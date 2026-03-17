DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

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Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit Verlusten erwartet. So bewegt sich der DAX gemäß vorbörslicher Indikationen auf rotem Terrain.

Der TecDAX tendiert vor Handelsstart ebenso zu Verlusten. Nach einem stabilen Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag angesichts wieder leicht steigender Ölpreise verhalten in den Handel gehen. Brent- Öl legt wieder etwas zu und bewegt sich bei rund 104 US-Dollar, nachdem in der Vorwoche noch Spitzenwerte nahe 120 Dollar erreicht wurden. Diese hatten deutliche Sorgen über Inflation und Konjunktur ausgelöst. Im Fokus bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus, die als zentraler Transportweg für Energie gilt und derzeit faktisch vom Iran blockiert ist. Der iranische Außenminister wies zudem Berichte über Kontakte zu einem US-Sondergesandten zurück und sprach von gezielter Irreführung der Märkte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen werden am Dienstag mit Abgaben erwartet. So deutet sich für den EURO STOXX 50 rund eine Stunde vor Handelsstart ein tieferer Beginn ab. Nach einem iranischen Drohnenangriff auf ein Gasfeld in den Vereinigten Arabischen Emiraten dürften die europäischen Märkte unter Druck geraten. Geopolitisch bleibt die Lage angespannt, ein Ende der Konflikte im Nahen Osten ist nicht absehbar. Zusätzliche Unsicherheit entsteht durch die Absage eines Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Zudem rücken geldpolitische Entscheidungen mehrerer Notenbanken zunehmend in den Fokus der Anleger. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen legten zum Start in die neue Woche zu. Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,83 Prozent bei 46.946,28 Punkten.

Der NASDAQ Composite schloss daneben 1,22 Prozent höher bei 22.374,18 Zählern. Entscheidend bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg, dessen Ende weiterhin nicht absehbar ist. Unterstützung könnte der Vorstoß von US-Präsident Donald Trump bringen, andere Staaten zum Geleitschutz für Schiffe in der Straße von Hormus aufzurufen. Die faktische Blockade der wichtigen Ölroute hatte zuletzt die Sorge vor Versorgungsengpässen geschürt und die Ölpreise stark steigen lassen. Zwar wurden strategische Reserven freigegeben, doch beschädigte Infrastruktur in der Region könnte die Ölversorgung noch länger belasten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken