 0,91 Prozent auf 25.136,27 Punkte. Am Freitag standen vor allem Chipwerte unter Abgabedruck. Marktteilnehmer befürchteten, dass die Unruhe um den KI-Vorreiter >NVIDIA Nach Einschätzung von Marktbeobachter Stephen Innes dürfte der US-Kongress seine Ermittlungen nach den Ereignissen bei NVIDIA ausweiten. Mike Johnson, republikanischer Speaker des Repräsentantenhauses, habe bereits schärfere Exportbeschränkungen für leistungsstarke Chips mit Ziel China gefordert. Innes zufolge könnten die politischen Folgen deutlich länger nachwirken als nur bis zur nächsten Quartalsbilanz des Konzerns. NVIDIA, dessen Börsenwert sich auf fast vier Billionen US-Dollar beläuft, legt in der kommenden Woche seine Zahlen vor. In eine ähnliche Richtung argumentierte Jefferies-Analyst Janardan Menon. Die Querelen um Jensen Huang, der seinen Posten an der NVIDIA-Spitze geräumt hat, deuten seiner Ansicht nach auf einen härteren China-Kurs Washingtons hin. Dadurch könnten Gesetzesinitiativen Rückenwind erhalten, die Peking den Zugang zu modernster KI-Technologie verwehren sollen. Auch Microsoft sorgte am Freitag für Aufsehen, allerdings aus unerfreulichem Anlass: Ein mehrstündiger globaler Ausfall legte wichtige Cloud-Dienste des Softwareriesen lahm, sodass zahlreiche Firmen und Privatnutzer keinen Zugriff mehr hatten. Die Störung beschränkte sich nicht auf Outlook, sondern erfasste weite Teile des Angebots rund um Microsoft 365. Erst am Abend meldete der Konzern, die Lage wieder unter Kontrolle gebracht zu haben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



