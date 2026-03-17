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Heute im Fokus

DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

aktualisiert 17.03.26 08:43 Uhr

Kering: Luxuskonzern fasst Schmuck-Geschäfte in neuer Einheit zusammen. SEC prüft Abschaffung der Quartalsberichtspflicht für US-Unternehmen. Sartorius peilt überdurchschnittliches Wachstum und steigende Margen an. Fraport: Gewinnrückgang trotz stabiler Entwicklung. BNP Paribas: Vermögensverwaltung soll Gewinn bis 2030 nahezu verdoppeln.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit Verlusten erwartet.

So bewegt sich der DAX gemäß vorbörslicher Indikationen auf rotem Terrain.
Der TecDAX tendiert vor Handelsstart ebenso zu Verlusten.

Nach einem stabilen Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag angesichts wieder leicht steigender Ölpreise verhalten in den Handel gehen. Brent-Öl legt wieder etwas zu und bewegt sich bei rund 104 US-Dollar, nachdem in der Vorwoche noch Spitzenwerte nahe 120 Dollar erreicht wurden. Diese hatten deutliche Sorgen über Inflation und Konjunktur ausgelöst.

Im Fokus bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus, die als zentraler Transportweg für Energie gilt und derzeit faktisch vom Iran blockiert ist. Der iranische Außenminister wies zudem Berichte über Kontakte zu einem US-Sondergesandten zurück und sprach von gezielter Irreführung der Märkte.

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