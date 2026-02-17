DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 -1,4%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.687 -0,9%Euro1,1844 -0,1%Öl68,21 -0,5%Gold4.895 -2,0%
Heute im Fokus
Nikkei tiefer - China-Börsen ruhen feiertagsbedingt -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount um Warner Bros. geht wohl weiter
Top News
Börse am Dienstag: DAX schwächer erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX schwächer erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Kann der KI-Gigant die hohen Markterwartungen erneut übertreffen? NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Kann der KI-Gigant die hohen Markterwartungen erneut übertreffen?
Heute im Fokus

Nikkei tiefer - China-Börsen ruhen feiertagsbedingt -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount um Warner Bros. geht wohl weiter

aktualisiert 17.02.26 07:12 Uhr

Meta-Aktie: Facebook-Konzern erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen. Pentagon griff bei Maduro-Mission wohl auf KI über Palantir-Plattform zurück. Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen. Tesla-Aktie im Fokus: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige wegen Mitschnitts in Grünheide.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Montag in Rot.

Der DAX konnte nach einem freundlichen Start im frühen Handel vorübergehend die 25.000er-Marke überschreiten. Im weiteren Verlauf gab der deutsche Leitindex jedoch zunehmend nach und schloss somit am Abend 0,46 Prozent tiefer bei 24.800,91 Punkten.
Der TecDAX hatte die Sitzung knapp im Plus eröffnet und wechselte danach zwischen leichten Verlusten und Gewinnen. Letztlich ging der Technologieindex stabil (-0,04 Prozent) bei 3.654,00 Zählern in den Feierabend.

Der DAX tat sich zum Wochenstart an der Marke von 25.000 Punkten weiterhin schwer. Insgesamt verlief der Handel ruhig. In den USA bleibt der Markt am Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Auch einige asiatische Börsen, darunter China, legten eine Pause ein. Wirtschaftliche Impulse aus den USA und aus Europa werden voraussichtlich erst im weiteren Wochenverlauf erwartet.

Der geschlossene US-Markt dürfte vielen Anlegern eine gewisse Entlastung bringen, nachdem die Vorwoche von deutlichen Schwankungen geprägt war, die durch Unsicherheiten rund um Künstliche Intelligenz ausgelöst wurden, erklärte Analyst Matthew Britzman vom britischen Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown.
Die Debatte um Künstliche Intelligenz bleibt in vielen Wirtschaftszweigen dennoch präsent. "Anleger haben ihr Geld in den vergangenen Wochen aus KI-Aktien in Blue Chips und etablierte Unternehmen umgeschichtet, in der Hoffnung, dort eine vergleichsweise sichere Anlage gefunden zu haben. Die Kursverluste bei Logistik- und Finanzaktien in der letzten Woche zeigten jedoch, dass selbst eingesessene Unternehmen im Zweifel nicht vor KI-Disruption gefeit sind", schrieb Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank laut dpa-AFX. Dies erhöhe die Unsicherheit.

Top Themen

Tesla-Aktie im Fokus: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige wegen Mitschnitts in Grünheide
News-Ticker

Börsenchronik

16.02.26DAX schließt leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Bitcoin & Co, Alphabet, Palantir im Fokus
13.02.26Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
12.02.26DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
11.02.26DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen kaum bewegt -- Deutsche Börse mit Rekordergebnis -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Lufthansa, Commerzbank, BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
10.02.26DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
